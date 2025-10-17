తల్లి కోసం స్మార్ట్ మాప్ తయారీ- యువకునికి రూ.23 లక్షలు ఇచ్చిన గవర్నమెంట్- రూ.కోటి పెట్టుబడి పెట్టిన విదేశీ సంస్థ!
తల్లి కష్టాన్ని చూసి చలించిన యువ ఇంజినీర్- స్టార్మ్ మాప్ తయారీ- ఇప్పుడు పలువురికి ఉపాధి కల్పన
Published : October 17, 2025 at 7:45 PM IST
Young Man Invents Smart Mop : తన తల్లి ఇంటిని శుభ్రం చేయడం (ఊడ్చడం, తుడవడం) కోసం పడుతున్న కష్టాలకు చలించినపోయిన కర్ణాటకకు చెందిన ఓ యువ ఇంజినీర్ స్టార్ట్ మాప్ను అభివృద్ధి చేశాడు. లక్షలాది మహిళలకు ఇంటి పనుల్లో అవసరమైన ఈ స్టార్మ్ మాప్ను రూపొందించి ఔరా అనిపించాడు. మరి అది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఈ స్మార్ట్ తయారీకి ఎంత ఖర్చు అయ్యింది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
తల్లి కష్టాలను చూసి చలించిపోయి
మైసూర్లోని సిద్ధార్థ్ నగర్కు చెందిన మెహుల్ (27) ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్. ఇంట్లో తన తల్లి చీపురుతో చెత్త ఊడ్చి, బకెట్ నీటిలో మాప్ ముంచి నేలను తుడవడం కోసం పడిన కష్టాన్ని చూశాడు. అప్పుడు తన తల్లి, అలాంటి మహిళల కోసం ఏదైనా చేయాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో చెత్తను సులభంగా ఊడ్చి, తక్కువ నీరు, శ్రమ, సమయంతో ఇంటిని తుడిచిపెట్టగల స్మార్ట్ మాప్ను కనిపెట్టాడు. అలాగే దానికి పేటెంట్ కూడా పొందాడు. ఈ స్మార్ట్ మాప్ను తయారుచేసి తన తల్లికి మాత్రమే కాకుండా లక్షలాది మంది తల్లులకు శ్రమను తగ్గించాడు. దీంతో అతడిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
అండగా కంపెనీ
మెహుల్ సృజనాత్మకకు ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీ అండగా నిలిచింది. ఈ ప్రాజెక్ట్, అలాగే వ్యాపార స్థాపనకు మద్దతు తెలిపింది. ఈ క్రమంలో రూ.కోటి పెట్టుబడి పెట్టింది. కాస్పియన్ అనే కంపెనీ బ్రాండ్ ద్వారా మెహుల్ తన స్మార్ట్ మాప్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశాడు. ఇలా వ్యాపారంలోనూ మెహుల్ అడుగుపెట్టి విజయం సాధించాడు.
ఓ ప్రాజెక్టులో భాగంగా స్మార్ట్ మాప్ తయారీ- అండగా ప్రభుత్వం
మైసూర్లోని ఎన్ఐఈ కళాశాల నుంచి మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ పట్టా పొందాడు మెహుల్. కళాశాలలో ఓ ప్రాజెక్ట్ భాగంగా ఈ స్మార్ట్ మాప్ను తయారు చేశాడు. దీనితో కాలేజీ యాజమాన్యం మెహుల్పై ప్రశంసలు కురిపించింది. అలాగే మెహుల్ మైసూర్లోని ఇన్ఫోసిస్లో జరిగిన పారిశ్రామిక ప్రదర్శనలో పాల్గొని బహుమతిని గెలుచుకున్నాడు. దీంతో మరిన్ని పరిశోధనలు చేసేందుకు మెహుల్కు రూ.23 లక్షలు అందించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.
ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
స్మార్ట్ మాప్ను నీటితో పాటు పొడిగా ఉన్న నేలను తుడవడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. మాప్ హ్యాండిల్కు అర లీటర్ వాటర్ బాటిల్ జతచేసి ఉంటుంది. బయటకు వచ్చే నీటి మొత్తాన్ని పర్యవేక్షించడానికి సెన్సార్ను ఏర్పాటు చేశారు. మాప్ ప్రత్యేకంగా నీటిని పీల్చుకునే వస్త్రంతో అమర్చి ఉంది.
8 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన మెహుల్
స్మార్ట్ మాప్ను పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేశాడు మెహుల్. అతడిని ఓ అంతర్జాతీయ కంపెనీ ప్రోత్సహించింది. మెహుల్ కంపెనీలో రూ.కోటి పెట్టుబడి లభించింది. ప్రస్తుతం మైసూర్లోని హెబ్బాళ్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో స్మార్ట్ మాప్ల తయారీని ప్రారంభించాడు. ప్రస్తుతం 8 మంది ఉద్యోగులు అందులో పనిచేస్తున్నారు. వివిధ చిన్న పరిశ్రమల నుంచి మాప్కు అవసరమైన విడిభాగాలను తెచ్చుకుంటున్నాడు. వాటితో స్మార్ట్ మాప్లను తయారుచేసి మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నాడు.
పారిశ్రామికవేత్తల నుంచి ప్రశంసలు
మైసూర్ విజయనగరంలోని జగన్నాథ్ సెంటర్ ఫర్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చరల్లో జరిగిన పారిశ్రామిక ప్రదర్శనలో మెహుల్ తన స్మార్ట్ మాప్ ఉత్పత్తిని ప్రదర్శించాడు. చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఆ యువకుడి విజయాన్ని ప్రశంసించారు. మంచి ఉత్పత్తిని తయారుచేశారని మెహుల్ను కొనియాడారు.
