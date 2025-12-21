మహాకుంభ్ తొక్కిసలాట టు అహ్మదాబాద్ ఫ్లైట్ క్రాష్- 2025లో దేశంలో విషాదాన్ని నింపిన దుర్ఘటనలు ఇవే!
2025లో భారత్ను కుదిపేసిన పలు దుర్ఘటనలు- మహాకుంభ్, ఆర్సీబీ వేడుకల్లో తొక్కిసలాట- ఎయిర్ఇండియా విమాన ప్రమాదంలో 250 మందికి పైగా మృతి- వైష్ణో దేవీ ఆలయ సమీపంలో 30 మందికి పైగా మరణం
December 21, 2025
2025 Tragedies In India : ఈ ఏడాది దేశంలో అనేక విషాద ఘటనలు జరిగాయి. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం, వరదలు, క్లౌడ్ బరస్ట్, తొక్కిసలాటలు వల్ల వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ప్రయాగ్ రాజ్ కుంభమేళాలో జరిగిన తొక్కిసలాట నుంచి ఇప్పటివరకు జరిగిన పలు విషాదకర ఘటనలపై ఓ లుక్కేద్దాం పదండి.
కుంభమేళాలో తొక్కిసలాట
ఈ ఏడాది జనవరి 29న ప్రయాగ్రాజ్ మహాకుంభ్ మేళాలోని సంగం ప్రాంతంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 30 మంది భక్తులు ప్రాణాలు విడిచారు. మరో 60 మంది గాయపడ్డారు. లక్షలాది మంది యాత్రికులు అమృత స్నానం చేసేందుకు రాగా ఈ తొక్కిసలాట జరిగింది. ఒక్కసారిగా భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చేయడంతో అదుపు చేయడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారు. దీంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది.
ఆర్సీబీ సంబరాల్లో విషాదం
18 ఏళ్ల తర్వాత ఐపీఎల్ టైటిల్ ను ఆర్సీబీ గెలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆర్సీబీ జట్టుకు సన్మాన కార్యక్రమాన్ని చేయాలని నిర్ణయించారు. దీంతో మైదానం వద్దకు భారీగా ఫ్యాన్స్ తరలివచ్చారు. ఈ క్రమంలో 2025 జూన్ 4న చేపట్టిన ఆర్సీబీ విజయోత్సవ కార్యక్రమం కాస్త విషాదకరంగా మారిపోయింది. చిన్నస్వామి స్టేడియం సమీపంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 11 మంది ప్రాణాలు విడవగా, అనేక మంది క్షతగాత్రులయ్యారు.
అహ్మదాబాద్ ఎయిర్ఇండియా ప్రమాదం
అహ్మదాబాద్ నుంచి జూన్ 12న లండన్ బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా డ్రీమ్ లైనర్ విమానం టేకాఫ్ అయిన కొన్ని క్షణాల్లోనే కుప్పకూలింది. ఈ ఘటన సమయంలో విమానంలో 242 మంది ఉన్నారు. అందులో ఒకే ఒక్క వ్యక్తి మాత్రం ప్రాణాలతో బయటపడడం గమనార్హం. మిగతా 241 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక, ఈ విమానం మెడికల్ కాలేజీ హాస్టల్ పై పడటంతో అందులోని పలువురు చనిపోయారు. మొత్తంగా ఈ దుర్ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 270 పైనే ఉన్నట్లు గుజరాత్ ప్రభుత్వం తెలిపింది.
ఫ్యాక్టరీలో పేలుడు
తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లాలో సిగాచీ పరిశ్రమలో పేలుడు సంభవించడంతో 45 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ఈ ఏడాది జూన్ 30న జరిగిందీ దుర్ఘటన.
కూలిన వంతెన
గుజరాత్ రాష్ట్రం వడోదర జిల్లాలో ఈ ఏడాది జులై 9న గంభీర వంతెన కూలిపోయింది. మహిసాగర్ నదిలో వాహనాలు పడిపోవడంతో 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందర్ని అధికారులు రక్షించారు. ఈ ఘటన అప్పట్లో తీవ్ర సంచలనమైంది.
ఉత్తరాఖండ్లో క్లౌడ్ బరస్ట్
ఉత్తరకాశీలోని ధరాలీలో క్లౌడ్ బరస్ట్ ఈ ఏడాది ఆగస్టు 5న సంభవించింది. దీంతో కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ దుర్ఙటనలో దాదాపు 70 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. అలాగే వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. వందల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లింది. అప్రమత్తమైన అధికారులు వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టి బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
వైష్ణో దేవీ టెంపుల్ వద్ద దుర్ఘటన
ఈ ఏడాది ఆగస్టులో జమ్ముకశ్మీర్లోని వైష్ణో దేవీ టెంపుల్ వద్ద భారీ వర్షాల కారణంగా కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో 34 మంది యాత్రికులు మరణించారు. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు యాత్రను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. పరిస్థితులు సద్దుమణిగాక మళ్లీ గుడిని తెరిచారు.
పంజాబ్లో వరదలు
ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో పంజాబ్ను వరదలు అతలాకుతలం చేశాయి. జమ్ముకశ్మీర్, హిమాచల్ప్రదేశ్లలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాల కారణంగా సట్లెజ్, బియాస్, రావి నదులు ఉప్పొంగి ప్రవంచాయి. దీంతో పంజాబ్లోని నదుల పరివాహక ప్రాంతాల్లో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఈ వరదల ప్రభావంతో 30 మందికి పైగా ప్రాణాలు విడిచారు. 1.48 లక్షల హెక్టార్లలో పంట భూములు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. దీంతో భారీగా నష్టం వాటిల్లింది.
విజయ్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట
ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 27న టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు, సినీనటుడు విజయ్ కరూర్ లో నిర్వహించిన ప్రచార సభ తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. అక్కడ జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. మరో 60 మందికిపైగా గాయపడ్డారు.
బస్సు ప్రమాదం
ఈ ఏడాది అక్టోబరు 24న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. కర్నూలు శివారు చెట్ల మల్లాపురం వద్ద బస్సు తగలబడి 19 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ దుర్ఘటన యావత్ దేశాన్ని కుదిపేసింది.
గుడిలో తొక్కిసలాట
కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఈ ఏడాది నవంబరు 1న ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కాశీబుగ్గలోని వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. దీంతో తొక్కిసలాట జరిగి 9 మంది భక్తులు ప్రాణాలు విడిచారు. అలాగే పలువురు గాయపడ్డారు.