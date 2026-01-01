ETV Bharat / bharat

ఫాస్ట్​ఫుడ్​​ తిని యువతి మృతి- పురుగు మెదడులోకి చేరడమే కారణమట!

మెదడులోకి చేరిన ఫాస్ట్​ఫుడ్​లోని పురుగు- విద్యార్థిని తలలో 20 గడ్డలు- ఆపరేషన్​ సమయంలో మరణించిన యువతి

NEET Student Died After Eating Cabbage in Fast Food
NEET Student Died After Eating Cabbage in Fast Food (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 3:52 PM IST

NEET Student Died After Eating Fast Food : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ అమ్రోహా జిల్లాలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నీట్​కు సిద్ధమవుతున్న 18 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఫాస్ట్​ఫుడ్ తిని మరణించింది. దిల్లీలోని రామ్​మనోహర్ లోహియా ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆ విద్యార్థిని బ్రెయిన్ ట్యూమర్​తో చనిపోయింది. ఆమె మెదడులోకి క్యాబేజీలో ఉండే పురుగు ప్రవేశించడం వల్లే చనిపోయిందని వైద్యులు తెలిపారు.

పోలీసుల చెప్పిన వివరాల ప్రకారం
మండి ధనౌరా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చుచైలా కలాన్ గ్రామానికి చెందిన నదీమ్ అహ్మద్ ఒక రైతు. నదీమ్ పెద్ద కుమార్తె ఇల్మా (18) ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ నీట్​కు కూడా సిద్ధమవుతోంది. అయితే, ఇల్మాకు నెల రోజుల క్రితం టైఫాయిడ్ సోకింది. అప్పటి నుంచి ఆమె ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణిస్తోంది. ఆ తర్వాత ఇల్మా ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో నోయిడాలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్​ఐ పరీక్షలు చేయగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో చికిత్స అందించగా కొన్ని రోజులకి ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది. కానీ అకస్మాత్తుగా ఆరోగ్యం క్షీణించింది.

దీంతో ఆమె ఆరోగ్యం మరోసారి క్షీణించడంతో డిసెంబర్ 22న దిల్లీలోని రామ్ మనోహర్ లోహియా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. మొదట 7-8 ట్యూమర్లు కనిపించగా, ఆ తర్వాత పరీక్షించగా గడ్డల సంఖ్య 25కి పెరిగింది. ఫలితంగా అక్కడి వైద్యులు మెదడుకు ఆపరేషన్ చేశారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా, డిసెంబర్ 29న ఇల్మా మరణించారు. అయితే, దీనికి కారణం ఫాస్ట్​ఫుడ్ తినడం వల్ల క్యాబేజీ ద్వారా ఆమె శరీరంలోకి పురుగులు ప్రవేశించడమేనని తేలింది. ఈ పురుగు వల్ల ఆమె మెదడులో 25 ట్యూమర్లు ఏర్పడ్డాయని డాక్టర్ తనకు చెప్పినట్లు విద్యార్థిని తండ్రి తెలిపారు.

ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం వల్ల మరో విద్యార్థి మృతి
అంతకుముందు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అమ్రోహాలోని ఆఫ్ఘన్ మొహల్లాకు చెందిన 11వ తరగతి విద్యార్థిని అహానా కూడా ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం వల్ల చనిపోయింది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం వల్ల ఆమె ప్రేగులు దెబ్బతిన్నాయని దిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రి వైద్యులు చెప్పారు. ఆమె జీర్ణవ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో, ఆమెకు ఆపరేషన్ చేసినా ప్రాణాలను కాపాడలేమని డాక్టర్ తెలిపారు.

ఇదీ జరిగింది
అహానాకి జంక్​ ఫుడ్​ తినడమంటే చాలా ఇష్టం. తరచుగా మార్కెట్ నుంచి ఆర్డర్ చేసేది. నవంబర్ 28న తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి రావడంతో ఆమె కుటుంబం అమ్రోహాలోని ఒక ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లింది. అయితే, ఆమె పరిస్థితి మెరుగుపడకపోవడంతో మొరాదాబాద్‌లోని మరో ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా మొరాదాబాద్‌లో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఆమె పేగులు దెబ్బతిని ఆమె కడుపులో ద్రవం పేరుకుపోయిందని తేలింది. చికిత్స చేసి ఆమె కడుపు నుంచి దాదాపు ఏడు లీటర్ల ద్రవాన్ని తొలగించారు. అయినా ఆమె పరిస్థితి మెరుగుపడకపోవడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం దిల్లీకి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ చికిత్స అందుతున్న సమయంలో మరణించింది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిందని వైద్యులు తెెలిపారు.

