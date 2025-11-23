చండీగఢ్​ బిల్లు- వ్యతిరేకిస్తున్న ప్రతిపక్షాలు- తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదన్న కేంద్రం

ETV Bharat / bharat

Published : November 23, 2025 at 2:25 PM IST

Chandigarh Bill Row : పంజాబ్‌, హరియాణా సంయుక్త రాజధాని చండీగఢ్‌లో చట్టాలు చేసే అధికారాన్ని రాష్ట్రపతి పరిధిలోకి తీసుకొచ్చే రాజ్యాంగ అధికరణ 131 సవరణ బిల్లుపై పంజాబ్‌లో వ్యతిరేకత వస్తోంది. ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే చండీగఢ్‌ ఆర్టికల్‌ 240 పరిధిలోకి వస్తుంది. ప్రస్తుతం పంజాబ్ గవర్నర్ చండీగఢ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌గా కొనసాగుతున్నారు. ఒకవేళ బిల్లు ఆమోదం పొందితే రాష్ట్రపతికి చండీగఢ్‌లో చట్టాలు చేసే అధికారం ఉంటుంది. దీంతో పంజాబ్‌లోని ఆమ్‌ ఆద్మీపార్టీ, కాంగ్రెస్, అకాళీదళ్ ఈ బిల్లును తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. మరోవైపు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో చంఢీగఢ్​పై ఎలాంటి బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం లేదని కేంద్రం స్పందించింది.


కేంద్రంలోని ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం పంజాబ్‌ రాజధానిని లాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని పంజాబ్‌ సీఎం, ఆప్‌ నేత భగవంత్‌ మాన్‌ ఆరోపించారు. చండీగఢ్‌ గతంలో పంజాబ్‌లోని భాగమని, ప్రస్తుతం, భవిష్యత్తులో కూడా పంజాబ్‌తో విడదీయరాని భాగమేనని పేర్కొన్నారు. ఆమ్‌ఆద్మీపార్టీ అగ్రనేత అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ కూడా పంజాబ్‌ గుర్తింపుపై కేంద్రం దాడి చేస్తోందని అభివర్ణించారు. చండీగఢ్‌ పంజాబ్‌కు చెందినదేనని దానిని లాక్కోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలకు తీవ్ర ప్రతికూల పరిణామాలు ఉంటాయని పంజాబ్‌ కాంగ్రెస్‌ చీఫ్‌ అమరీందర్‌ సింగ్‌ పేర్కొన్నారు. అకాలీదళ్‌ నేత సుఖ్‌బీర్‌సింగ్‌ బాదల్‌ కూడా దీనిని పంజాబ్‌ వ్యతిరేక బిల్లుగా అభివర్ణించారు. మరోవైపు చండీగఢ్ అంశంలో పంజాబ్ బీజేపీ ఇప్పటికే స్పష్టతనిచ్చింది. చండీగఢ్‌ విషయంలో తలెత్తిన గందరగోళం కేంద్రంతో చర్చించి పరిష్కరిస్తామని పేర్కొంది.

కేంద్రం స్పందన
ఇదిలా ఉండగా, పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల్లో చండీగఢ్ పరిపాలనకు సంబంధించి ఎలాంటి బిల్లును ప్రవేశపెట్టే ఉద్దేశం కేంద్రానికి లేదని హోంమంత్రిత్వశాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. చండీగఢ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి సంబంధించిన కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్టం రూపొందించే ప్రక్రియను సరళీకరించాలన్న ప్రతిపాదన ఇంకా పరిశీలనలో ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రతిపాదన వల్ల చండీగఢ్ పాలన విధానం లేదా పంజాబ్ హరియాణా రాష్ట్రాలతో ఉన్న సాంప్రదాయ సంబంధాల్లో ఏ మార్పూ ఉండదని తెలిపింది. చండీగఢ్​ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సంబంధిత వారితో చర్చించిన తర్వాత మాత్రమే తగిని నిర్ణయం తీసుకుంటామని పేర్కొంది. ఈ విషయంపై ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది.

1966లో పంజాబ్‌ నుంచి హరియాణా విడిపోయిన తర్వాత చండీగఢ్‌ను కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ప్రకటించారు. పంజాబ్, హరియాణాకు అప్పటి నుంచి చండీగఢ్ ఉమ్మడి రాజధానిగా కొనసాగుతోంది. చండీగఢ్‌ను ఓ అడ్మనిస్ట్రేటర్‌ పాలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పంజాబ్ గవర్నర్‌ చండీగఢ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌గా ఉన్నారు. చండీగఢ్ పంజాబ్‌దేనని పలు రాజకీయ పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. హరియాణాకు ప్రత్యేక రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాయి.

కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు వర్తించే ఆదేశాలు, చట్టాలను నేరుగా చేసే అధికారాలను రాష్ట్రపతికి కల్పించిన రాజ్యాంగ అధికరణం 240 పరిధిలోకి చండీగఢ్‌ను కూడా తీసుకురావాలని ఇటీవల కేంద్రం ప్రతిపాదించింది. దీనికిగాను రాజ్యాంగ అధికరణం 131ను సవరిస్తూ బిల్లు తీసుకురానుంది. త్వరలో జరగనున్న శీతాకాల సమావేశాల్లోనే ఈ బిల్లు పార్లమెంటు ముందుకు రానుంది. చట్టసభల్లేని కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలైన అండమాన్‌-నికోబార్‌ దీవులు, దాద్రా-నగర్‌ హవేలీ, దమణ్‌-దీవ్‌ ప్రస్తుతం అధికరణం 240 పరిధిలో ఉన్నాయి. అధికారణం 240 పరిధిలోకి చండీగఢ్ చేరితే రాష్ట్రపతికి అధికారులు వెళ్తాయని పంజాబ్‌లోని పార్టీలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి.

