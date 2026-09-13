రూల్స్ అందరికీ సమానంగా ఉండాలి- నియమాలు లేని ప్రపంచం ట్రాఫిక్ లైట్స్ లేని కూడలి లాంటిది: జిన్పింగ్
అంతర్జాతీయ నియమ, నిబంధనలు అందరికీ సమానంగా ఉండాలి- బ్రిక్స్ సదస్సులో జిన్పింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 13, 2026 at 3:15 PM IST
BRICS Jinping Speech 2026 : నిబంధనలు లేని ప్రపంచం ట్రాఫిక్ లైట్స్ లేని కూడలి లాంటిదని, అక్కడ గందరగోళం, అశాంతి మాత్రమే మిగులుతాయని చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ వ్యాఖ్యానించారు. న్యాయం, సమానత్వం అనేవి ప్రపంచ దేశాల ఆకాంక్షలని అన్నారు. అందుకే అంతర్జాతీయ నియమ, నిబంధనలను ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు కలిసికట్టుగా రాయాలే తప్ప, కొన్ని దేశాలే నిర్ణయించకూడదని స్పష్టం చేశారు. బలవంతుడిదే రాజ్యం అనే పాతకాలపు ఆలోచన విధానానికి కాలం చెల్లింపోయిందని, దానిని ఎప్పుడో వదిలిపెట్టేసి ఉండాల్సిందని అన్నారు. భారత్లో జరుగుతున్న 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు రెండో సెషన్లో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
వ్యాపారం, ఉత్పాదకత, పెట్టుబడులు, సాంకేతిక రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంపొందించుకోవడం కోసం జిన్పింగ్ '5 అంశాల ప్రతిపాదన' చేశారు. బ్రిక్స్ కూటమి తన సరఫరా గొలుసులను (సప్లై చెయిన్స్) రక్షించుకోవడానికి, ఒక పెద్ద సమీకృత మార్కెట్ను పెంపొందించుకోవాలని అన్నారు. ఇందుకోసం వర్ధమాన మార్కెట్లను, గ్లోబల్ సౌత్ (అభివృద్ధిచెందుతున్న) దేశాలతో ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాలను ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సు ముగింపు సమావేశంలో జిన్పింగ్ మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల ఐక్యత ద్వారా ఒక కొత్త శక్తివంతమైన అధ్యాయాన్ని లిఖించేందుకు బ్రిక్స్ నేతలు అందరూ కృషి చేయాలి. బలవంతుడిదే రాజ్యం అనే పాతకాలపు ఆలోచన విధానానికి కాలం చెల్లిపోయింది. అందుకే అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల్లో చట్టబద్ధమైన పాలనను కాపాడడానికి గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలన్నీ ఉమ్మడిగా పోరాడాలి. సార్వభౌమ సమానత్వం, ఇతర దేశాల అంతర్గత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకపోవడం, వివాదాలను శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవడం లాంటి అంతర్జాతీయ ప్రాథమిక నిబంధనలను కాపాడాలి. అంతర్జాతీయ చట్టాలు ప్రపంచంలోని అందరికీ సమానంగా వర్తించేలా చూడాలి" అని జిన్పింగ్ అన్నారు.
Statement by Xi Jinping, President of China at Session II of the 18th BRICS Summit | "A world without rules is like a crossroads without traffic lights, where chaos and disorder are all but guaranteed. Fairness and justice is a universal aspiration, and international rules must be written by all countries. The logic of “might makes right” does not hold, and should have been discarded long ago. Global South countries should jointly defend the rule of law in international affairs, safeguard the basic norms of international relations including sovereign equality, noninterference in internal affairs, and the peaceful settlement of disputes, and ensure that international law and international rules are applied to all, free from double standards."— ANI (@ANI) September 13, 2026
పాశ్చాత్య దేశాలు ద్వంద్వ ప్రమాణాలు వీడాలి!
పాశ్చాత్య దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని, అంతర్జాతీయ చట్టాల అమలులో ద్వంద్వ ప్రమాణాల(డబుల్ స్టాండర్డ్స్)ను వీడాల్సిన అవసరం ఉందని షీ జిన్పింగ్ తేల్చిచెప్పారు. "దేశాల పరిమాణం, బలం లేదా సంపదతో సంబంధం లేకుండా, ప్రపంచ దేశాలన్నీ అంతర్జాతీయ సమాజంలో సమానమైన సభ్యులే"నని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. "గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలు బహుళ పక్షవాదం (Multilateralism) అనే జెండాను ఎత్తుకోవాలి. ఐక్యరాజ్యసమితి అధికారాన్ని, పాత్రను సమర్థించాలి. అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో సంస్కరణలు చేపట్టి, వాటి సామర్థ్యాన్ని పెంచాలి. అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల్లో అన్ని దేశాల సమాన భాగస్వామ్యాన్ని నిర్ధరించాలి. ఇందుకోసం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు తగిన ప్రాతినిధ్యం కల్పించేలా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నిర్మాణంలో సంస్కరణలు తీసుకురావాలి" అని జిన్పింగ్ పిలుపునిచ్చారు.
జిన్పింగ్ ప్రతిపాదించిన 5 అంశాలు ఇవే!
"బిక్స్ దేశాల ఉమ్మడి ప్రయోజనం కోసం 'బ్రిక్స్-ఏఐ ఓపెన్ సోర్స్ కమ్యూనిటీ'ని స్థాపించడంలో చైనా ముందుంటుంది. ప్రత్యేక ఏఐ సెమినార్లు, శిక్షణా కోర్సులను నిర్వహించి, ఒక ఓపెన్ ఏఐ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మిస్తాం" అని జిన్పింగ్ అన్నారు. అలాగే వ్యాపారం, పెట్టుబడుల సరళీకరణ కోసం 'బ్రిక్స్ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి భాగస్వామ్యం' (బ్రిక్స్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ పార్ట్నర్షిప్)ను జిన్పింగ్ ప్రతిపాదించారు. దీని ద్వారా సభ్యదేశాలు ఇంటెలిజెంట్ పోర్టల్ను ఏర్పాటు చేసుకొని, విధానాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ, అభివృద్ధిని కొత్తపుంతలు తొక్కించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
"డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధిని సాధ్యం చేసేందుకు 'బ్రిక్స్ డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫారమ్'ను ఏర్పాటు చేయడానికి చైనా కృషి చేస్తుంది. డిజిటల్ నైపుణ్యాల శిక్షణ, సాంకేతిక వినిమయం, పారిశ్రామిక సమన్వయాన్ని నిర్వహించడానికి చైనా తోడ్పాటును అందిస్తుందని" జిన్పింగ్ పేర్కొన్నారు. ఇంటెలిజెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చురింగ్లో బ్రిక్స్ సభ్యదేశాల మధ్య సహకారాన్ని విస్తరించడంపైనా జిన్పింగ్ మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా బ్రిక్స్ దేశాల్లో స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీల నిర్మాణం, ప్రమాణాల అభివృద్ధి, ఉత్పాదక రంగంలో ఆధునికీకరణను ప్రోత్సహించడానికి చైనా సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉందని అన్నారు. శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల కోసం 'బ్రిక్స్ ఇంజనీర్ కల్టివేషన్ అలయన్స్'ను ఏర్పాటు చేయాలని జిన్పింగ్ ప్రతిపాదించారు. దీని వల్ల ఇంజినీర్ల ఉమ్మడి అభివృద్ధి, సామర్థ్య ప్రమాణాల గుర్తింపునకు వీలుకలుగుతుందని పేర్కొన్నారు. శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో నూతన ఆవిష్కరణల కోసం చైనా 'బ్రిక్స్ యూత్ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రోగ్రాం'ను ప్రారంభిస్తుందని అన్నారు. దీని ద్వారా ఉన్నత స్థాయి ప్రతిభావంతులను తయారు చేయవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
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