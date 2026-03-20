దేవుడిపై ప్రగాఢమైన విశ్వాసం- 1000 మేకులు కొట్టిన చెక్కపై భక్తుడి సాష్టాంగ యాత్ర- ఎందుకంటే?
భక్తికి కొత్త నిర్వచనం ఇస్తున్న రాజస్థాన్కు చెందిన యువకుడు- వెయ్యి మేకుల కొట్టిన చెక్కపై యాత్ర- ఆరు వారాలపాటు అలాగే ప్రయాణం
Published : March 20, 2026 at 2:16 PM IST
Prostrate Pilgrimage In Khatu Shyam : కొందరికి చాలా దైవభక్తి ఉంటుంది. తమ ఇష్ట దైవం కోసం ఉపవాసాలు ఉండడం, ముడుపులు చెల్లించడం, మొక్కులు తీర్చుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే రాజస్థాన్లోని అల్వార్కు చెందిన భక్తుడు మాత్రం అందుకు భిన్నం. ఖాటు శ్యామ్ ఆలయానికి 1,000 మేకులు ఉన్న చెక్కలాంటి దానిపై సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ వెళ్తున్నాడు. ఇంతకీ ఆ భక్తుడు అలా చేయడానికి గల కారణాలేంటి? మేకులపై పడుకుంటే ఏం కాదా? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
అందరి దృష్టిన ఆకర్షిస్తున్న నితేశ్
అల్వార్కు చెందిన నితేశ్ (27) సికార్ జిల్లాలో కొలువైన ఖాటూ శ్యామ్కు భక్తుడు. దేవుడిపై భక్తితో ఆయన 1000 మేకులు కొట్టిన ఓ చెక్కలాంటి దానిపై సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ గుడికి బయలుదేరాడు. ఆ చెక్కను ఆయన స్నేహితులు ముందుకు లాగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ యాత్ర అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. నితేశ్ చేపట్టిన ఈ కఠోర సాష్టాంగ యాత్ర గురువారం ప్రారంభమైంది. ఈ యాత్ర ఖాటు శ్యామ్ ఆలయానికి చేరుకునేసరికి సుమారు ఆరు వారాలు పడుతుందని అంచనా. యాత్ర సమయంలో నితేశ్ వెంట ఆయన స్నేహితుల బృందం ఉంటుంది. వీరు నితేశ్ కంటే ముందుగా ప్రయాణిస్తూ యాత్రకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అతని అవసరాలను తీరుస్తున్నారు.
ఐదేళ్లుగా దేవుడిపై భక్తి
తనకు ఐదేళ్ల క్రితం వరకు ఖాటు శ్యామ్ పట్ల ఎటువంటి విశ్వాసం గానీ, భక్తి గానీ ఉండేది కాదని నితేశ్ తెలిపాడు. అంతకుముందు ఎప్పుడూ ఖాటు శ్యామ్ ఆలయాన్ని కనీసం సందర్శించలేదన్నాడు. ఐదేళ్ల కిందట తన స్నేహితులతో కలిసి బాబా శ్యామ్ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత తనలో మార్పు వచ్చిందని పేర్కొన్నాడు. ఖాటు శ్యామ్ పట్ల ప్రగాఢమైన విశ్వాసం, భక్తి ఏర్పడిందని స్పష్టం చేశాడు. ఆ తర్వాత చాలాసార్లు ఖాటు శ్యామ్ను దర్శించుకున్నానని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం ప్రతి నెలా పవిత్రమైన ఏకాదశి తిథినాడు ఖాటు శ్యామ్ దర్శనానికి వెళ్తానని అన్నాడు.
"ఖాటు శ్యామ్తో ఆధ్యాత్మిక అనుబంధం ఏర్పడినప్పటి నుంచి నా మనసులో ప్రగాఢమైన భక్తి భావం ఏర్పడింది. మేకులు కొట్టిన చెక్కపై సాష్టాంగ యాత్ర చేయాలనే ప్రేరణ నా మనసులో గతేడాది వచ్చింది. 501 మేకులు అమర్చిన చెక్కలాంటి దానిపై గతేడాది సాష్టాంగ యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాను. ఇప్పుడు కూడా మరోసారి సాష్టాంగ నమస్కార యాత్రను (దండవత్ యాత్రను) ప్రారంభించాను. భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి యాత్రలను చేస్తాను. ప్రత్యేకించి ఈ యాత్ర కోసమే వెయ్యి మేకులు కొట్టిన ఒక చెక్కలాంటిదాన్ని తయారు చేయించాను. ఈ యాత్ర చేసేటప్పుడు సుమారు 15 మంది సభ్యుల బృందం నాతో పాటు ఉంటుంది. వారే నాకు వసతి, భోజన ఏర్పాట్లను చూసుకుంటారు" అని నితేశ్ తెలిపాడు.
కుటుంబ సభ్యులు వద్దన్నా!
గురువారం నాడు అల్వార్ నగరంలోని శ్యామ్ ఆలయంలో నితేశ్ సాష్టాంగ యాత్ర ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో నితేశ్ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు పాల్గొన్నారు. దేవుడిపై భక్తితో యాత్ర చేసినప్పుడు మేకులపై పడుతున్నా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగవని నితేశ్ చెబుతున్నాడు. తాను మొదట ఈ యాత్రను చేపట్టాలని అనుకున్నప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించలేదన్నాడు. పైగా చాలా కలత చెందారని వెల్లడించారు. దేవుడిపై విశ్వాసాన్ని అంతగా చాటుకోవాలంటే నడక మార్గం ద్వారా ఖాటు శ్యామ్ను దర్శించుకోవాలని బంధువులు సూచించారని అన్నాడు. అయినప్పటికీ బాబా శ్యామ్ పట్ల తనకున్న అపారమైన భక్తి వల్ల మేకులు కొట్టిన చెక్కపై సాష్టాంగ యాత్రను చేయడం ప్రారంభించానని అన్నాడు. ప్రస్తుతం తన కుటుంబ సభ్యులు తన నిర్ణయానికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నారని ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. ఇదే విషయంపై నితేశ్ తండ్రి పూరణ్ సింగ్ స్పందించాడు. తన కుమారుడు మేకుల కొట్టిన చెక్కపలకపై యాత్ర చేస్తానని చెప్పినప్పుడు, అతడ్ని ఆపేందుకు ప్రయత్నించామని చెప్పాడు. అయినప్పటికీ దేవునిపై విశ్వాసంతో తన నిర్ణయానికే నితేశ్ కట్టుబడి ఉన్నాడని వెల్లడించాడు. తన కుమారుడు నితేశ్ ఖాటు శ్యామ్కు పరమ భక్తుడని పేర్కొన్నాడు.