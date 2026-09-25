ఎమ్మెల్యే ఫామ్హౌస్లో యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం- సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది సహా నలుగురు అరెస్ట్
బాధితురాలి ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు- ఇద్దరు పోలీసులను సస్పెండ్ చేసిన ఎస్పీ
Published : September 25, 2026 at 9:52 AM IST
Girl Molested At MLA Farmhouse : ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమ్రోహా జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యేకు సంబంధించిన ప్రైవేట్ ఫామ్హౌస్లో యువతి(23)పై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లు అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరు స్థానిక పోలీసు అధికారులతో పాటు మరో ఇద్దరు సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రక్షక భటులే భక్షకులుగా ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు వచ్చినట్లు వార్తలు స్థానికంగా కలకలం రేపింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
సీఆర్పీఎఫ్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు సిబ్బంది తొలుత ఆ యువతిని మీరట్ నుంచి అమ్రోహాలోని హసన్పూర్కు తీసుకువచ్చారు. అనంతరం, తాము ఓ మతపరమైన పవిత్ర స్థలానికి తీసుకెళ్తున్నామని నమ్మించి, హసన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న సబ్-ఇన్స్పెక్టర్, మరో కానిస్టేబుల్తో కలిసి ఆమెను ఓ నిర్మానుష్య ప్రాంతంలోని ఫామ్హౌస్కు తీసుకెళ్లారు. ఆ ఫామ్హౌస్ ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యేకు చెందినది కావడం గమనార్హం. అక్కడ ఆ యువతిపై నిందితులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఈ దారుణం జరిగిన తర్వాత బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
బాధితురాలి ఫిర్యాదు ఆధారంగా అమ్రోహా పోలీసులు వెంటనే స్పందించి కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు చేపట్టి నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు అయిన వారిలో హసన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇన్స్పెక్టర్ సంజయ్ తోమర్, అదే పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్, సీఆర్పీఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ లాల్రామ్, సీఆర్పీఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మోహిత్ ఉన్నారు.
బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న నలుగురు నిందితులను ఇప్పటికే అరెస్టు చేశామని అమ్రోహా జిల్లా పోలీసు ఎస్పీ అఖిలేశ్ భదౌరియా వెల్లడించారు. మీరట్ నుంచి యువతిని హసన్పూర్కు ఎలా తీసుకొచ్చారు? ఈ ఘటనలో ఎవరి పాత్ర ఎంత ఉందనే దానిపై కూలంకషంగా దర్యాప్తు జరుపుతున్నామని ఆయన తెలిపారు. యూపీ పోలీసు శాఖలో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు అధికారులను తక్షణమే సస్పెండ్ చేశామన్నారు. అలాగే, సీఆర్పీఎఫ్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు నిందితులపై తగిన శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఆయా ఉన్నతాధికారులకు అధికారికంగా లేఖ రాశామన్నారు.