ఏఐ సమ్మిట్​లో 'చొక్కాలు విప్పి' యూత్ కాంగ్రెస్ నిరసన- బీజేపీ ఆగ్రహం

ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్​ సమ్మిట్​లో యూత్ కాంగ్రెస్ 'అర్ధనగ్న' ప్రదర్శన- ప్రధాని మోదీపై ధ్వజమెత్తిన రాహుల్, ఖర్గే- తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బీజేపీ

Youth Congress stages 'shirtless' protest stunt at AI-Impact summit
Youth Congress stages 'shirtless' protest stunt at AI-Impact summit (ANI & IYC)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 3:16 PM IST

Youth Congress Shirtless Protest : దిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్‌ వద్ద కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. భారత్‌-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ యువజన కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలు చొక్కాలు విప్పి నిరసన చేపట్టారు. హాల్ నంబర్ 5లోకి ప్రవేశించిన సుమారు 10 మంది నిరసనకారులు ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ చిత్రాలతో కూడిన టీ-షర్టులతో ఆందోళన చేశారు.

వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది, పోలీసులు నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకుని తిలక్ మార్గ్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. ఈ ఘటన తర్వాత భారత్ మండపం లోపల భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసినట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. అయితే యూత్ కాంగ్రెస్​ చేసిన ఈ అర్ధనగ్న నిరసనపై బీజేపీ మండిపడింది. ఇది క్యారెక్టర్ లేని, బుద్ధిలేనివారి చర్యగా అభివర్ణించింది.

