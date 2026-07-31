'బెదిరింపులతో జెన్జీ నోరు మూయించలేరు'- మోదీ, అమిత్ షాపై రాహుల్, ఖర్గే విమర్శలు
ప్రధాని మోదీ, హోమ్ మంత్రి అమిత్షాపై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు- యువతపై ఎఫ్ఐఆర్లు, సోషల్ మీడియా ఖాతాల తొలగింపునకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపణ
Published : July 31, 2026 at 11:20 AM IST
Rahul Gandhi Slams PM Modi : కేసుల పేరుతో విద్యార్థులు, జెన్జీ యువతను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బెదిరిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. నీట్ ప్రశ్న పత్రం లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన యువతపై ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేస్తూ, వారి సోషల్ మీడియా ఖాతాలను తొలగిస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. తొలుత నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జి చేసి ఎముకల విరిగొట్టారని, ఇప్పుడు కేసుల పేరుతో బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని రాహుల్ తెలిపారు. మోదీ, అమిత్ షాలు ఎన్ని బెదిరింపులకు పాల్పడినా జెన్జీ నోళ్లను మూయించలేరని అన్నారు. విద్యార్థులను దేశ భవిష్యత్తుగా అభివర్ణించిన రాహుల్ వారితో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని కేంద్రానికి సూచించారు.