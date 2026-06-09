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సీజేఐకి లేఖ రాసినా ఇండి కూటమికి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు: పీడీటీ ఆచారి కీలక వ్యాఖ్యలు

సర్ ప్రక్రియపై సీజేఐకి ఇండి బ్లాక్ లేఖ రాసినా ఇప్పుడు ఫలితం ఏం ఉండదు- రాజ్యాంగ నిపుణులు పీడీటీ ఆచారి కీలక వ్యాఖ్యలు

PDT Achary On INDIA Bloc
PDT Achary On INDIA Bloc (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 9, 2026 at 10:51 PM IST

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PDT Achary On INDIA Bloc : ఓటరు జాబితాలో పారదర్శకత, కచ్చితత్వం కోసం భారత ఎన్నికల సంఘం కొంత కాలంగా ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్​) ప్రక్రియను చేపడుతుంది. అయితే దీన్ని విపక్షాలు తీవ్రంగా తప్పుపడుతున్నాయి. ఓటరు జాబితా సవరణల విషయంలో మోసాలు జరుగుతున్నాయని, కోట్ల మంది ఓటర్లను అన్యాయంగా తొలగించారని ఆరోపిస్తున్నాయి. తాజాగా ఇదే అంశంపై జోక్యం చేసుకోవాలని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తికి లేఖ రాయాలని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండి కూటమి నిర్ణయించింది. ఓట్ల దోపిడీ సహా ఎన్నికల్లో అవకతవకలపైనా, ఎస్​ఐఆర్​ విషయంలోనూ జోక్యం చేసుకోవాలని సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్‌ను కోరనుంది. అయితే ఇండి బ్లాక్ నేతలు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై లోక్‌సభ మాజీ సెక్రటరీ జనరల్, రాజ్యాంగ నిపుణులు పీడీటీ ఆచారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీజేఐకి లేఖ రాయడం వల్ల ప్రత్యేకంగా ఇండి కూటమికి పెద్దగా ఫలితం ఉండదని, సర్ ప్రక్రియపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండకపోవచ్చని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో జూన్ 8న ఇండి కూటమి నేతలు సీజేఐకి లేఖ రాయాలని నిర్ణయించారు. ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ సహా సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేశ్​ యాదవ్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ, ఇతర లెఫ్ట్ పార్టీల నేతలు తదితరులు హాజరయ్యారు. సర్ ప్రక్రియ కారణంగా పలు రాష్ట్రాల్లో లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు కోల్పోయారని ఖర్గే ఆరోపించారు.

ఈసీ, బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తుందని విపక్షాల ఆరోపణ
ఎన్నికల సంఘం కూడా అధికార పార్టీ బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తుందని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఓటర్ల సవరణ ప్రక్రియ చేపట్టేందుకు ఎన్నికల సంఘానికి అధికారం ఉన్నప్పటికీ, ప్రక్రియను చేపట్టే సమయం, సందర్భం, విధానం, తీరుతెన్నులే అసలు సమస్య అని వాదిస్తున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం ఈ ఆరోపణల్ని ఖండిస్తూనే వస్తోంది. ఓటరు జాబితాను ఎప్పటికప్పుడు సవరిస్తూ, అర్హులైన ప్రతి ఒక్క పౌరుడికీ ఓటు హక్కు కల్పించడమే ఎస్​ఐఆర్​ లక్ష్యమని చెబుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో సీజేఐకి లేఖ రాయాలన్న ఇండి బ్లాక్ నిర్ణయంపై స్పందించారు పీడీటీ ఆచారి. 'కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం కలిసి దేశవ్యాప్తంగా సర్ ప్రక్రియను చేపట్టాలని భావిస్తున్నాయి. దీనికి సుప్రీం కోర్టు కూడా అనుమతి ఇచ్చింది. ఇప్పుడు లేఖ రాస్తే ఎవరు పట్టించుకుంటారు. ప్రతిపక్షం బలంగా ఉండుంటే పరిస్థితి వేరేలా ఉండేది' అని ఆచారి ఈటీవీ భారత్‌తో పేర్కొన్నారు. మరి బిహార్, బంగాల్‌లో కూడా ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారన్న ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఇండి కూటమి సహా విపక్షాలన్నీ బలంగా ఎందుకు స్పందించలేకపోయాయని ప్రశ్నించారు.

అదొక్కటే మార్గం
ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న సర్ ప్రక్రియపై విపక్షాలకు నిజంగానే ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నట్లయితే నేరుగా సుప్రీం కోర్టును మళ్లీ ఆశ్రయించాలని, ఎలక్షన్ కమిషన్ సర్ ప్రక్రియలో ఓటరు జాబితాల సవరణకు సంబంధించిన నిబంధనల్ని పూర్తిగా పాటించలేదని వాదించాలని సూచించారు. అవసరమైతే 'సర్'పై సుప్రీం కోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును సమీక్షించమని కోరడమే వారికి మెరుగైన మార్గమని అన్నారు.

మే 27న సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని సుప్రీం కోర్టు ధర్మాసనం, ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించే అధికారం భారత ఎన్నికల సంఘానికి ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ చట్టబద్ధంగా ఉంటూ నిష్పక్షపాత విధానాన్ని అనుసరించిందని తెలిపింది. ప్రస్తుతం SIR ప్రక్రియ థర్డ్ ఫేజ్ ఒడిశా, దిల్లీ, మణిపుర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరం సహా మొత్తం 19 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతోంది.

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