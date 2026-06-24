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ప్రియుడి మోజులో తల్లిదండ్రులు, చెల్లి హత్య- మృతదేహాలపై 40 కత్తిపోట్లు- నిందితురాలు అరెస్ట్​

బెంగళూరులో కలకలం రేపిన ముగ్గురి హత్య- ప్రియుడి కోసం తండ్రి, తల్లి, చెల్లిని చంపిన కత్తితో పొడిచి చంపిన యువతి- హత్య అనంతరం ప్రియుడితో పరారైన యువతి

Puducherry Parents Murder Case
Puducherry Parents Murder Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 2:14 PM IST

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Puducherry Parents Murder Case : సోమవారం రాత్రి బెంగళూరులో జరిగిన ముగ్గురి హత్య తీవ్ర కలకలం రేపింది. ప్రేమకు అడ్డువస్తున్నారని తల్లిదండ్రులు, చెల్లిని ఓ యువతి అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసింది. పథకం ప్రకారమే ప్రియుడితో కలిసి కత్తితో పొడిచి హత్య చేసింది. అనంతరం అక్కడినుంచి పరారైంది. నిందితుల కోసం పోలీసులు 6 బృందాలుగా ఏర్పడి గాలింపుచర్యలు చేపట్టగా, తాజాగా పుదుచ్చేరి రైల్వే స్టేషన్​ సమీపంలో నిందితురాలిని అరెస్ట్​ చేశారు. ప్రియుడి కోసం ఇంకా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే, నిందితురాలికి సంబంధించిన డైరీలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయని చెప్పారు. ఇంతటి క్రూరత్వానికి పాల్పడిన నిందితురాలు తన డైరీలో ఏం రాసింది. పోలీసులు ఏం గుర్తించారు?

పోలీసుల కథనం ప్రకారం, హత్య జరిగిన అనంతరం నిందితురాలు, ప్రియుడి ఇద్దరూ దారిలో విడిపోయారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఆమెను అరెస్ట్​ చేశారు. అయితే, విచారణలో నిందితురాలు కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. "నా తల్లిదండ్రులు నాకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వకుండా పూర్తిగా నా జీవితాన్ని నియంత్రించేవారు. అందుకే నేను ఈ హత్యలు చేశాను" అని ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులతో చెప్పినట్లు తెలిసింది.

డైరీలో ఏముంది?
హత్యలు జరిగిన ఇంట్లో జరిపిన సోదాలో శ్వేత డైరీ పోలీసులకు లభ్యమైంది. అందులో "నేను చాలా బాధలో ఉన్నాను. ఒంటరిగా ఉన్నాను. ప్రేమను పొందుతున్నాను. కుంగుబాటుకు (డిప్రెషన్) గురయ్యాను. నేను గొప్పదాన్ని" అని డైరీలో ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.

అసలేం జరిగింది?
తమిళనాడుకు చెందిన సోమసుందర్​కు భార్య ముత్తులక్ష్మి, ఇద్దరు కుమారైలు ఉన్నారు. వీరికుటుంబం కొన్నాళ్ల క్రితం బెంగళూరులో స్థిరపడింది. కొద్దిరోజుల క్రితం పెద్ద కుమార్తె శ్వేత బెంగళూరులోని ఓ సాప్ట్​వేర్​ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఉద్యోగ రిత్యా అప్పటినుంచి శ్వేత కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటోంది. అయితే, శ్వేతకు కొద్దిరోజుల క్రితం కెనెత్ అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడి అది ప్రేమగా మారింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆమె తల్లిదండ్రులు వారి ప్రేమకు అడ్డుచెప్పారు. దీంతో కొన్ని నెలల క్రితం శ్వేత ఇంటిని వదిలి కెనెత్ వద్దకు వెళ్లిపోయింది. తల్లిదండ్రులు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినా ఆమె ఎక్కడ ఉంటుందనే వివరాలు తెలియలేదు.

శ్వేత జాడ తల్లిదండ్రులకు ఎలా తెలిసిందంటే?
శ్వేత ఒక బ్యాంకు నుంచి సుమారు 30లక్షల రుణం తీసుకుంది. ఆమె నెలవారీ ఈఎంఐలు సరిగ్గా చెల్లించకపోవడంతో మారతహళ్లిలోని ఆమె తండ్రికి బ్యాంక్ నోటీసులు వచ్చాయి. దీంతో మరోసారి శ్వేత ఆచూకీ కోసం యత్నించగా ఎట్టకేలకు దొరికింది. ఈ క్రమంలో శ్వేత వద్దకు తొలుత ఆమె తల్లి వెళ్లి మాట్లాడింది. శ్వేత తన ప్రియుడితో కలిసి ఉండటం చూసి, తల్లి ఆమెను తీవ్రంగా మందలించి బుద్ధి చెప్పే ప్రయత్నం చేసింది. దీనిపై ఆగ్రహం పెంచుకున్న శ్వేత తన ప్రియుడితో కలిసి తల్లి ముత్తులక్ష్మిని కత్తితో పొడిచి చంపింది. ఆ తర్వాత ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం భోజనానికి రావాలంటూ తండ్రిని, సోదరిని కూడా అదే ఇంటికి పిలిచింది. తర్వాత వారిని కూడా కత్తితో దారుణంగా హతమార్చింది. అనంతరం ప్రియుడితో కలిసి అక్కడి నుంచి పరారైంది. ఈ దాడిలో సోమసుందర్ ఇంటి నుంచి తప్పించుకోగలిగినప్పటికీ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికులు అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. పోలీసులకు స్థానికులు సమాచారం ఇవ్వగా మృతదేహాలను బిదరహళ్లిలోని ఓ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతదేహాలపై దాదాపు 30 నుంచి 40 సార్లు కత్తితో పొడిచిన గాయాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

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