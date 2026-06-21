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ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సామూహిక ఉత్సవంగా యోగా మారింది : ప్రధాని మోదీ

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ- కోల్‌కతాలోని రెడ్‌ రోడ్‌లో 35 వేల మందితో యోగాసనాలు

International Yoga Day PM Modi
PM Narendra Modi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 8:20 AM IST

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International Yoga Day PM Modi : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సామూహిక ఉత్సవంగా యోగా మారిందని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తెలిపారు. ఏడాదిలో సుదీర్ఘమైన రోజు అయినందునే జూన్‌ 21న ప్రపంచ యోగాదినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. యోగాను కేవలం కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలకే పరిమితం చేయకుండా జీవితంలో భాగంగా మార్చుకోవాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంలో భాగంగా కోల్‌కతాలోని రెడ్ రోడ్ వేదికగా జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బంగాల్ గవర్నర్‌ ఆర్​ఎన్​ రవి, ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి, ఆయుష్‌ శాఖ మంత్రి ప్రతాప్‌రావు జాదవ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వేలాది మంది యోగా సాధకులతో కలిసి ప్రధాని మోదీ ఉత్సాహంగా యోగాసనాలు వేశారు. వృద్ధాప్యంలోనూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే థీమ్‌తో ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు.

'జూన్‌ 21 భూమిపై కొంతభాగంలో ఏడాదిలోనే సుదీర్ఘమైనరోజు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం కారణంగా ఇవాళ్టిరోజు విశ్వంలోనే అతిపెద్ద సామూహిక కార్యక్రమంగా నిలుస్తోంది. విశ్వంలోని వేర్వేరు భాగాల్లో యోగాకు సంబంధించి ఒకదానిని మించి మరొకటి అనే విధంగా అద్భుతచిత్రాలు వస్తున్నాయి. దేశంలో హిమాలయాల నుంచి హిందూ మహాసముద్రం వరకు, తూర్పున బెంగాల్ నుంచి పశ్చిమాన సౌరాష్ట్ర వరకు దేశమంతా యోగాశక్తితో చైతన్యవంతంగా కనిపిస్తోంది' అని మోదీ పేర్కొన్నారు.

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INTERNATIONAL YOGA DAY PM MODI
INTERNATIONAL YOGA DAY PM MODI

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