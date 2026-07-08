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'ఎంత దూరమైనా పారిపోవచ్చు- కానీ తప్పించుకోలేరు'- ఎన్​కౌంటర్​లో లష్కరే ఉగ్రవాది హతం

జమ్ముకశ్మీర్‌లో భద్రతా బలగాల సంయుక్త ఆపరేషన్‌- లష్కరే తోయిబాకు చెందిన ఓ ఉగ్రవాది మృతి

Lashkar Terrorist Killed
Visuals from the spot (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 11:50 AM IST

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Lashkar Terrorist Killed : జమ్ముకశ్మీర్‌లో జరిగిన భారీ ఎన్‌కౌంటర్‌లో లష్కరే తోయిబా (LET) ఉగ్రవాదిని భద్రతా బలగాలు హతమార్చాయి. దక్షిణ కశ్మీర్‌లోని సైద్‌పొరా ప్రాంతంలో గత ఐదురోజులుగా దాక్కొని ఉన్న ఎల్​ఈటీ ఉగ్రవాదిని బలగాలు ఎన్‌కౌంటర్‌లో మట్టుబెట్టినట్లు జమ్ముకశ్మీర్‌ పోలీసులు ఎక్స్ వేదికగా ధ్రువీకరించారు. ఉగ్రవాది మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న బలగాలు అతడి వద్ద నుంచి భారీ ఎత్తున ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిని రికవరీ చేశారు.

ఐదు రోజుల క్రితం సైద్‌పొరా ప్రాంతంలోని దట్టమైన పండ్ల తోటలో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు ఉన్నట్లు నిఘా కెమెరాల్లో రికార్డైంది. లష్కరే కమాండర్ జాకీర్ గనాయ్, అతని అనుచరుడు లతీఫ్ భట్ సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించిన బలగాలు సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ ప్రారంభిచాయి. ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా చుట్టుముట్టి జల్లెడ పట్టాయి. రాత్రి వేళల్లో సైతం ఆపరేషన్ నిరాటంకంగా కొనసాగేలా ఆ ప్రాంతమంతా ప్రత్యేక లైట్లను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చేపట్టారు.ఈ క్రమంలో బుధవారం ఉదయం ఉగ్రవాదులు బలగాలకు తారసపడగా ఇరువర్గాల మధ్య భీకర కాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒక ఉగ్రవాదిని బలగాలు మట్టుబెట్టాయి. మరో ఉగ్రవాది ఏమి అయ్యాడు దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. జమ్ముకశ్మీర్‌ పోలీసులు, రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్, సీఆర్​పీఎఫ్ దళాలు సంయుక్తంగా ఈ ఆపరేషన్‌ను నిర్వహించాయి.

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LASHKAR TERRORIST KILLED
LASHKAR TERRORIST KILLED

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