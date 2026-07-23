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"యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేసింది మీరే"- ప్రధానిపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు

కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిపై విమర్శలు గుప్పించిన జైరాం రమేశ్- ప్రభుత్వంలో భయం పెరిగిపోతోందని వ్యాఖ్య

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 10:28 AM IST

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Rahul Gandhi Slams Modi: నీట్‌ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం, జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో విపక్షాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శల దాడిని తీవ్రతరం చేశాయి. మన విద్యావ్యవస్థను నాశనం చేయడంతో పాటు, ఆ అక్రమాలకు కారణమైన వారిని ప్రభుత్వమే కాపాడుతోందని ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రధాని మోదీని ఉద్దేశించి తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. దేశంలో యువత భవిష్యత్తును అత్యంత దారుణంగా దెబ్బతీసింది కేంద్రమేనని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల పక్షాన మూడు ప్రధాన డిమాండ్లను కేంద్రం ముందుంచారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ను వెంటనే పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని, జరిగిన పరిణామాలకు విద్యార్థులకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై దాడులకు పాల్పడిన వారిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్​ కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తూ ఎక్స్​లో పోస్ట్​​ చేశారు. నీట్​పేపర్​ లీకేజీకి సంబంధించి కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక కేంద్ర ప్రభుత్వం భయపడుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, బుధవారం కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంపై రాసుకొచ్చారు. రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సమాధానం ఇవ్వలేక జేపీ నడ్డా పత్రికా సమావేశం పెట్టారని ఆరోపించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ అంతా కేవలం గత ప్రభుత్వాల తప్పులను ఎత్తిచూపడమే తప్ప, ప్రస్తుత సమస్యకు సమాధానం చెప్పేలా లేదని ఎద్దేవా చేశారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని విమర్శించారు. అలాగే, మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నేషనల్​ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్​టీఏ) పూర్తిగా విఫలమైందని ఆరోపించారు.

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JAI RAM RAMESH SLAMS CENTRAL GOVT
JAI RAM RAMESH ON PAPER LEAK
RAHUL GANDHI SLAMS MODI

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