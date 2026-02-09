ETV Bharat / bharat

"మీరు బీజేపీ ఒత్తిడికి లొంగిపోయారు"- లోక్​సభ స్పీకర్​కు కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీల లేఖ

స్పీకర్ మహిళా ఎంపీలపై నిరాధారమైన, పరువు నష్టం కలిగించే ఆరోపణలు చేశారు- కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీల ఆరోపణ

Om Birla
Om Birla (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 9, 2026 at 3:26 PM IST

4 Min Read
Congress Women MPs Letter To Birla : లోక్​సభ స్పీకర్​ ఓం బిర్లాకు కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీలు సోమవారం ఘాటు లేఖ రాశారు. ప్రధాని మోదీ సభకు గైర్హాజరు కావడాన్ని సమర్థించే క్రమంలో, స్పీకర్ తమపై​ నిరాధార ఆరోపణలు చేశారని అన్నారు. అధికార పార్టీ ఒత్తిడి మేరకే ఆయన ఈ విధంగా చేశారని ఆరోపించారు. సభకు నిష్పక్షపాత సంరక్షకుడిగా వ్యవహరించాలని వారు ఓం బిర్లాను కోరారు.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
గత గురువారం రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై లోక్​ సభలో చర్చ ప్రారంభించారు. అయితే దీనిపై సమాధానం ఇచ్చేందుకు రావద్దని ప్రధాని మోదీని తాను కోరానని లోక్​సభ స్పీకర్​ ఓం బిర్లా అన్నారు. ఎందుకంటే, కాంగ్రెస్ సభ్యులు ప్రధాని సీటు వైపు దూసుకొచ్చి, 'కొన్ని ఊహించని అవాంఛనీయ చర్యలకు' పాల్పడే అవకాశం ఉందని తనకు కచ్చితమైన సమాచారం ఉందని ఆయన సభలో చెప్పారు. ఒకవేళ ఎంపీలు ఏదైనా అవాంఛనీయ చర్యలకు పాల్పడి ఉంటే, దేశ ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయాలు తునాతునకలయ్యేవని వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపై ప్రియాంక గాంధీ ఘాటు రిప్లై ఇచ్చారు. 'మోదీపై ఎవరైనా దాడి చేస్తారనడం పచ్చి అబద్ధం. ప్రధాని స్పీకర్ వెనుక దాక్కుంటున్నారని' విమర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీలు తాజాగా ఆయనకు లేఖ రాశారు. ఈ లేఖలో ప్రియాంక గాంధీ, జ్యోతిమణి, ఆర్​ సుధా, వర్షా గైక్వాడ్​, జ్యోత్స్నా మహంత్ తదితరులు సంతకాలు చేశారు.

ఆ భయంతోనే మోదీ గైర్హాజరు
"మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వంపై మేము నిరంతరంగా పోరాడుతున్నాం, ప్రశ్నిస్తున్నాం. అందుకే మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ప్రధాని సభకు రాకపోవడానికి కారణం మా నుంచి ముప్పు ఉండడం కాదు. కేవలం భయం వల్లనే ఆయన రాలేదు. ప్రధానికి ప్రతిపక్షాలను ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేదు. మేము ప్రేమ, శాంతి, రాజ్యాంగ విలువలు, మానవ గౌరవాన్ని నమ్మే కాంగ్రెస్ సభ్యులం. మాకు హింస, బెదిరింపులపై నమ్మకం లేదు. మేము ధైర్యవంతమైన మహిళా ప్రతినిధులం. మేము బెదిరింపులకు భయపడం" అని కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీలు ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

రాహుల్ గాంధీకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదు!
రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై లోక్​సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడాలని అనుకున్నారు. మాజీ ఆర్మీ చీఫ్​ ఎంఎం నరవణె రాసిన పుస్తకంలోని అంశాలను ఆయన ప్రస్తావించాలని భావించారు. కానీ గత నాలుగు రోజులుగా ప్రతిపక్ష నేత అయిన రాహుల్​కు స్పీకర్ మాట్లాడే అవకాశం కల్పించలేదు. దీనిని కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది ఏ విధంగానూ సమర్థించలేని చర్య అని వారు పేర్కొన్నారు.

స్పీకర్ పక్షపాత ధోరణి
అధికార పక్షం ఒత్తిడితో స్పీకర్​, ఇండియా కూటమికి చెందిన 8 మంది ఎంపీలను సస్పెండ్​ చేశారని, కానీ మాజీ ప్రధానులపై అసభ్యకరంగా మాట్లాడిన బీజేపీ ఎంపీలపై ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదని కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీలు ఆరోపించారు. ఈ విషయంపై తాము స్పీకర్​ను కలిసినప్పుడు, తాను ప్రభుత్వ స్పందన కోసం ఎదురుచూస్తున్నాన్ని చెప్పారని, దీనిని బట్టి ఆయన స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతున్నారని అర్థమవుతోందని వారు ఎద్దేవా చేశారు.

"స్పీకర్ పదవిపై, స్పీకర్​పై మాకు వ్యక్తిగతంగా గౌరవం ఉంది. అయితే ఓం బిర్లా నిరంతరం అధికార పార్టీ ఒత్తిడిలో ఉన్నారని స్పష్టమవుతోంది. కష్టకాలంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకున్న వ్యక్తిగా చరిత్ర మిమ్మల్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకానీ, రాజ్యాంగ విలువలు దెబ్బతీసే వారి ఒత్తిడికి లొంగిపోయిన వ్యక్తిగా ఉండకూడదు. స్పీకర్ పదవి అనేది పార్లమెంట్ గౌరవాన్ని కాపాడడానికి, నిష్పక్షపాతంగా, పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా సభ్యులందరి హక్కులను పరిరక్షించడానికి ఉద్దేశించిన రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవి" అని మహిళా ఎంపీలు తమ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

వాస్తవానికి గడిచిన గురువారం సాయంత్రం 5 గంటలకు మోదీ లోక్​సభలో మాట్లాడాల్సి ఉంది. కానీ ఆయన రాలేదు. ఇండియా కూటమి సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ, తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దీనితో ప్రధాని సంప్రదాయ ప్రసంగం లేకుండానే లోక్​సభ రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది.

ఇది ప్రజాస్వామ్యం అనిపించుకోదు!
లోక్​సభలో రాహుల్ గాంధీకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకపోవడంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

"లోక్​సభలో ప్రతిపక్షనేత అయిన రాహుల్ గాంధీని ఒక్క నిమిషం కూడా మాట్లాడనివ్వడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది. మేము సభకు వెళ్లడం, వెంటనే బయటకు రావడం చాల విచారకరం. ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. మేము ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నట్లు. రాహుల్ గాంధీని మాట్లాడనివ్వాలి. "
- ప్రియాంక గాంధీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ

స్పీకర్ మాట తప్పారు!
'మరోవైపు, బడ్జెట్ చర్చకు ముందు కొన్ని పాయింట్లు లేవనెత్తడానికి స్పీకర్ ఓం బిర్లా తనకు అవకాశం ఇస్తామన్నారు. కానీ తరువాత మాట తప్పారు. అసలు నేను మాట్లాడాలా వద్దా' అని రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. కాగా, సభలో నిరంతరం అంతరాయాలు కలిగిస్తున్నారంటూ ప్రతిపక్ష సభ్యులపై పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్​ రిజిజు మండిపడ్డారు.

