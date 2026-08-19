'నా జీవితం గురించి రాయడం అంత ఈజీగా కాలేదు'- ఆత్మకథపై సోనియా గాంధీ
2004లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించినప్పటికీ ప్రధాని పదవిని తిరస్కరించడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను వెల్లడించిన సోనియా గాంధీ
Published : August 19, 2026 at 4:31 PM IST
Sonia Gandhi Biography Book : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ తన జీవిత ప్రయాణంపై పేరిట రాసిన 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' ఆత్మకథ త్వరలోనే పాఠకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో తన జీవితంలో జరిగిన కీలక ఘటనలు, విషయాలను ఆమె పంచుకోనున్నారు. ఇందులో రాజీవ్ గాంధీతో ప్రేమ, పెళ్లి వంటి విషయాలను పేర్కొన్నట్లు సోనియా గాంధీ వెల్లడించారు. రాజకీయాల్లోకి రావడం, అందుకు దారితీసిన పరిస్థితులను పంచుకున్నట్లు ఆమె వివరించారు. తన కుటుంబం గురించే ఎక్కువగా ప్రస్తావించినట్లు తెలిపారు. ఆత్మకథ రాయడం అంత సులువు కాదని సోనియా గాంధీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే తనను రాజకీయాల్లోకి లాగిన హృదయ విదారక ఘటనలు, నష్టాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. తన జీవితం గురించి రాయడం అంటే తనను తాను ఆవిష్కరించుకోవడం, తనలోతుల్లో దాచుకున్న అనుభవాలను పంచుకోవడం అని అన్నారు. తన జీవితాన్ని మార్చేసిన మధురమైన ఆనందాలు, చీకటి నిరాశల గుండా సాగిన ప్రయాణానికి ఈ పుస్తకం ఒక నిదర్శనమని అభివర్ణించారు. న్యూయార్క్కు చెందిన ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థ 'ఆల్ఫ్రెడ్ ఎ క్నాఫ్' మంగళవారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో సోనియా గాంధీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"హృదయ విదారక ఘటనలు, నష్టాలే నన్ను రాజకీయాల్లోకి లాగాయి. అప్పటి వరకు నేను నా గోప్యతను చాలా తీవ్రంగా కాపాడుకున్నాను. అయితే, నా జీవితం గురించి రాయడం నాకు అంత సులభం కాలేదు. ఇందుకోసం నన్ను నేను ఆవిష్కరించుకోవాలి. నా గుండె లోతుల్లో దాచుకున్న క్షణాలను, అనుభవాలను పంచుకోవడమే. ఇంకా నా కుటుంబం గురించి ఇప్పటివరకు ఎంతో మంది ఎన్నో విషయాలు రాశారు. కానీ వారి నిజమైన ఉద్దేశాలు, చర్యలు, వారిలోని మానవసహజమైన లోపాలను చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలిగారు. ఈ పుస్తకం ఒక రకంగా వారి 'మానవత్వానికి' ఇచ్చే నివాళి."
--సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
యుద్ధానంతర ఇటలీలోని తన బాల్యం నుంచి రాజీవ్ గాంధీని వివాహం చేసుకుని అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీకి కోడలుగా భారత్లోని జీవితం వరకు గాంధీ ప్రయాణాన్ని ఈ ఆత్మకథ వివరిస్తుంది. ఈ పుస్తకం 1965లో ఇంగ్లాండ్లోని కేంబ్రిడ్జ్లో ప్రారంభమవుతుంది. అక్కడే అప్పటి 19 ఏళ్ల విద్యార్థిని అయిన సోనియా మైనో, రాజీవ్ గాంధీతో ప్రేమ, ఆ తర్వాత మూడేళ్లలో వారి వివాహ విషయాలను గుర్తు చేస్తోంది. ఇందిరా గాంధీతో సోనియా గాంధీ పరిచయం, హిందీ నేర్చుకోవడానికి, చీరలు ధరించడానికి, భారతీయ వంటకాలను ఆస్వాదించడానికి ఆమె చేసిన ప్రయత్నాలు, అలాగే గాంధీ కుటుంబాన్ని కుదిపేసిన విషాదాలను ఇందులో పేర్కొంది. ఇందులో విమాన ప్రమాదంలో రాజీవ్ గాంధీ తమ్ముడు సంజయ్ గాంధీ మరణం, ఆ తర్వాత 1984లో ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ దారుణ హత్య వంటి ఘోరాలు ఉన్నాయి. తల్లి మరణానంతరం ప్రధాని అయిన రాజీవ్ గాంధీ, సరిగ్గా ఏడేళ్ల తర్వాత ఎన్నికల ప్రచారంలో దారుణంగా హత్యకు గురైన విషాద ఘటనలను కూడా ఈ పుస్తకం గుర్తుచేస్తుంది.
ప్రధాని పదవి తిరస్కరణ వెనుక అసలు కారణం
ఎన్నో ఏళ్లపాటు ఒత్తిళ్లను ఎదిరించి, చివరకు రాజకీయాల్లోకి రావడం, 2004లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని కూటమి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించినప్పటికీ ప్రధాని పదవిని తిరస్కరించడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను సోనియా గాంధీ ఇందులో ప్రస్తావించారు. ఆరు దశాబ్దాలుగా భారతదేశంలో తాను కళ్లారా చూసిన సామాజిక, రాజకీయ మార్పులపై పాఠకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని ఈ పుస్తకం అందిస్తుందని అన్నారు. భారతదేశాన్ని "నాకు చెందిన అందమైన దేశం" అని ఆమె అభివర్ణించారు.
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ తన జీవిత ప్రయాణంపై రాసిన 544 పేజీల సుదీర్ఘ ఆత్మకథ నవంబర్ 10న పాఠకుల ముందుకు రానుంది. 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' అనే పేరుతో వెలువడిన ఈ ఆత్మకథను నాఫ్ ప్రచురణ సంస్థ నవంబర్ 10న హార్డ్కవర్, ఈ-బుక్ రూపంలో విడుదల చేయనుంది. దీని ఆడియో ఎడిషన్ను పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ ప్రచురించనుంది. తొలి ముద్రణలో లక్ష కాపీలను ముద్రించనున్నట్లు ప్రచురణకర్త తెలిపారు.
ఈ స్వీయచరిత్రను ప్రచురించడం తమ ప్రచురణ సంస్థకు గౌరవంగా ఉందని నాఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, పబ్లిషర్ జోర్డాన్ పావ్లిన్ అన్నారు. సోనియా గాంధీ జీవితం, ఆమె పట్టుదల, కుటుంబం, చరిత్రకు సంబంధించిన విషయాలతో ఈ ఆత్మకథను ప్రచురించడం తమకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ స్వీయచరిత్ర ఆరు దశాబ్దాలుగా భారతదేశంలో వచ్చిన ఆర్థిక, సామాజిక మార్పులపై ఒక అంతర్గత దృక్కోణాన్ని అందిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక ధైర్యవంతురాలైన మహిళ తన జీవితాన్ని పునర్నిర్మించుకుని, దేశానికి సేవ చేయడానికి అవసరమైన శక్తిని ఎలా పొందిందనేదే ఈ 'బిలాంగింగ్' పుస్తక ముఖ్య సారాంశమని నాఫ్ మాతృసంస్థ పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ వెబ్సైట్ పేర్కొంది.
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