కేంద్రం వార్నింగ్తో దిగొచ్చిన మస్క్- 600 ఎక్స్ ఖాతాలు తొలగింపు
ఎక్స్ దిద్దుబాటు చర్యలు- భారత చట్టాలకు లోబడే ఉంటామంటూ హామీ
X Platform has Taken Action (X/Grok AI and IANS)
Published : January 11, 2026 at 9:56 AM IST
X Platform has Taken Action: సోషల్ మీడియా వేదికలో అసభ్యకరమైన, అశ్లీల కంటెంట్ను తొలగించాలని కేంద్రం ఆదేశాలు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఎలాన్ మస్క్ నేతృత్వంలోని ఎక్స్ దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టింది. 3500 పోస్టులను బ్లాక్ చేయగా, 600 ఎక్స్ ఖాతాలను తొలగించింది. తన ప్లాట్ఫాంలో ఇకపై అసభ్యకర కంటెంట్ను అనుమతించమని, భారత ప్రభుత్వ నిబంధనలను అమలు చేస్తామని ఎక్స్ హామీ ఇచ్చినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.