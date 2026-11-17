రామోజీ యూత్ ఐకాన్ అవార్డు - డాక్టర్ గణేశ్ బరైయా స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానమిదే
Youth Icon Doctor Ganesh Baraiya: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొట్టి డాక్టర్గా చరిత్ర సృష్టించారు డాక్టర్ గణేశ్ బరైయా. చిన్నతనంలోనే సామాజిక వివక్షను ఎదుర్కొని ఎంబీబీఎస్ చేసి పట్టుదలతో డాక్టర్ అయ్యారు.
Published : November 17, 2026 at 10:23 AM IST
ఆయన ఎత్తు మూడడుగుల నాలుగు అంగుళాలే. కానీ ఆత్మ విశ్వాసంలో మాత్రం ఆయన ఆజానుబాహుడు. 72 శాతం లోకో మోటార్ వైకల్యం ఉన్నా, దాన్ని అధిగమించి ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొట్టి డాక్టర్గా చరిత్ర సృష్టించారు. ఆయనే గుజరాత్లోని భావ్నగర్ జిల్లా గోరఖి అనే చిన్న గ్రామానికి చెందిన డాక్టర్ గణేశ్ బరైయా.
8 మంది తోబుట్టువులున్న నిరుపేద రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన ఆయన చిన్నతనంలోనే సామాజిక వివక్షను ఎదుర్కొన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులూ వెంటాడాయి. ఆయన మరుగుజ్జుతనాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ప్రదర్శనలు ఇప్పించేందుకు ఒక సర్కస్ బృందం వారి ఇంటికి వచ్చింది. రూ.5 లక్షలకు కొనుగోలు చేస్తామని గణేశ్ తండ్రి విఠల్భాయ్కు ఆఫర్ ఇవ్వగా నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరించారు. కుమారుడి ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడుతూ, బాగా చదివించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అదే గణేశ్ జీవితంలో అత్యంత కీలక మలుపు.
నీట్లో అర్హత సాధించినా
గణేశ్ తలాజాలోని నీలకంఠ్ విద్యాపీఠంలో 12వ తరగతిలో చేరి సైన్స్ విభాగంలో 87 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణుడయ్యారు. 2018లో దివ్యాంగుల కోటాలో నీట్లో 233 మార్కులు సాధించారు. మూడడుగుల ఎత్తు, 72 శాతం వైకల్యాన్ని కారణంగా చూపిస్తూ అత్యవసర కేసులు, శస్త్ర చికిత్సలు చేయడానికి శారీరకంగా అనర్హుడని మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎంసీఐ) అడ్మిషన్ నిరాకరించింది. ఎంసీఐ నిర్ణయాన్ని పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ దల్పత్భాయ్ కటారియా సహకారంతో గుజరాత్ హైకోర్టులో సవాలు చేయగా, ఆ పిటిషన్ను కోర్టు కొట్టేసింది. తర్వాత ఆయన అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు.
2018 అక్టోబరులో సుప్రీంకోర్టు ఆయనకు అనుకూలంగా చరిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది. శారీరక ఎత్తు ఆధారంగా ఒక విద్యార్థిని వైద్య విద్య చదవకుండా నిరోధించలేమని పేర్కొంటూ తదుపరి విద్యా సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ సీటు కేటాయించాలని ఆదేశించింది. దీంతో గణేశ్ 2019లో భావ్నగర్లోని వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్లో చేరారు. 2024లో పట్టా అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం భావ్నగర్లోని సర్ తఖ్తసిన్హ్జీ ఆసుపత్రి ట్రామా సెంటర్లో ప్రభుత్వ మెడికల్ ఆఫీసర్గా సేవలు అందిస్తున్నారు.
చిన్నారులకు ఇష్టమైన డాక్టర్గా బరైయా
చిన్న పిల్లలకు వైద్యం చేసే సమయంలో తన ఎత్తు గణేశ్కు ప్రత్యేక వరంగా మారింది. డాక్టర్లను చూసి భయపడే పిల్లలు గణేశ్ను తమ వయసు వాడిగా భావించి దగ్గరికి వెళ్తుంటారు. శారీరక అడ్డంకులున్నా వైద్య సేవలకు ఎత్తుతో సంబంధం లేదని ఆయన నిరూపించారు. భవిష్యత్తులో పీడియాట్రిక్స్ లేదా రేడియాలజీలో పీజీ చేయడంతో పాటు మట్టి ఇంట్లో ఉంటున్న తన తల్లిదండ్రులకు ఒక పక్కా ఇల్లు కట్టించాలనే లక్ష్యంతో ఆయన ముందుకు సాగుతున్నారు.
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