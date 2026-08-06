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మాకు మోహన్‌దాస్ గాంధీని ఇచ్చారు- మీకు మహాత్ముడిని ఇచ్చాం : భారత్, ఆఫ్రికా బంధంపై జైశంకర్

దిల్లీలో జరిగిన ఆఫ్రికా దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న జైశంకర్- ఆ కార్యక్రమంలో ఆఫ్రికా, భారత్ బంధంపై కీలక ప్రసంగం- భారతీయులు, ఆఫ్రికావాసుల మధ్య సంబంధాలు వేల సంవత్సరాల నాటివని వెల్లడి

Jaishankar On India Africa Relations
External Affairs Minister S Jaishankar (X@DrSJaishankar)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 10:08 AM IST

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Jaishankar On India Africa Relations : భారత్, ఆఫ్రికా ఖండాలను కలిపే గాఢమైన చారిత్రక, సైద్ధాంతిక, నాగరిక బంధాలపై విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెండు ప్రాంతాల నాయకుల ఉమ్మడి ఆదర్శాల నుంచే ఆఫ్రికా, భారత్ బంధం బలోపేతం అవుతోందన్నారు. భారతీయులు, ఆఫ్రికావాసుల మధ్య సంబంధాలు వేల సంవత్సరాల నాటివని పేర్కొన్నారు. వలసవాద వ్యతిరేక ప్రతిఘటన, అహింసా తత్వాల మూలాలు ఈ రెండు ప్రాంతాలలో ఎలా పెనవేసుకుపోయాయో వివరించారు. ఈ క్రమంలో దక్షిణాఫ్రికాలో మహాత్మా గాంధీ గడిపిన రోజులను ప్రస్తావించారు. 'మీరు మాకు మోహన్‌దాస్ గాంధీని ఇచ్చారు. మేము మీకు మహాత్ముడిని ఇచ్చాం' అని ఆఫ్రికా దేశమైన దక్షిణాఫ్రికాను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. బుధవారం దిల్లీలో జరిగిన ఆఫ్రికా దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న జైశంకర్ ఈ మేరకు ప్రసంగించారు.

"భారతీయులు, ఆఫ్రికావాసులు వేల సంవత్సరాలుగా ఒకరితో ఒకరు సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఆఫ్రికాతో భారతదేశపు సంబంధాలు చాలా పూర్వకాలం నాటివి. నిజానికి మనమందరం ఇప్పుడు పీల్చుతున్న రుతుపవన గాలుల దిశ మార్పు చరిత్రాత్మకంగా భారత ఉపఖండానికి, ఆఫ్రికా ఖండానికి మధ్య సంబంధాలను నడిపించిన చోదక శక్తిగా ఉంది. మన పూర్వీకులు కేవలం వస్తువులనే కాకుండా సంస్కృతులు, వంటకాలు, తత్వాలు, నమ్మకాలు, జ్ఞానం, జానపద కథలు, ఇంకా చెప్పాలంటే జీవన విధానాలను కూడా ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు. " అని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు.

స్వేచ్ఛ, గౌరవం కోసం ఉమ్మడిగా పోరాడాయి : జైశంకర్
యూరప్ సామ్రాజ్యవాదంలో ఆఫ్రికా ఖండం, భారత్ ఎదుర్కొన్న విషాద ఘట్టాలను జైశంకర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. స్వేచ్ఛ, గౌరవం కోసం జరిగిన ఉమ్మడి పోరాటంలో భారత్, ఆఫ్రికా కలిసి నిలబడ్డాయని అన్నారు. ఆ బంధం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోందన్నారు. ఈ సందర్భంగా దక్షిణాఫ్రికాలో మహాత్మా గాంధీ గడిపిన రోజులను తన ప్రసంగంలో జైశంకర్ ప్రస్తావించారు. గాంధీ దక్షిణాఫ్రికా పర్యటన అనుభవాలు ప్రపంచ చరిత్రను ఎలా మార్చాయో? ఆఫ్రికా స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు ఎలా స్ఫూర్తినిచ్చాయో? వివరించారు.

"నిజానికి ఆఫ్రికా, భారత్ వ్యవస్థాపక పితామహుల మధ్య ఉన్న సైద్ధాంతిక సారూప్యతల నుంచే మన బంధం బలాన్ని పొందుతోంది. ఆఫ్రికా గడ్డపైనే మహాత్మా గాంధీ సత్యాగ్రహం, అహింసా సూత్రాలను మెరుగుపరిచారు. ఈ సూత్రాలే ఆ తర్వాత క్వామే ఎన్‌క్రూమా, జూలియస్ నైరేరే, నెల్సన్ మండేలా వంటి దార్శనిక ఆఫ్రికన్ నాయకులకు స్ఫూర్తినిచ్చాయి. స్వాతంత్య్రం తరువాత ఆఫ్రికా, భారత్ సార్వభౌమ, సమాన భాగస్వాములుగా కలిసి పనిచేయడం ప్రారంభించాయి. ఇది సౌత్-సౌత్ సహకారానికి పునాది వేసింది. ఆఫ్రికా దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొని ఈ మహోన్నత సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించే అవకాశం లభించినందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నా. ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా ఓ మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అన్ని జాతీయ దినోత్సవాలలో ఆఫ్రికా దినోత్సవం నాకు చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ భారత్‌కు చాలా బలమైన సంఘీభావం లభిస్తోంది. ఆఫ్రికా దినోత్సవం నాకు ఒక ఎమోషనల్ మూమెంట్. ఆఫ్రికాతో భారత్‌కు ఉన్న బలమైన భావాలను, గాఢమైన బంధాన్ని పలు విధాలుగా వ్యక్తపరచడానికి ఈ రోజు ఒక ముఖ్యమైన రోజు. "
--జైశంకర్, భారత విదేశాంగ మంత్రి


ఆఫ్రికాతో పెరుగుతున్న వాణిజ్యం, పెట్టుబడి, అభివృద్ధి భాగస్వామ్యాన్ని జైశంకర్ ప్రస్తావించారు. సంస్కరించిన ఐరాస భద్రతా మండలిలో ఆఫ్రికాకు సరైన ప్రాతినిధ్యానికి భారత్ గట్టిగా మద్దతు ఇస్తుందని ప్రకటించారు. అలాగే ఐరాస భద్రతా మండలిలో భారతదేశానికి శాశ్వత సభ్యత్వం కోసం ఆఫ్రికా దేశాల మద్దతును కోరినట్లు తెలిపారు. ఆఫ్రికాకు అతిపెద్ద వాణిజ్య, పెట్టుబడి భాగస్వాములలో ఒక దేశంగా భారత్ ఉందన్నారు. తన ప్రసంగాన్ని ముగిస్తూ సుష్మా స్వరాజ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారిన్ సర్వీస్‌లో శిక్షణా కార్యక్రమం కోసం ప్రస్తుతం భారత్‌కు వచ్చిన 50 మంది ఆఫ్రికన్ దౌత్యవేత్తలకు జైశంకర్ సాదర స్వాగతం పలికారు. తద్వారా ఆఫ్రికా ఖండంతో సమకాలీన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి, శాశ్వత దౌత్య స్నేహాలను కొనసాగించడానికి భారత్ నిబద్ధతను ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.

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JAISHANKAR ON INDIA AFRICA RELATION

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