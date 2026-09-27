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'మాటల్లో చెప్పలేని దుఃఖాన్ని మోస్తున్నాం'- కరూర్​ తొక్కిసలాట బాధితులకు విజయ్​ నివాళి

విజయ్ ర్యాలీ సందర్భంగా జరిగిన ఘోర తొక్కిసలాట- ఇది మానని గాయం, తగ్గని అని పేర్కొన్న అన్న ముఖ్యమంత్రి

CM Vijay Tribute To Stampede
కరూర్​ తొక్కిసలాట బాధితులకు విజయ్​ నివాళి (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 1:21 PM IST

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CM Vijay Tribute To Stampede : తమిళనాడులోని కరూర్​ తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారికి తమిళనాడు సి. జోసెఫ్ విజయ్ నివాళులు అర్పించారు. 2025 సెప్టెంబర్​ 27న కరూర్​ జిల్లాలో విజయ్​ ప్రసంగించిన ర్యాలీ సందర్భంగా జరిగన ఘోర తొక్కిసలాట, తమిళనాడు ఇటీవల చరిత్రలో ఒక రాజకీయ సభలో జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన భద్రతా విపత్తుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఆ విషాద ఘటన జరిగి ఒక సంవత్సరం పూర్తి కావడంతో విజయ్​ ఎక్స్​లో ఓ పోస్ట్​ చేశారు.

"నా హృదయంలో నిలిచి ఉన్న వారందరికీ నమస్కారం. గత ఏడాది ఇదే రోజు అంటే 2025 సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ నా జీవితంలో, మా కరూర్ బంధువుల జీవితాల్లోనూ, అలాగే తమిళనాడులోని మా ఆత్మీయుల హృదయాల్లోనూ మానని గాయంగా, చెరిగిపోని వేదనగా మిగిలిపోయిన ఒక విషాదకరమైన రోజు. మేము అంటే మేము, మా కరూర్ బంధువులు, అలాగే 'తమిళనాడు విక్టరీ అసోసియేషన్'కు చెందిన ఆత్మీయులు, అందరం కలిసి మాటల్లో చెప్పలేని దుఃఖాన్ని మోస్తున్నాం. మన హృదయాల్లో నిలుపుకున్న ఆత్మీయులను కోల్పోయి శోకిస్తున్న మనకు, మనమే పరస్పరం ఓదార్పుగా, అండగా, ఆశ్రయంగా నిలుద్దాం. జ్ఞాపకాలుగా నిలిచిపోయిన ఆ ఆత్మీయులందరికీ హృదయపూర్వక నివాళులు"
- విజయ్​, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి

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