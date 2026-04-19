ETV Bharat / bharat

'బాదం పప్పు తినండి- జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది'- అధికారిణి ఎదుట యువకుడి వినూత్న నిరసన

హౌసింగ్ బోర్డు కార్యాలయంలో యువకుడి వినూత్న నిరసన- ఫైల్ కనిపించడం లేదంటూ నెలల తరబడి ఆలస్యం- 7 నెలలుగా తిరుగుతున్నా పేరు మార్పిడి జరగలేదని ఆరోపణ

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 19, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Protest By Almonds : ఛత్తీస్‌గఢ్​లోని బిలాస్​పుర్​లో ఒక వినూత్న నిరసన ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. హౌసింగ్ బోర్డు కార్యాలయంలో పని చేసే ఒక మహిళా అధికారిణి నిర్లక్ష్య వైఖరిపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ ఓ యువకుడు బాదం పళ్లతో తన నిరసనను తెలియజేయడం స్థానికంగా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అసలేం జరిగిందంటే?

నెలలు గడిచినా పూర్తి కాని పని
తరుణ్ కుమార్ అనే యువకుడు హౌసింగ్ బోర్డు ద్వారా రీసేల్‌లో ఒక ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేశాడు. అన్ని విధివిధానాలు పూర్తి చేసి, రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకున్నాడు. అనంతరం ఆ ఫ్లాట్‌ను తన పేరుకు మార్చుకోవడానికి తిఫ్రా ప్రాంతంలోని అభిలాషా పరిసర్ హౌసింగ్ బోర్డు కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. సాధారణంగా ఇలాంటి పేరు మార్పిడి ప్రక్రియ ఒకటి లేదా రెండు నెలల్లో పూర్తవుతుందని చెబుతారు. అయితే తరుణ్ విషయంలో మాత్రం అది నెలలు గడిచినా పూర్తి కాలేదు.

సమయం, డబ్బు రెండూ వృథా!
తన పని పూర్తి చేయించుకోవడానికి తరుణ్ గత ఏడు నెలలుగా కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో 50 సార్లకు పైగా ఆఫీసుకు వెళ్లినట్టు ఆయన చెబుతున్నాడు. ప్రతి సారి వెళ్లినప్పుడు అధికారులు ఫైల్ కనిపించడం లేదని, లేదా ఇంకా వెతుకుతున్నామని చెప్పి పంపించారని ఆరోపిస్తున్నాడు. ఈ కారణంగా తన సమయం, డబ్బు రెండూ వృథా అయ్యాయని బాధితుడు పేర్కొన్నాడు.

నిరసనను భిన్నంగా వ్యక్తం చేయాలని నిర్ణయం
మరింత విచిత్రంగా, ఒక దశలో అధికారిణి పూనమ్ బంజారే తరుణ్‌కు 'పేరు మార్పిడి పూర్తయింది, కానీ ఫైల్ కనిపించడం లేదు' అని చెప్పినట్టు సమాచారం. అంటే ప్రక్రియ పూర్తయినా, సంబంధిత ఫైల్ కనిపించకపోవడం అతనిలో మరింత ఆగ్రహాన్ని కలిగించింది. కార్యాలయంలో జరుగుతున్న ఈ నిర్లక్ష్యంపై విసిగిపోయిన తరుణ్, తన నిరసనను భిన్నంగా వ్యక్తం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

అర కిలో బాదం తీసుకుని వెళ్లి!
ఇటీవల తరుణ్ సుమారు అర కిలో బాదం తీసుకుని హౌసింగ్ బోర్డు కార్యాలయానికి వెళ్లాడు. నేరుగా అధికారిణి కేబిన్‌లోకి వెళ్లి, టేబుల్‌పై బాదం పళ్లను చల్లి, 'ఇవి తింటే జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టారో గుర్తొస్తుంది. గుర్తొచ్చిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి, నేను ఎప్పుడు రావాలో తెలియజేయండి' అని వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించాడు. ఈ సంఘటనను వీడియోగా చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో కూడా పోస్ట్ చేశాడు.

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనుల ఆలస్యం, నిర్లక్ష్యం, ఫైళ్లు కనిపించడం లేదనే సాకులు సాధారణమైపోయాయని పలువురు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. తరుణ్ చేసిన వినూత్న నిరసనను కొందరు సమర్థిస్తుండగా, మరికొందరు ఇది పరిస్థితులపై ఆవేదన వ్యక్తం చేసే ఒక ప్రతీకాత్మక చర్యగా చూస్తున్నారు.

ఇబ్బందులకు ఉదాహరణ
ఈ ఘటనపై స్పందన కోసం సంబంధిత అధికారిణి పూనమ్ బంజారేను సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఎటువంటి స్పందన రాలేదని సమాచారం. ఫోన్ కాల్స్‌కు కూడా ఎవరూ స్పందించలేదని తెలిసింది. దీంతో ఈ వ్యవహారం మరింత చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇక ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్రజలకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై ఇది మరో ఉదాహరణగా నిలిచింది.

చిన్న పని కోసం నెలల తరబడి తిరగాల్సి వస్తోందని, వ్యవస్థలో మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సంబంధిత ఉన్నతాధికారులు ఆ విషయాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకుని చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితుడు కోరుతున్నాడు. మొత్తానికి, ఒక సాధారణ సమస్యకు యువకుడు చూపించిన అసాధారణ నిరసన ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ప్రజల సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించే విధంగా వ్యవస్థ మారాల్సిన అవసరాన్ని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది.

TAGGED:

YOUTH PROTEST BY ALMONDS
HOUSING BOARD OFFICE
YOUNG MAN PROTEST
PROTEST BY ALMONDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.