ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద జాతీయ జెండా - దేశభక్తిని చాటుకున్న బమ్మన్ కుటుంబం
సొంత ఖర్చుతో జెండా తయరీ - 140 కోట్ల మంది భారతీయులకు అంకితం!
Published : December 10, 2025 at 9:03 PM IST
Worlds 2nd Largest National Flag : 225 అడుగుల పొడవు, 150 అడుగుల వెడల్పు గల ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జాతీయ జెండాను ప్రదర్శించి ఇప్పటికే దేశ కీర్తిని చాటిచెప్పారు మన జవాన్లు. తాజాగా కర్ణాటకకు చెందిన ఓ కుటుంబం సొంత ఖర్చుతో భారీ జాతీయ జెండాను తయారు చేయించింది. ఇప్పుడు ఇది ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద జాతీయ జెండాగా నిలిచింది. కర్ణాటక అసెంబ్లీ ముందు ఇటీవల ప్రదర్శించారు కూడా.
కలబురగి జిల్లాలోని కమలాపుర్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త వినోద్కుమార్ రేవన్న బమ్మన్ కుటుంబం దీనిని తయారు చేయించింది. 75 అడుగుల పొడవు, 50 అడుగుల వెడల్పు గల జాతీయ జెండాను రూపకల్పన చేయించింది. ధార్వాడ్ జిల్లాలోని ఖాదీ గ్రామంలో ఉన్న పరిశ్రమల కేంద్రంలో సొంత ఖర్చుతో తయారీ చేయించింది. 300 మందికి పైగా మహిళలు 45 రోజులు పాటు శ్రమించి తయారు చేశారు. ఈ తర్వాత ముంబయిలో రంగులు వేశారు.
300 మంది మహిళల శ్రమ
ఈ భారీ ఖాదీ త్రివర్ణ జెండాను ధార్వాడ్ జిల్లాలోని గ్రామోద్యోగ్ కేంద్రానికి చెందిన 300 మందికి పైగా మహిళలు 45 రోజుల పాటు కృషి చేసి తయారు చేశారు. ముంబయిలో దీనికి రంగులు వేసిన తర్వాత వినోద్ జెండాను కొనుగోలు చేశారు. దీని ఖర్చు విషయం అడిగినప్పుడు వినోద్ చెప్పడానికి నిరాకరించారు. దేశం కోసం మేము ఏమి చేసినా తక్కువే అని అన్నారు.
దేశభక్తి భావాన్ని పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో
ఈ భారీ జెండాను తయారుచేయడానికి కుటుంబమంతా పాటుపడిందని వినోద్ అంటున్నారు. "దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన గొప్ప వ్యక్తులకు మనం నివాళులు అర్పించాలి. ప్రతి ఒక్కరిలో దేశభక్తి భావాన్ని పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో మేము ఈ భారీ జెండాను తయారు చేశాము. రెండు నెలల క్రితం మరణించిన మా తల్లితో సహా 40 మంది కుటుంబ సభ్యులూ, మా నాన్న, సోదరీమణులూ, అత్తమామలూ దీని కోసం కష్టపడ్డారు. మొదటిసారి జెండాను ప్రదర్శించినప్పుడు, లక్ష మందికి పైగా విద్యార్థులు జెండాను వీక్షించారు. రెండోసారి, బెంగళూరులోని విధానసౌధ ముందు జెండా ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేశాము. అయితే, భారీ వర్షం కారణంగా అది సాధ్యం కాలేదు. బెళగావిలో దీనిని ప్రదర్శించమని స్పీకర్ ఖాదర్ సలహా ఇచ్చారు" అని వినోద్ ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నారు.
140 కోట్ల మంది భారతీయులకు అంకితం
జాతీయ జెండాను ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ఆవిష్కరించినందుకు తాము చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని వినోద్ కుమార్ భార్య రీనా కుమారి తెలిపారు. 'గతంలో మా ఫామ్హౌస్లో మొదటిసారి జెండాను ప్రదర్శించినప్పుడు మంచి స్పందన వచ్చింది. ఆ సమయంలో మేం 75 మంది గొప్ప వ్యక్తులకు అవార్డులను కూడా ఇచ్చాం. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో భాగం కావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే గర్వంగా కూడా ఉన్నాము. ఈ జెండా మా ఆత్మగౌరవానికి చిహ్నం. ఈ జెండాను 140 కోట్ల మంది భారతీయులకు అంకితం చేస్తున్నాము. మా మూడు సంవత్సరాల కల నేడు నెరవేరింది' అని రీనా అన్నారు.
కేవలం రూ.20వేలతో AI సిక్కు రోబో- విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ
500ఏళ్ల నాటి అరుదైన నాణేలు- రూ.200కే మొఘల్, బ్రిటీష్ కాలం నాటి కాయిన్స్