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ఒక్క కాల్​ చేస్తే చాలు రక్తం​ మీ వద్దకే- దేశంలో తొలిసారిగా 'బ్లడ్ డోర్​​ డెలివరీ' సేవలు

2025 నవంబర్ 15 నుంచి ప్రారంభమైన 'రక్తదూత' డోర్​​ డెలివరీ సేవలు- హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ '9353623822'కు కాల్ చేస్తే చాలు- ప్రత్యేక ఇన్సులేటెడ్ బాక్స్‌లో భద్రపరచిన రక్త ప్యాకెట్‌ మీ వద్దకు

Worlds First Blood Door Delivery Service
Worlds First Blood Door Delivery Service (Getty Images,ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 5:23 PM IST

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Worlds First Blood Door Delivery Service : ఈ రోజుల్లో ఆహారం నుంచి కిరాణా సరకుల వరకు ఏది కావాలన్నా మొబైల్లో ఆర్డర్ చేస్తే నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఇంటి గుమ్మం ముందుకు చేరుతోంది. కానీ ప్రాణాలను కాపాడే రక్తం కోసం మాత్రం ఇప్పటికీ రోగుల కుటుంబ సభ్యులు బ్లడ్ బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అత్యవసర సమయాల్లో ఈ ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు కర్ణాటకలోని హుబ్బళ్లిలో వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా షా దామ్జీ జాదవ్జీ ఛేడా మెమోరియల్ రాష్ట్రీయ ఉత్థాన బ్లడ్ సెంటర్ 'రక్తదూత' పేరుతో బ్లడ్ డోర్​​ డెలివరీ సేవను ప్రారంభించి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

ఆ నంబర్​కు కాల్​ చేస్తే చాలు
రోగులకు అవసరమైన రక్తాన్ని నేరుగా ఆసుపత్రులకే చేరవేసే ఈ సేవను 2025 నవంబర్ 15న ప్రారంభించారు. ఆన్‌లైన్‌లో ఆహారం లేదా ఇతర వస్తువులు ఆర్డర్ చేసినట్లే, రక్తం అవసరమైన వారు లేదా ఆసుపత్రి సిబ్బంది ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ '9353623822'కు కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. అభ్యర్థన అందిన వెంటనే రక్త కేంద్రానికి చెందిన సిబ్బంది ద్విచక్ర వాహనంపై ఆసుపత్రికి చేరుకుని రోగి రక్త నమూనా, వైద్యుల నివేదికలను సేకరిస్తారు. అనంతరం నమూనాలను బ్లడ్ సెంటర్‌కు తీసుకెళ్లి అవసరమైన పరీక్షలు, క్రాస్-మ్యాచింగ్ ప్రక్రియలను పూర్తి చేస్తారు. ఆ తర్వాత అవసరమైన రక్తం ప్యాకెట్‌ను ప్రత్యేక ఇన్సులేటెడ్ బాక్స్‌లో భద్రపరచి తిరిగి ఆసుపత్రికి పంపిస్తారు. రక్తం సురక్షితంగా ఉండేందుకు, సరైన ఉష్ణోగ్రత కొనసాగేందుకు ఈ బాక్స్‌లో ఐస్ ప్యాక్‌లను ఏర్పాటు చేశారు.

Worlds First Blood Door Delivery Service
స్కూటీపై 'బ్లడ్ డోర్​​ డెలివరీ' చేస్తున్న వ్యక్తి (ETV Bharat)

అందుబాటులో రక్తదూత సేవలు
ప్రమాదాలు, అత్యవసర శస్త్రచికిత్సలు, ప్రసవాలు, క్యాన్సర్ చికిత్సలు, రక్త సంబంధిత వ్యాధుల సమయంలో తరచుగా రక్తం అవసరమవుతుంది. అయితే చాలాసార్లు రోగిని చూసుకునేందుకు కుటుంబంలో ఒక్కరే అందుబాటులో ఉంటారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో బ్లడ్ బ్యాంక్‌కు వెళ్లి రక్తం తీసుకురావడం పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా 'రక్తదూత' సేవను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు రాష్ట్రీయ ఉత్థాన బ్లడ్ సెంటర్ అధికారులు తెలిపారు.

Worlds First Blood Door Delivery Service
స్కూటీపై 'బ్లడ్ డోర్​​ డెలివరీ' సేవలు (ETV Bharat)

"జొమాటో, స్విగ్గీ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు నిమిషాల వ్యవధిలో ఆహారాన్ని డెలివరీ చేస్తున్నప్పుడు, ప్రాణాలను కాపాడే రక్తాన్ని కూడా అదే విధంగా ఎందుకు అందించకూడదనే ఆలోచన మాకు వచ్చింది. అదే 'రక్తదూత' సేవకు పునాది అయింది."
- దత్తమూర్తి కులకర్ణి, బ్లడ్ సెంటర్ హెడ్​

150 నుంచి 200 మందికి లబ్ధి
అలాగే హెల్ప్‌లైన్‌కు కాల్ వచ్చిన వెంటనే తమ సిబ్బంది ఆసుపత్రికి వెళ్లి రక్త నమూనా, డాక్టర్ నివేదికను సేకరించి బ్లడ్ బ్యాంక్‌కు తీసుకొస్తారని దత్తమూర్తి కులకర్ణి వివరించారు. అవసరమైన పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత రక్తాన్ని ప్రత్యేక భద్రతా ప్రమాణాలతో ఆసుపత్రికి చేరవేస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి స్వర్ణ గ్రూప్ యజమాని వి.ఎస్.పి. ప్రసాద్ మద్దతు అందించారు. రక్తదూత సేవ కోసం ఉపయోగించే ప్రత్యేక ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఆయన విరాళంగా అందించారు. అలాగే నార్గుండ్ లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులు మరో వాహనాన్ని అందించేందుకు ముందుకు వచ్చినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ సేవ పరిధిలో ఐదు నుంచి ఆరు ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. గత ఆరు నెలల కాలంలో 150 నుంచి 200 మందికి పైగా రోగులు ఈ సేవ ద్వారా లబ్ధి పొందారు. ప్రతిరోజు ఆరు నుంచి ఏడు బ్లడ్​ ప్యాకెట్లను ఆసుపత్రులకు సరఫరా చేస్తున్నట్లు నర్సింగ్ అధికారి చేతన్ కుమార్ తెలిపారు. మోటార్‌సైకిళ్ల ద్వారా సుమారు గంటా పది నిమిషాల్లో రక్తాన్ని అందించగలుగుతున్నామని చెప్పారు.

Worlds First Blood Door Delivery Service
స్కూటీపై 'బ్లడ్ డోర్​​ డెలివరీ' చేస్తున్న వ్యక్తి (ETV Bharat)

అదనంగా కేవలం రూ.100 మాత్రమే
రక్త ప్యాకెట్‌ను ఆసుపత్రికి చేరవేయడానికి, బ్లడ్ సెంటర్ నిర్ణయించిన రక్త ప్రాసెసింగ్ రుసుముకు అదనంగా కేవలం రూ.100 మాత్రమే వసూలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇతర పట్టణాల నుంచి వచ్చే రోగులు, వృద్ధులు, రోగులను చూసుకునే కుటుంబ సభ్యులకు ఈ సేవ ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రాణాలను కాపాడే రక్తాన్ని కూడా డోర్ డెలివరీ రూపంలో అందించే ఈ వినూత్న కార్యక్రమంతో హుబ్బళ్లి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. అత్యవసర సమయాల్లో రోగులకు సకాలంలో రక్తం అందించడమే కాకుండా, కుటుంబ సభ్యులపై ఉండే ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో 'రక్తదూత' కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

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