రూ.10 వేలతో మొదలైన హస్తకళల వ్యాపారం- 50 దేశాలకు చేరిన 'సారథి' విజయం
తల్లి ప్రారంభించిన చిన్న వ్యాపారం- ప్రపంచ మార్కెట్కు తీసుకెళ్లిన యువ పారిశ్రామికవేత్త- ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్తో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
Published : July 16, 2026 at 7:05 AM IST
Krishna Agarwal Handicraft Business : సంకల్పం, సాంకేతికత కలిస్తే చిన్న ఆలోచన కూడా ప్రపంచవ్యాప్త విజయంగా మారుతుందని రాజస్థాన్కు చెందిన తల్లీకుమారులు నిరూపించారు. కేవలం రూ.10 వేల పెట్టుబడితో ప్రారంభమైన ఒక చిన్న హస్తకళల వ్యాపారం, నేడు ప్రపంచంలోని 50కిపైగా దేశాలకు విస్తరించింది. తల్లి ఆ విజయానికి పునాది వేస్తే, తన కుమారుడు ఆ వ్యాపారాన్ని కొత్త దిశగా నడిపించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఈ-కామర్స్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలను వినియోగించి సాంప్రదాయ హస్తకళలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను పరిచయం చేశారు. ప్రపంచ యువ నైపుణ్యాల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ తల్లీకుమారుల ప్రయాణం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
జైపూర్కు చెందిన రుచి అగర్వాల్ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా తోడ్పడాలనే లక్ష్యంతో 2015లో రూ.10 వేల పెట్టుబడితో హస్తకళల వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. రాజస్థాన్కు ప్రత్యేకమైన చెక్క శిల్పాలు, చేతితో తయారు చేసిన గృహాలంకరణ వస్తువులు, సంప్రదాయ కళాఖండాలను విక్రయించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కొద్ది రోజుల కృషి తర్వాత 2015 సెప్టెంబర్ 30న తొలి ఆర్డర్ను అందుకోవడంతో ఆమె ప్రయాణానికి మంచి ఆరంభం లభించింది.
తల్లి కలను సాకారం చేసిన కుమారుడు
రుచి అగర్వాల్ ప్రయాణంలో ఆమె కుమారుడు కృష్ణ అగర్వాల్ కీలక పాత్ర పోషించారు. చిన్నప్పటి నుంచే వ్యాపారంపై ఆసక్తి పెంచుకున్న కృష్ణ, చదువుతో పాటు వ్యాపార నిర్వహణ, డిజిటల్ టెక్నాలజీలపై అవగాహన పెంచుకున్నారు. ఈ-కామర్స్, సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ వంటి రంగాల్లో నైపుణ్యం సంపాదించి, తల్లి వ్యాపారాన్ని డిజిటల్ ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు. క్రమంగా వ్యాపార నిర్వహణ బాధ్యతలను చేపట్టి, స్థానికంగా ఉన్న హస్తకళలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు.
సారథితో ప్రపంచ మార్కెట్కు రాజస్థాన్ హస్తకళలు
తల్లి తయారు చేసిన కళాఖండాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులకు చేరవేయాలనే లక్ష్యంతో కృష్ణ 'సారథి' పేరుతో ఆన్లైన్ వేదికను రూపొందించారు. ఈ వేదిక ద్వారా రాజస్థాన్కు చెందిన కళాకారులు తయారు చేసిన చేతివృత్తి ఉత్పత్తులు దేశవ్యాప్తంగా మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచంలోని 50కిపైగా దేశాలకు చేరుతున్నాయి. గృహాలంకరణ వస్తువులు, సంప్రదాయ అలంకరణ ఉత్పత్తులు, కళాత్మక హస్తకళలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. దీంతో చిన్న కళాకారులకు విదేశీ మార్కెట్లలో అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు వారి ఆదాయం కూడా మెరుగుపడింది.
నేటి ప్రపంచంలో కేవలం ఒక ఉత్పత్తిని తయారు చేయడం మాత్రమే సరిపోదని, సరైన వినియోగదారుడిని చేరుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమని కృష్ణ అగర్వాల్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో డిజిటల్ మార్కెటింగ్, సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ ప్రకటనలు, డేటా అనలిటిక్స్, కస్టమర్ ప్రవర్తన విశ్లేషణ వంటి పద్ధతులు కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఆటోమేషన్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఎగుమతి సాంకేతికత వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలను అనుసంధానించడం ద్వారా ఆమె సాంప్రదాయ వ్యాపారానికి ఒక కొత్త గుర్తింపును ఇచ్చారు. ఇది కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని పెంచి, అంతర్జాతీయ వినియోగదారులను సులభంగా చేరుకోవడానికి వీలు కల్పించింది.
ఏఐ, డిజిటల్ మార్కెటింగ్తో కొత్త దిశ
ప్రస్తుత కాలంలో మంచి ఉత్పత్తి తయారు చేయడం ఒక్కటే సరిపోదని, దానిని సరైన వినియోగదారుడి వద్దకు చేర్చడం కూడా అంతే ముఖ్యమని కృష్ణ అగర్వాల్ చెబుతున్నారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, సోషల్ మీడియా ప్రచారం, డేటా అనలిటిక్స్, కస్టమర్ ప్రవర్తన విశ్లేషణ వంటి ఆధునిక పద్ధతులను వినియోగించారు. ఆటోమేషన్, ఈ-కామర్స్ సాంకేతికతల సహాయంతో వ్యాపార నిర్వహణను మరింత సమర్థవంతంగా మార్చి, అంతర్జాతీయ వినియోగదారులను సులభంగా చేరుకునేలా చేశారు.
కరోనా సమయంలోనూ కళాకారులకు అండ
కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో అనేక చిన్న పరిశ్రమలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాయి. అయితే 'సారథి' మాత్రం తమతో అనుబంధం ఉన్న కళాకారులకు అండగా నిలిచింది. సంప్రదాయ అమ్మకాల మార్గాలు మూసుకుపోయిన సమయంలో ఆన్లైన్ విక్రయాలను మరింత విస్తరించి, కళాకారులకు ఉపాధి కొనసాగించేలా చర్యలు చేపట్టింది. లాభాల కంటే తమతో పనిచేసే కళాకారుల జీవనోపాధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడమే తమ లక్ష్యమని కృష్ణ అన్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు
ప్రస్తుతం 'సారథి' వద్ద 850కిపైగా ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 40 వేలకుపైగా వినియోగదారులను సంపాదించడంతో పాటు, 50 వేలకుపైగా విజయవంతమైన డెలివరీలను పూర్తి చేసింది. ఈ విజయాన్ని గుర్తించిన అమెజాన్ ఇండియా కృష్ణ అగర్వాల్ను 'యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్'గా సత్కరించింది. అలాగే డిజిటల్ ఆవిష్కరణలకు గుర్తింపుగా 'టాలీ MSME ఆనర్స్ – న్యూ జెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్' అవార్డును కూడా అందించారు.
"'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' కేవలం ఒక లేబుల్గా కాకుండా నాణ్యత, విశ్వాసం, శ్రేష్ఠతకు ప్రపంచవ్యాప్త చిహ్నంగా నిలవాలి. అదే నా లక్ష్యం. మేము కేవలం చేతివృత్తుల వస్తువులను అమ్ముతామని ప్రజలు అనుకోవచ్చు. కానీ నిజానికి భారతదేశ సంస్కృతిని, దాని కళాకారుల కళానైపుణ్యాన్ని తరతరాల వారసత్వాన్ని ప్రపంచంతో పంచుకోవడమే. ప్రతి కళాకారుడికి సారథి ఒక నిజమైన భాగస్వామిగా మారాలి."
- కృష్ణ అగర్వాల్, యువ పారిశ్రామిక వేత్త
యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచిన ప్రస్థానం
ఐక్యరాజ్యసమితి నిర్వహించే ప్రపంచ యువ నైపుణ్యాల దినోత్సవం యువతలో నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఆవిష్కరణలు, స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో జరుపుకుంటారు. డిజిటల్ యుగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సంప్రదాయ వ్యాపారాలతో అనుసంధానిస్తే స్థానిక ఉత్పత్తులు కూడా ప్రపంచ మార్కెట్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందగలవని కృష్ణ అగర్వాల్ ప్రస్థానం నిరూపిస్తోంది. తల్లి కలను సాంకేతికతతో ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఈ యువ పారిశ్రామికవేత్త నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
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