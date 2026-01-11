ETV Bharat / bharat

Published : January 11, 2026

X Platform has Taken Action: సోషల్‌ మీడియా వేదికలో అసభ్యకరమైన, అశ్లీల కంటెంట్‌ను తొలగించాలని కేంద్రం ఆదేశాలు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఎలాన్‌ మస్క్‌ నేతృత్వంలోని ఎక్స్‌ దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టింది. 3500 పోస్టులను బ్లాక్ చేయగా, 600 ఎక్స్‌ ఖాతాలను తొలగించింది. తన ప్లాట్‌ఫాంలో ఇకపై అసభ్యకర కంటెంట్‌ను అనుమతించమని, భారత ప్రభుత్వ నిబంధనలను అమలు చేస్తామని ఎక్స్‌ హామీ ఇచ్చినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

