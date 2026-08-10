500ఏళ్ల క్రితం నాటి కళను కాపాడడం కోసం కృషి- 'కావడ్'కు జీవం పోస్తున్న యంగ్ ఆర్టిస్ట్ రజత్ ఓజా
పురాతన కళను కాపాడుతున్న యువకుడు- కావడ్ కళను భవిష్యత్ తరాలకు అందించేందుకు కృషి- సొంత జీవితాలు, పరిసరాల గురించి కథలు చెప్పగల ఒక మాధ్యమంగా కావడ్ను చూడాలని విజ్ఞప్తి
Published : August 10, 2026 at 6:58 PM IST
Rajasthan Folk Art Kaavad History : రాజస్థాన్ జానపద కళ, సంస్కృతి కేవలం పెయింటింగ్స్, హస్తకళలలోనే కాకుండా శతాబ్దాలుగా ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి అందించిన కథలలో కూడా సజీవంగా ఉంది. అలా తరతరాలుగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్న పురాతన సంప్రదాయ కళల్లో 'కావడ్' ఒకటి. కావడ్ కళ దాదాపు 500 ఏళ్ల క్రితం నాటిది. ఇది వివిధ సీన్లతో చిత్రించిన తలుపులు (డోర్స్) వంటి చిన్న చెక్క పలకల అమరికతో రూపొందించినది. కావడ్ అనేది కేవలం ప్రదర్శన కోసం తయారు చేసిన వస్తువు మాత్రమే కాదు. దాన్ని మడతపెట్టే విధానంలో కథలు, సంప్రదాయాలు, విశ్వాసం, రాజస్థాన్ జానపద సంస్కృతి ఇమిడి ఉంటుంది. కావడ్పై తీర్చిదిద్దిన తలుపులలో ఒక్కొక్కటి తెరిచినప్పుడల్లా కథ ముందుకు సాగుతుంది. ఇప్పుడు ఇదే కళను రాజస్థాన్లోని చితోర్గఢ్కు చెందిన కళాకారుడు రజత్ ఓజా కాపాడుతున్నారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని భవిష్యత్తు తరాలకు అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. అందుకే ఈ స్టోరీలో కావడ్ కళ అంటే ఏమిటి? దీని వెనుకున్న చరిత్ర? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
చితోర్గఢ్ సమీపంలోని బాస్సీలో నివసించే సుతార్ వర్గపు కళాకారులు ఇప్పటికీ కావడ్ను చేతితో తయారు చేస్తున్నారు. అదే ప్రాంతానికి చెందిన రజత్ ఓజా జైపుర్లో విద్యను అభ్యసిస్తూనే గత కొన్నేళ్లుగా కావడ్ తయారీలో భాగమవుతున్నారు. రామాయణం, కృష్ణ లీల నుంచి సమకాలీన అంశాల వరకు వివిధ విషయాలను కావడ్పై రజత్ చిత్రీకరించారు. ఇప్పటి వరకు 35-40 కావడ్లను రూపొందించారు. రామాయణం ఆధారంగా ఒక కావడ్ను రజత్ చిత్రీకరించారు. ఆ చెక్క పలకల శ్రేణిలో శ్రీరాముని జీవిత ప్రయాణాన్ని తీర్చిదిద్దారు. కావడ్ తెరుచుకుంటున్న కొద్దీ రామాయణం ఒక ఘట్టం నుంచి మరొక ఘట్టానికి పురోగమిస్తుంది. కాబట్టి ప్రేక్షకులు రామాయణం కథను కేవలం వినడమే కాకుండా, దానిని చూసే అవకాశాన్ని కూడా పొందుతారు.
టెక్నాలజీ లేని కాలంలో!
మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీలు లేని కాలంలో రాజస్థాన్ గ్రామాలు, చిన్న పట్టణాలలో వినోదం, జ్ఞానం, సాంస్కృతిక అవగాహనకు జానపద సంప్రదాయాలే ప్రధాన వనరులుగా ఉండేవి. ఈ క్రమంలో కావడ్, ఫాద్ వంటి కళలు ప్రజలను మతపరమైన సంస్కృతి, జానపద వీరులు, స్థానిక చరిత్రలు, వారి సమాజ సంస్కృతితో అనుసంధానించేవి. కావడ్ ప్రదర్శనలు కేవలం పవిత్రమైన పురాణ, ఇతిహాసాలకే మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. అవి సామాజిక జీవితం, ఆచారాలు, స్థానిక సంప్రదాయాల గురించి సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందించాయి.
కావడ్కు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది?
కావడ్ అనే పదం రాజస్థానీ భాషలో తలుపు లేదా కిటికీని సూచించే 'కివాడ్' అనే పదం నుంచి వచ్చింది. ఇల్లు లేదా గుడి తలుపులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తెరుచుకున్నట్లే, కావడ్లోని చెక్క పలకలు కూడా వరుసక్రమంలో తెరుచుకుంటాయి. ప్రతి పలకపై విభిన్న పాత్రలు, సీన్లు చిత్రించి ఉంటాయి. తలుపులు తెరుచుకుంటున్న కొద్దీ కథలోని తదుపరి ఘట్టం వెల్లడవుతుంది. కావడ్ కళను సంచార దేవాలయంగా పిలుస్తారు.
కావడ్ను కేవలం ఒక కళా ప్రక్రియ అని పిలవడం సరికాదని ఆర్టిస్ట్ రజత్ ఓజా తెలిపారు. ఇది రాజస్థాన్ సంప్రదాయ కథన పద్ధతి అని పేర్కొన్నారు. చారిత్రకంగా కావడ్ కళ మనుగడ మూడు వర్గాల భాగస్వామ్యంపై ఆధారపడి ఉందని వివరించారు. సుతార్ వర్గం కావడ్ను తయారు చేసి రంగులు వేస్తుందన్నారు. భట్ వర్గానికి చెందినవారు కావడ్ పలకలపై ఉన్న కథలను వివరిస్తారని చెప్పారు. వీరంతా కలిసి రంగులు వేసిన చెక్క నిర్మాణాన్ని ఒక సజీవ సాంస్కృతిక అనుభవంగా మారుస్తారని వెల్లడించారు.
"కావడ్ను స్వచ్ఛమైన, సహజమైన రంగులతో రూపొందిస్తారు. ఎరుపు రంగు కోసం సింధూరాన్ని, నీలం రంగు కోసం ఇండిగోను, తెలుపు రంగు కోసం సుద్దను ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల కావడ్ రంగులు ప్రకృతితో ముడిపడి ఉన్నాయి. ఈ రంగులను తయారు చేయడానికి, పూయడానికి ఉపయోగించే పాత్రలు, బ్రష్లు కూడా సహజ పదార్థాలతోనే తయారు చేసినవే. కావడ్ను యువత దీనిని కేవలం ఒక పాత జానపద సంప్రదాయంగా కాకుండా వారి సొంత జీవితాలు, పరిసరాల గురించి కథలు చెప్పగల ఒక మాధ్యమంగా చూడాలి. నేను సుతార్ సమాజానికి చెందినవాడిని. ఈ వర్గానికి చెందినవారే కావడ్ను రూపొందిస్తారు" అని రజత్ ఓజా పేర్కొన్నారు.
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