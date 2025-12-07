'మీరు విఫలమయ్యారు- 24 గంటల్లో సమాధానమివ్వాలి'- ఇండిగో సీఈఓకు DCGA షోకాజ్ నోటీసులు
Published : December 7, 2025 at 8:39 AM IST
Indigo CEO Show Cause Notice : ఇండిగో విమాన సర్వీసుల రద్దుపై డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్(డీజీసీఏ) చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఈ మేరకు ఆ సంస్థ సీఈవో పీటర్ ఎల్బెర్స్ షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసింది. ఇండిగో సంక్షోభంపై వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులో పేర్కొంది. భారీ స్థాయిలో విమానాల రద్దుకు కారణాలేంటో 24 గంటల్లో సమాధానమివ్వాలని ఆదేశించింది.
ప్రణాళిక, పర్యవేక్షణ లేకపోవడంపై చర్యలు ఎందుకు తీసుకోకూడదో చెప్పాలని డీజీసీఏ షోకాజ్ నోటీసులో తెలిపింది. సీఈవోగా సంస్థ కార్యకలాపాల నిర్వహణలో, ప్రయాణికులకు అవసరమైన సౌకర్యాల కల్పనలో విఫలమయ్యారని పేర్కొంది. ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ నిబంధనల అమల్లో నిర్లక్ష్యమే విమానాల రద్దుకు దారితీసినట్లు ప్రాథమికంగా తెలుస్తోందని డీజీసీఏ తెలిపింది.
తొలుత ఇండిగో విమాన సర్వీసుల అంతరాయాలపై పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కె. రామ్మోహన్ నాయుడు అధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. ఈ సమావేశంలో ఇండిగో సీఈవో పీటర్ ఎల్బెర్స్ కూడా పాల్గొన్నారు. పౌర విమానయాన కార్యదర్శి సమీర్ కుమార్ సిన్హా, డీజీసీఏ అధిపతి ఫైజ్ అహ్మద్ కిద్వాయ్ హాజరైన ఈ సమావేశం వాడీవేడిగా సాగినట్లు తెలిసింది. ఆ తర్వాతే ఎల్పెర్స్కు డీజీసీఏ షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసింది. అటు విచారణ కమిటీ నివేదిక అందిన తర్వాత ఇండిగో సంస్థపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఓ ప్రభుత్వ అధికారి తెలిపారు.
సిబ్బంది కొరత తదితర కారణాలతో కొన్ని రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. శుక్రవారం 1,600 విమానాలు రద్దు చేయగా, శనివారం 800 వరకు రద్దయ్యాయి. దీంతో వేలాది మంది ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే పౌర విమానయానశాఖ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఎయిర్పోర్టుల్లో పరిస్థితులు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి పునరుద్ధరించామని పేర్కొంది. ప్రయాణికులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించామని తెలిపింది. చెక్-ఇన్, చెక్-అవుట్ సజావుగా జరుగుతున్నాయని చెప్పింది.