ETV Bharat / bharat

టెక్నాలజీ వినియోగంతో సంప్రదాయ వైద్యానికి మరింత ప్రాచుర్యం: WHO మీటింగ్​లో మోదీ

దిల్లీలో WHO గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆన్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ శిఖరాగ్ర సమావేశం- పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ

Modi On Traditional Medicine
Modi On Traditional Medicine (Photo Source : Youtube of Narendra Modi)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi On Traditional Medicine : సంప్రదాయ వైద్యానికి దక్కాల్సిన గుర్తింపు లభించడం లేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. విజ్ఞానశాస్త్రం ద్వారా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించి, సంప్రదాయ వైద్యం పరిధిని విస్తరించాలని చెప్పారు. దిల్లీలోని భారత మండపంలో జరిగిన రెండో 'డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆన్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్' (WHO Global Summit On Traditional Medicine) శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. పరిశోధనల బలోపేతంతో పాటు డిజిటల్ టెక్నాలజీ వినియోగం వల్ల సంప్రదాయ వైద్యానికి మరింత ప్రాచుర్యం లభిస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఆయుర్వేదంలో సమ స్థితిని ఆరోగ్యానికి పర్యాయపదంగా పరిగణిస్తారని మోదీ పేర్కొన్నారు.

ప్రధాని మోదీ తన ప్రసంగంలో యోగా ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. యోగా అనేది కేవలం వ్యాయామం మాత్రమే కాదని, అది ప్రపంచానికి ఆరోగ్యం, సమతుల్యత, సామరస్యాన్ని నేర్పిన పురాతన భారతీయ జీవన విధానమన్నారు. సుమారు 175 దేశాల మద్దతుతో జూన్ 21ని ‘అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం’గా ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రకటించడం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం విజయవంతం కావడం ప్రపంచ దృక్కోణంలో చాలా ముఖ్యం. సంప్రదాయ వైద్య విధానాల్లో యోగా కూడా అంతర్భాగం. యోగా యావత్ ప్రపంచానికి ఆరోగ్యం, సమతుల్యత, సామరస్యానికి మార్గం చూపింది.మనదేశం చేసిన ప్రయత్నాలు, 175కు పైగా దేశాల మద్దతుతో ఐక్యరాజ్యసమితి జూన్ 21వ తేదీని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. గత కొన్నేళ్లలో.. యోగా ప్రపంచ నలుమూలలకు చేరడాన్ని మనం చూశాం. యోగా ప్రచారం, అభివృద్ధికి గణనీయమైన కృషిచేసిన ప్రతి ఒక్కరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

అశ్వగంధ పోర్టల్ ఆవిష్కరణ
సమావేశం వేదికగా ఆయుష్ రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రధాని మోదీ పోర్టల్, స్టాంప్​, పుస్తకాలను ఆవిష్కించారు. ఆయుష్ రంగానికి సంబంధించి ఒక సమగ్ర డిజిటల్ పోర్టల్ అయిన మై ఆయుష్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ పోర్టల్ (MAISP), ఆయుష్ ఉత్పత్తులు, సేవలకు ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యతా ప్రమాణంగా ఆయుష్ మార్క్ (Ayush Mark)ను ప్రారంభించారు. అలాగే, భారతీయ సాంప్రదాయ వైద్య వారసత్వానికి చిహ్నంగా అశ్వగంధపై ఒక ప్రత్యేక పోస్టల్ స్టాంపును విడుదల చేశారు. యోగా శిక్షణపై డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ రూపొందించిన 'రూట్స్ టు గ్లోబల్ రీచ్' అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు.

డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ ప్రాంతీయ కార్యాలయం ప్రారంభం
భారత్, డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ మధ్య పెరుగుతున్న బంధానికి ప్రతీకగా దిల్లీలో కొత్తగా నిర్మించిన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతీయ కార్యాలయ కాంప్లెక్స్‌ను ప్రధాని మోదీ ఈ సందర్భంగా ప్రారంభించారు. గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్‌లో డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ స్థాపించడం భారత్‌కు గర్వకారణమని ఈ సందర్భంగా మోదీ పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, 2021 నుంచి 2025 వరకు యోగాను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడంలో విశేష కృషి చేసిన వ్యక్తులకు 'ప్రధాన మంత్రి యోగా అవార్డు'ను నరేంద్ర మోదీ అందజేశారు. డిసెంబర్ 17 నుంచి 19 వరకు రెండో 'డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆన్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్' శిఖరాగ్ర సమావేశం జరిగింది.


వారిని మనం ఎప్పటికీ స్మరించుకోవాలి- మన్​కీ బాత్​లో ప్రధాని మోదీ

కుర్చీలోనే యోగా! - పది నిమిషాలు చాలంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

YOGA DAY 2025 NARENDRA MODI
WHO GLOBAL SUMMIT 2025
MODI ON YOGA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.