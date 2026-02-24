ETV Bharat / bharat

ఏఐ సమ్మిట్​లో షర్ట్​లెస్ నిరసన- దిల్లీ యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు ఉదయ్‌ అరెస్ట్‌

ఏఐ సదస్సులో ఆందోళలు- దిల్లీ యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు ఉదయ్‌ అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు- పాటియాలా కోర్టులో హాజరు

Youth Congress Chief Arrest
Indian Youth Congress (IYC) National President Uday Bhanu Chib (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 24, 2026 at 11:23 AM IST

Youth Congress Chief Arrest : దిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన ఏఐ ఇంపాక్ట్‌ సమిట్‌లో చొక్కా లేకుండా ఆందోళన చేసిన ఘటనలో దిల్లీ యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు ఉదయ్‌ భాను చిబ్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఏడుగురు యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకున్నపోలీసులు, మంగళవారం ఉదయ్‌ను అరెస్టు చేశారు. దీంతో అరెస్టు చేసిన వారి సంఖ్య ఎనిమిదికి చేరింది. వారిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. చిబ్​ను​ పాటియాలా హౌస్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఏడు రోజుల కస్టడీని కోరారు.

ఏఐ ఇంపాక్ట్‌ సమిట్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకొని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ యువజన విభాగమైన భారత యువజన కాంగ్రెస్‌(ఐవైసీ) కార్యకర్తలు నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. సమిట్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ హాలు నంబరు-5లోకి ప్రవేశించిన దాదాపు 15 మంది కార్యకర్తలు చొక్కాలు విప్పి ఆందోళన చేపట్టారు.

YOUTH CONGRESS PRESIDENT ARREST
