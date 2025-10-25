వీధి కుక్కల పాలిట ఆపద్బాంధవుడు- సొంత ఖర్చుతో ఆకలి తీరుస్తాడు- వ్యాక్సిన్లూ వేయిస్తాడు!
గత ఐదేళ్లుగా వీధికుక్కల ఆకలి తీరుస్తున్న యువకుడు- కారులో కుక్కలను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తున్న వైనం- సొంత ఖర్చుతో శునకాలకు వ్యాక్సిన్లు, మందులు
Published : October 25, 2025 at 9:57 PM IST
Dog Protector Yatindra Sharma : వీధి కుక్కలను చూడగానే చాలామంది తరిమేస్తుంటారు. కొందరైతే రాళ్లతో దాడి కూడా చేస్తారు. కానీ ఓ వ్యక్తి మాత్రం వాటి పాలిట ఆపద్బంధువుడిగా మారి ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నాడు. వీధి కుక్కలను తన కారులో కూర్చోబెట్టుకొని మరీ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తున్నాడు. సొంత ఖర్చుతో వ్యాక్సిన్లు వేయిస్తున్నాడు. జంతు ప్రేమికుడు యతీంద్ర శర్మపై ఈటీవీ భారత్ కథనమిది.
వీధి కుక్కలు ఆయన్ను చూస్తే భయపడవు
ఒడిశాలోని సంబల్పుర్ నగరం ముదిపాడా ఏరియాలోని సాహివాల్ వీధిలో యతీంద్ర శర్మ నివసిస్తున్నారు. ఈ వీధిలోని కుక్కలు ఆయన్ను చూస్తే అస్సలు భయపడవు. దూరంగా పరుగెత్తవు. దీనికి కారణం, వాటిపై ఆయన చూపే ప్రేమ. గత ఐదేళ్లుగా సాహివాల్ వీధిలోని కుక్కలకు అతను అన్నం పెడుతున్నారు. ఆకలి తీరుస్తున్నారు. తన కారులో వెటర్నరీ ఆస్పత్రికి వీధి కుక్కలను తీసుకెళ్లి వ్యాక్సిన్లు వేయిస్తున్నారు. నులిపురుగుల నివారణ మందులు వేయిస్తున్నారు. కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయిస్తున్నారు. వీధి కుక్కల ఆరోగ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేస్తూ, వాటికి వైద్యులతో చికిత్స చేయిస్తున్నారు.
జనన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు
యతీంద్ర శర్మ తన వీధిలోని 10 కుక్కలకు జనన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించారు. ప్రస్తుతం వాటిలో 6 కుక్కలే మిగిలాయి. ఈ కుక్కలకు రేబిస్ టీకాలను కూడా వేయించారు. ఈవిధమైన చర్యల వల్ల సాహివాల్ వీధిలో కుక్కకాటు ఘటనలు సున్నాకు తగ్గిపోయాయి. చాలావరకు కుక్కలు తినడానికి ఏమీ దొరకనప్పుడే మనుషులను కరుస్తుంటాయి. యతీంద్ర శర్మ చొరవ వల్ల సాహివాల్ వీధిలోని కుక్కలకూ రోజూ ఆహారం, నీరు లభిస్తాయి. ఆయనను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎంతోమంది స్థానికులు కుక్కలకు ఆహారాన్ని పెడుతున్నారు.
అవి కరవవు, మాకు రక్షణ కల్పిస్తాయి : జంతు ప్రేమికుడు యతీంద్ర శర్మ
"ప్రస్తుతం వీధి కుక్కల సంఖ్య బాగా పెరిగిపోయింది. వాటికి సరిపడా ఆహారం, నీరు దొరకడం లేదు. ఇదే పెద్ద సమస్య. దీన్ని ప్రజలు పరిష్కరించాలి. ఇక ఇదే సమయంలో వీధి కుక్కలకు జనన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించాలి. తద్వారా వాటి జనాభా పెరగకుండా చేయొచ్చు. నేను గత ఐదేళ్లుగా ప్రతి సంవత్సరం మా వీధిలోని కుక్కలకు రేబిస్ టీకా, నులిపురుగుల నివారణ మందులు వేయిస్తున్నాను. దీనివల్ల మా వీధిలోని కుక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి. అవి ఎవరినీ కరవవు. పైగా మా ఏరియాకు ఈ కుక్కలు రాత్రిపూట రక్షణ కల్పిస్తాయి" అని జంతు ప్రేమికుడు యతీంద్ర శర్మ తెలిపారు.
యతీంద్ర శర్మ బాటలో నడుస్తున్నాను : దేవేంద్ర పాటి, సీనియర్ సిటిజన్
"యతీంద్ర శర్మ మాకు స్ఫూర్తి ప్రదాత. ఆయన్ను చూసి నేను కూడా కొన్ని వీధి కుక్కలకు సొంత ఖర్చుతో జనన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించాను. ఇలా చేయడం వల్ల వీధికుక్కల సంఖ్య తగ్గుతుంది. ఫలితంగా కుక్క కాటు కేసులు తగ్గుతాయి. కడుపు నిండా ఆహారం దొరకకే కుక్కలు మనుషులను కరుస్తుంటాయి" అని సీనియర్ సిటిజన్ దేవేంద్ర పాటి తెలిపారు.
చిన్న పిల్లలు కూడా వీధి కుక్కలకు భయపడరు
"సాహివాల్ ఏరియాలోని వీధి కుక్కలను యతీంద్ర శర్మ చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు. వాటికి ఇంజెక్షన్లు, టీకాలు, మందులు వేయిస్తారు. వీధికుక్కలకు అన్నం కూడా పెడతారు. సొంత ఖర్చుతో వీధి కుక్కలకు ఆయన జనన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు సైతం చేయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మా ఏరియాలోని చిన్న పిల్లలు కూడా వీధి కుక్కలకు భయపడరు. ఇక్కడ ఒక్క కుక్క కాటు కేసు కూడా నమోదు కాలేదు" అని ముదిపాడా వాస్తవ్యుడు మను పట్నాయక్ తెలిపారు.
ఉచితంగా టీకాలు వేస్తాం : సంబల్పూర్ సీడీవో శివ ప్రసాద్ దాస్
"ఎవరైనా జంతు ప్రేమికులు తమ సొంత ఖర్చులతో కుక్కలకు టీకాలను వేయిస్తుంటే, వారు మమ్మల్ని సంప్రదించొచ్చు. ఎందుకంటే మేం కుక్కలకు ఉచితంగా టీకాలు వేస్తాం. వాటికి అన్ని రకాల చికిత్సలు చేస్తాం" అని సంబల్పూర్ సీడీవో శివ ప్రసాద్ దాస్ తెలిపారు.