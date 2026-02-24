ఏఐ సమ్మిట్లో షర్ట్లెస్ నిరసన- దిల్లీ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఉదయ్ అరెస్ట్
Published : February 24, 2026 at 11:23 AM IST
Youth Congress Chief Arrest : దిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమిట్లో చొక్కా లేకుండా ఆందోళన చేసిన ఘటనలో దిల్లీ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఉదయ్ భాను చిబ్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఏడుగురు యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకున్నపోలీసులు, మంగళవారం ఉదయ్ను అరెస్టు చేశారు. దీంతో అరెస్టు చేసిన వారి సంఖ్య ఎనిమిదికి చేరింది. వారిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. చిబ్ను పాటియాలా హౌస్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఏడు రోజుల కస్టడీని కోరారు.
ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమిట్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ యువజన విభాగమైన భారత యువజన కాంగ్రెస్(ఐవైసీ) కార్యకర్తలు నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. సమిట్ ఎగ్జిబిషన్ హాలు నంబరు-5లోకి ప్రవేశించిన దాదాపు 15 మంది కార్యకర్తలు చొక్కాలు విప్పి ఆందోళన చేపట్టారు.