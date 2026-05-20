యూపీలో యోగి పాలన 'గుడ్'- పంజాబ్లో ఆప్ సర్కార్పై 'మిశ్రమ' స్పందన : యాక్సిస్ మై ఇండియా సర్వే
యోగి పాలనపై ప్రజల్లో సంతృప్తి- పంజాబ్లో మాత్రం మిశ్రమ స్పందన- అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ప్రజల పల్స్ గురించి చెప్పిన పోల్స్టర్ ప్రదీప్ గుప్తా
Published : May 20, 2026 at 8:57 PM IST
Axis My India Survey : ఉత్తర్ప్రదేశ్, పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు త్వరలో జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రముఖ పోల్స్టర్, యాక్సిస్ మై ఇండియా అధినేత ప్రదీప్ గుప్తా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యూపీలో అధికార బీజేపీ పాలన పట్ల ప్రజలు సంతృప్తితో ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. పంజాబ్లో మాత్రం ఆప్ పాలన పట్ల ప్రజలు మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తం చేస్తున్నారని అన్నారు.
"ఉత్తరప్రదేశ్లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వ పనితీరుపై ప్రజలు చాలా వరకు సంతృప్తికరంగా ఉన్నారు. అదే సమయంలో పంజాబ్ రాజకీయ వాతావరణం చాలా అస్థిరంగా ఉంది. అక్కడ అధికారంలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్)పై ప్రజలు స్పందన మిశ్రమంగా ఉంది. దీనికి తోడు పంజాబ్లో ఈసారి నాలుగు పార్టీల మధ్య రసవత్తరమైన పోటీ నెలకొంది"
- ప్రదీప్ గుప్తా, యాక్సిస్ మై ఇండియా అధినేత
బుధవారం ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ప్రదీప్ గుప్తా కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. 2027 ప్రారంభంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ల రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి చెప్పారు. జాతీయ రాజకీయాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపగల ఈ రెండు కీలక రాష్ట్రాల్లో తమ సంస్థ క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లి సేకరించిన తాజా పరిశీలనల గురించి ఆయన వెల్లడించారు.
యోగీ పాలన సూపర్!
"యూపీ నుంచి వచ్చిన మొత్తం ఫీడ్బ్యాక్ను పరిశీలిస్తే, అక్కడ యోగి ప్రభుత్వ పనితీరుపై ప్రజలు చాలా వరకు సంతృప్తిగా ఉన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, యూపీలో బీజేపీకి ఎలాంటి పెద్ద ఇబ్బందులు కనిపించడం లేదు. అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. కాబట్టి అక్కడ రాజకీయ పరిస్థితులను ఇప్పుడే ఖరాఖండిగా చెప్పలేము. ఉత్తరప్రదేశ్ ఒక భిన్నమైన రాష్ట్రం. అక్కడి పరిస్థితులు చాలా వేగంగా మారుతుంటాయి" అని ప్రదీప్ గుప్తా స్పష్టం చేశారు.
ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాల్లో తమ 'యాక్సిస్ మై ఇండియా' క్షేత్రస్థాయి బృందాలు కనీసం ఒక ఏడాది ముందు నుంచే పని ప్రారంభిస్తాయని ప్రదీప్ తెలిపారు. అందువల్లనే ఎన్నికల ప్రకటనకు ముందే ప్రజా సెంటిమెంట్లో వచ్చే మార్పులను తాము సరిగ్గా అంచనా వేయగలుగుతామన్నారు.
పంజాబ్లో ఆప్నకు కష్టమే!
పంజాబ్ విషయానికి వస్తే 2017, 2022 ఎన్నికల్లో కనిపించిన ముక్కోణపు పోటీ ఇప్పుడు లేదు. ఈసారి ఏకంగా నాలుగు భిన్నమైన రాజకీయ పక్షాలు బరిలో ఉన్నాయి. అందువల్ల అక్కడి రాజకీయ ముఖచిత్రం మరింత క్లిష్టంగా మారిందని గుప్తా పేర్కొన్నారు.
"పంజాబ్ పరిస్థితి మిశ్రమంగా ఉంది. సమాజంలోని కొన్ని వర్గాలు సంతృప్తిగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రజల్లో మిశ్రమ స్పందన కనిపిస్తోంది. గతంలో అక్కడ ప్రధానంగా ఆప్, కాంగ్రెస్, ఎన్డీఏ (అకాలీదళ్-బీజేపీ కూటమి) మాత్రమే బరిలో ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు పోటీలో నాలుగు పార్టీలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి బహుకోణపు పోటీలో, ప్రతిపక్షాల ఓట్లు చీలిపోతే తక్కువ శాతం ఓట్లు వచ్చినప్పటికీ, అధికార పక్షానికి విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది" అని ప్రదీప్ గుప్తా అభిప్రాయపడ్డారు.
'గతంలో ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగినట్లుగా, నాలుగు పార్టీలు బరిలో ఉన్నప్పుడు కేవలం 26 శాతం ఓట్లు సాధించినా పూర్తి మెజారిటీ దక్కుతుంది. ఒకప్పుడు సమాజ్వాదీ పార్టీ దాదాపు 26 శాతం ఓట్లతో, మాయావతి బీఎస్పీ దాదాపు 29 శాతం ఓట్లతో పూర్తి మెజారిటీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి మూడో వంతు అంటే సుమారు 33 శాతం మంది ప్రజలు సంతృప్తిగా ఉండి, మిగిలిన ఓట్లు చీలిపోయినా, 25 శాతం ఓట్లు సాధించిన పార్టీ కూడా విజయం సాధించవచ్చు. అంతిమంగా ఎన్నికల ఫలితాలు ఓట్ల విభజనపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి" అని ప్రదీప్ గుప్తా అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ కారణంగానే పంజాబ్ ప్రస్తుతం 'అత్యంత ఆసక్తికరమైన' రాజకీయ సమరంగా మారిందని ఆయన అభివర్ణించారు.
