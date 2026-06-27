ఐఐటీ మద్రాస్లో తొలి ప్లాంట్ సెల్ ఫెర్మెంటేషన్ కేంద్రం ప్రారంభం- మొక్కల కణాలతో ఔషధాల తయారీ
హెర్బలైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియాతో కలిసి ప్లాంట్ సెల్ ఫెర్మెంటేషన్ టెక్నాలజీపై సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు- ప్రయోగశాలలో మొక్కల కణాల పెంపకం ద్వారా ఔషధాలు, ఆరోగ్య ఉత్పత్తుల అభివృద్ధిపై పరిశోధనలు
Published : June 27, 2026 at 9:29 AM IST
Plant Cell Fermentation Research Center : దేశంలోనే మొట్టమొదటి సారి ప్లాంట్ సెల్ ఫెర్మెంటేషన్(పీసీఎఫ్) టెక్నాలజీపై పరిశోధనల కోసం సరికొత్త కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ) మద్రాస్, హెర్బాలైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో ప్లాంట్ సెల్ ఫెర్మెంటేషన్ (పీసీఎఫ్) టెక్నాలజీపై "సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (CoE)"ను ప్రారంభించింది. మొక్కల కణాల ఆధారిత ఫెర్మెంటేషన్ రంగంలో పరిశోధన, ఆవిష్కరణలు, పారిశ్రామిక వినియోగానికి దోహదపడేలా ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
జూన్ 22న ప్రారంభమైన ఈ కేంద్రం భారత్లో సుస్థిర బయో-మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సామర్థ్యాలను పెంపొందించడంలో, తదుపరి తరం మొక్కల ఆధారిత ఆరోగ్య, వెల్నెస్ ఉత్పత్తుల అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. హెర్బాలైఫ్-ఐఐటీ మద్రాస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను సుస్థిర ఆవిష్కరణలు, పరిశోధన, అభివృద్ధి కార్యకలాపాలకు జాతీయ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ఏర్పాటుచేశారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా భారీ స్థాయిలో ఔషధ మొక్కల బయోమాస్ ఉత్పత్తి, విలువైన ఫైటోకెమికల్స్, అధిక పోషక గుణాలు కలిగిన హెర్బల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ల అభివృద్ధిపై పరిశోధనలు జరగనున్నాయి. ప్రయోగశాల స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసిన సాంకేతికతలను పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులుగా మార్చడమే ఈ కేంద్రం ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆధునిక సాగు విధానాలను అత్యాధునిక ప్రాసెసింగ్, మెటబొలోమిక్స్ ప్లాట్ఫారమ్లతో అనుసంధానించి పరిశోధనలను మరింత వేగవంతం చేయనుంది.
యువత, స్టార్టప్లకు ప్రోత్సాహం
ఈ కేంద్రంలో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ప్లాంట్ సెల్ బయోరియాక్టర్లు, అధునాతన విశ్లేషణా పరికరాలు, పైలట్ స్థాయి ప్రాసెసింగ్ సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, స్టార్టప్లు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు మొక్కల ఆధారిత కొత్త ఉత్పత్తుల అభివృద్ధిపై పరిశోధనలు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అధునాతన సాగు విధానాలు, డౌన్స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్, మెటబొలోమిక్స్ వేదికలను సమన్వయం చేయడం ద్వారా సాంకేతిక బదిలీ, ఆవిష్కరణలు, నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఈ కేంద్రం వేదికగా నిలవనుంది. ఈ కేంద్రం ద్వారా దేశీయ పరిశోధనలకు ప్రోత్సాహం లభించడంతో పాటు దిగుమతులపై ఆధారాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తి వ్యవస్థల ద్వారా దేశాన్ని స్వయం సమృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లేందుకు ఇది దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నారు. బయోఈ3 (BioE3), ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా ఈ కేంద్రం పనిచేయనుందని ఐఐటీ మద్రాస్ వెల్లడించింది.
పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల భాగస్వామ్యానికి నిదర్శనం
ఈ సందర్భంగా ఐఐటీ మద్రాస్ డీన్ అశ్విన్ మహాలింగం మాట్లాడుతూ, పరిశ్రమలు-విద్యాసంస్థల భాగస్వామ్యానికి ఈ కేంద్రం ఒక ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని అన్నారు. "హెర్బలైఫ్తో కలిసి ఏర్పాటు చేసిన ఈ సెంటర్ ద్వారా ప్లాంట్ సెల్ బయోప్రాసెసింగ్ రంగంలో అత్యాధునిక పరిశోధనలు చేపట్టగలుగుతాం. సమాజానికి ఉపయోగపడే పరిష్కారాలను అందించడంతో పాటు సుస్థిర బయోమాన్యుఫ్యాక్చరింగ్లో భారతదేశ స్వావలంబనను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. మొక్కల ఆధారిత ఆరోగ్య ఉత్పత్తుల అభివృద్ధిలో ప్రపంచ స్థాయిలో భారతదేశానికి కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది" అని తెలిపారు.
ప్రపంచ స్థాయిలో భారత్కు గుర్తింపు
ఈ కేంద్రం భారతదేశాన్ని వాణిజ్యపరమైన ప్లాంట్ సెల్ ఫెర్మెంటేషన్ రంగంలో ప్రపంచ కేంద్రంగా నిలబెట్టే దిశగా కీలక అడుగని పేర్కొన్నారు. కేంద్రాధిపతి స్మిత శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. 'అత్యాధునిక పరిశోధన, బలమైన పరిశ్రమల భాగస్వామ్యంతో ఆవిష్కరణలను వేగవంతం చేయడం, ప్రతిభావంతులైన పరిశోధకులను తయారుచేయడం, మొక్కల ఆధారిత ఆరోగ్య ఉత్పత్తులకు అవసరమైన సుస్థిర సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యం. ప్రయోగశాలల్లో రూపొందే ఆవిష్కరణలను పారిశ్రామిక స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో ఈ కేంద్రం వారధిగా నిలుస్తుంది." అని స్మిత శ్రీవాస్తవ అన్నారు.
ప్రయోగశాల నుంచి పరిశ్రమల వరకు సాంకేతికత
హెర్బలైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అజయ్ ఖన్నా మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తు శాస్త్రీయ పరిశోధనలకు ఈ కేంద్రం కీలక పెట్టుబడిగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. ప్లాంట్ ఆధారిత సాంకేతికతల్లో కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించేందుకు పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, ఆవిష్కర్తలకు ఇది వేదికగా మారుతుందని తెలిపారు. జ్ఞాన వినిమయం, సాంకేతిక అభివృద్ధి, పరిశోధన ఆధారిత ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తూ ప్రయోగశాల నుంచి పరిశ్రమల వరకు సాంకేతికతను తీసుకెళ్లడంలో ఈ కేంద్రం కీలకంగా వ్యవహరిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మొక్కల కణ బయోరియాక్టర్లు, ఆధునిక విశ్లేషణాత్మక పరికరాలు, పైలట్-స్కేల్ ప్రాసెసింగ్ సదుపాయాలతో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, స్టార్టప్లు, పరిశ్రమల నిపుణులు కలిసి తదుపరి తరం మొక్కల ఆధారిత ఆరోగ్య, పోషకాహార ఉత్పత్తుల అభివృద్ధిపై పరిశోధనలు చేసే అవకాశాన్ని ఇది కల్పించనుంది. దిగుమతులపై ఆధారాన్ని తగ్గిస్తూ స్వదేశీ సాంకేతికత అభివృద్ధికి ఈ కేంద్రం దోహదపడుతుందని ఐఐటీ మద్రాస్ అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
భవిష్యత్ అవకాశాలపై చర్చలు
ప్రారంభ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్లాంట్ సెల్ ఫెర్మెంటేషన్ భవిష్యత్తు, అంతర్జాతీయ అవకాశాలు, నియంత్రణ వ్యవస్థలపై ప్రత్యేక చర్చలు నిర్వహించారు. భారత్తో పాటు విదేశాలకు చెందిన పరిశ్రమ నిపుణులు, శాస్త్రవేత్తలు, నియంత్రణ సంస్థల ప్రతినిధులు ఈ చర్చల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ చర్చల ద్వారా ప్రపంచ అవకాశాలు, సాంకేతిక అభివృద్ధి, వాణిజ్యపరమైన వినియోగ అవకాశాలపై విలువైన సూచనలు లభించాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి సీఎస్ఐఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్, డీఎస్ఐఆర్ కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎన్. కలైసెల్వి, ఐఐటీ మద్రాస్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ వి. కామకోటి, జాతీయ జీవవైవిధ్య అథారిటీ ఛైర్పర్సన్ వీరేంద్ర ఆర్. తివారీ, హెర్బలైఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అజయ్ ఖన్నా, ఐఐటీ మద్రాస్ డీన్ ప్రొఫెసర్ అశ్విన్ మహాలింగం, సెంటర్ అధిపతి ప్రొఫెసర్ స్మిత శ్రీవాస్తవ తదితరులు హాజరయ్యారు.
ప్రపంచ రికార్డు సాధించిన పోలీసులు- ఒకేసారి 766 గ్రామాల్లో అవగాహన సమావేశాలు
సముద్రపు నాచుతో క్యాన్సర్కు చెక్! - బ్రహ్మపుర వర్సిటీ శాస్త్రవేత్తల విస్తృత పరిశోధనలు!