ETV Bharat / bharat

ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న 'ఫెన్నెక్ నక్క'- అటవీ శాఖ కెమెరాలో ఫొటోలు రికార్డ్- ఎక్కడో తెలుసా?

లిటిల్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ విశాలమైన అరణ్యంలో ఆవిష్కృతమైన అద్భుత దృశ్యం- అటవీ శాఖ కెమెరాకు చిక్కిన ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న ఫెన్నెక్ నక్క

World Smallest Fennec Fox
World Smallest Fennec Fox (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

World Smallest Fennec Fox : గుజరాత్‌లోని లిటిల్ రాన్ ఆఫ్ కచ్‌లో ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న 'ఫెన్నెక్ నక్క'ను గుర్తించారు. ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత చిన్న ఫెన్సెక్ నక్క మాత్రమే కాకుండా, గుజరాత్‌ అడవుల్లో చాలా అరుదుగా కనిపించే జీవి. ఈ నక్క ఫొటోలు అటవీ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఈ చిత్రాలు చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

అసలేం జరిగిందంటే?
సురేంద్రనగర్‌లోని లిటిల్ రాన్ ఆఫ్ కచ్‌లోని విశాలమైన అరణ్యంలో అటవీ, వన్యప్రాణి నిపుణులు ఒక చిన్న, అంతరించిపోతున్న జాతికి చెందిన నక్కను గుర్తించారు. ఆ నక్క ఫెన్నెక్ జాతికి చెందినది. గుజరాత్ అటవీ శాఖ బృందం గస్తీ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న ఫెన్నెక్ నక్క కెమెరాకు చిక్కింది. ఈ ప్రాంతంలో కేవలం 153 ఫెన్నెక్ జాతి నక్కలే ఉన్నాయి. అందుకే వీటిని అంతరించిపోతున్న జాతిగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. కాగా, లిటిల్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ ప్రధానంగా చిన్న చిన్న జంతువులు, విభిన్న రకాల వన్యప్రాణులు, పక్షులకు నిలయంగా ఉంది. శీతాకాలంలో విదేశాల నుంచి వలస పక్షులు ఇక్కడికి వస్తుంటాయి. ఇక్కడే కొన్నాళ్ల సేద తీరుతాయి. శీతాకాలం సీజన్ ముగిసిన తర్వాత మళ్లీ తమ స్వదేశానికి వెళ్లిపోతాయి. వాటిని చూసేందుకు టూరిస్టులు ఆసక్తి కనబరుస్తారు.

కిలో బరువు- అడుగు పొడవున్న నక్క
ఈ ఫెన్నెక్ నక్క సాధారణ నక్క కంటే పరిమాణంలో చాలా చిన్నగా ఉంటుందని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కెమెరాలో రికార్డైన ఫొటోలను చూసి ఇది ఫెన్నెక్ జాతికి చెందినదై ఉండొచ్చని గుర్తించామని పేర్కొన్నారు. ఈ నక్క సుమారు ఒక కిలో బరువు, ఒక అడుగు పొడవు ఉంటుందని వెల్లడించారు. దీని శరీరంపై ఉండే బొచ్చు (వెంట్రుకలు) సాధారణంగా లేత పసుపు లేదా గోధుమ రంగులో ఉంటుందని అన్నారు. ఈ ఫెన్నెక్ నక్క ఎలుకలు, పక్షులు, గుడ్లు, బల్లులు, చిన్న కీటకాలను తింటూ ఏకాంతంగా ఎడారి జీవితాన్ని గడుపుతుందని వివరించారు. తమ నిశిత పరిశీలనలో ఫెన్నెక్ నక్క ఉన్న ప్రాంతానికి సమీపంలో లోతైన బొరియలు కనిపించాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఆధారాలను బట్టి ఆ జంతువే ఈ లోతైన బొరియలను తవ్వి, చాలా కాలం పాటు అక్కడే నివసించి ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నామని అన్నారు.

అటవీ శాఖ అధికారులు ఏమన్నారంటే?
సాధారణ గస్తీ సమయంలో వాచ్‌రాజ్ బెట్ వెనుక భాగంలో ఈ ఫెన్నెక్ నక్క కెమెరాలో చిక్కిందని ఘుద్ఖర్ అభయారణ్యం అటవీ అధికారి బీఎం పటేల్ చెప్పారు. గుజరాత్‌లో ఈ జాతి నక్కలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ నక్క పరిమాణం, బరువు, బొరియలు తవ్వే అలవాట్లను బట్టి దాని జాతిని గుర్తించామని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు. ఒకవేళ కెమెరాలో కనిపించింది ఫెన్నెక్ జాతి నక్కే అయితే, అది ఒక అసాధారణమైన, ముఖ్యమైన విషయంగా పరిగణిస్తామని పేర్కొన్నారు.

కాగా, ఫెన్నెక్ జాతి నక్కలు ప్రధానంగా ఉత్తర ఆఫ్రికాలోని సహారా ఎడారిలో కనిపిస్తాయి. ఇవి ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న నక్కలు. ఇవి చాలా చిన్న పరిమాణంలో ఉంటాయి. సుమారు 1-1.5 కిలోల బరువు ఉంటాయి. సుమారు 6 అంగుళాల పొడవైన చెవులను కలిగి ఉంటాయి. ఎడారి వేడిని తట్టుకోవడానికి, చిన్న చిన్న శబ్దాలను వినడానికి ఈ పెద్ద చెవులు వాటిని సహాయపడతాయి. ఇసుక దిబ్బలు, భూగర్భ బొరియలలో నివసిస్తాయి. ఇవి రాత్రిపూట సంచరించే జంతువులు. పగటిపూట ఎండ వేడికి దూరంగా బొరియల్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి. ఇవి సామాజిక జీవులు. సుమారు 10 వరకు ఒక సమూహంగా జీవిస్తాయి. అడవిలో ఇవి సుమారు 10-12 ఏళ్లపాటు జీవించగలవు.

TAGGED:

SMALLEST FENNEC FOX IN THE WORLD
FENNEC FOX IN GUJARAT
RARE FOX SPOTTED IN GUJARAT
LITTLE RANN OF KUTCH FENNEC FOX
WORLD SMALLEST FENNEC FOX

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.