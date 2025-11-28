ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన శ్రీరాముడి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన మోదీ

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 5:54 PM IST

World Tallest Ram Statue : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తయిన శ్రీరాముడి విగ్రహాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం ఆవిష్కరించారు. దక్షిణ గోవాలోని శ్రీ సంస్థాన్‌ గోకర్ణ పర్తగాలీ జీవోత్తమ్‌ మఠంలో ఏర్పాటు చేసిన 77 అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని ప్రారంభించారు. మఠం 550వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అక్కడ పర్యటించిన ప్రధాని మోదీ, విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర గవర్నర్‌ అశోక్‌ గజపతిరాజు, సీఎం ప్రమోద్‌ సావంత్‌, పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు హాజరయ్యారు.

"భారత్​ అద్భుతమైన సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనాన్ని చూస్తోంది. అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణంతో పాటు వారణాసిలో కాశీ విశ్వనాథ్ ధామ్​, ఉజ్జయిన్​ మహాకాల్​ పునర్​అభివృద్ధితో భారత ఆధ్యాత్మిక వారసత్వానికి బలం చేకూరింది. కొత్త సంకల్పాలు, విశ్వాసంతో భారత్​ సాంస్కృతిక గుర్తింపును ముందుకు తీసుకువెళుతోంది. యుగాలు మారాయి. కాలాలు గడిచాయి. దేశం, సమాజం ఎన్నో మార్పులను చూసింది. కానీ ఎన్ని యుగాలు, కాలాలు మారినా ఈ మఠం మాత్రం తన లక్ష్యాన్ని మర్చిపోలేదు. ఇది ఎంతోమందికి మార్గదర్శకంగా నిలిచే గొప్ప కేంద్రంగా మారింది. ఐక్యతతోనే వికసిత్​ భారత్​ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం. సమాజం, ప్రాంతం, అన్ని వర్గాల ప్రజల కలిసి వచ్చి ఐక్యంగా ఉన్నప్పుడు దేశం ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటుంది. అభివృద్ధి చెందిన భారత్​లో మఠం పాత్ర చాలా కీలకమైనది."

--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

"విలువలను నిలబెట్టేందుకు ఈ మఠం ఎంతగానో కృషి చేసింది. ఇంకా భవిష్యత్​ తరాలకు ఇంకా శక్తిని అందిస్తూనే ఉంది. శతాబ్దాలుగా సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి సాయం అందించిన సేవా స్ఫూర్తి దీని ముఖ్య లక్షణాల్లో ఒకటి. శతాబ్దాల క్రితం ఈ ప్రాంతం ప్రతికూలతను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ప్రజలు తమ ఇళ్లను, కుటుంబాలను విడిచిపెట్టి కొత్త భూముల్లో ఆశ్రయం పొందాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ మఠం సమాజానికి ఎంతో సాయం చేసింది. ముఖ్యంగా దేవాలయాలను, కొత్త ప్రదేశాల్లో ఆశ్రయాలను స్థాపించింది. ఇది కేవలం మతాన్ని మాత్రమే కాకుండా మానవత్వాన్ని, సంస్కృతిని కూడా రక్షించింది. కాలక్రమేణా మఠం సేవ కూడా విస్తరించింది. ప్రస్తుతం విద్య నుంచి హాస్టళ్ల వరకు, వృద్ధుల సంరక్షణ నుంచి పేద కుటుంబాలకు సాయం వరకు ఈ మఠం ఎల్లప్పుడూ తన వనరులను ప్రజా సంక్షేమానికి అంకితం చేసింది." అని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

అంతకుముందు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ మఠంలో ఉన్న ఆలయాన్ని కూడా దర్శించారు. దీంతో పాటు మఠం అభివృద్ధి చేసిన 'రామాయణ థీమ్ పార్క్ గార్డెన్'ను కూడా మోదీ ప్రారంభించారు. ప్రత్యేక పోస్టల్ స్టాంపు, స్మారక నాణెంను కూడా ఆయన విడుదల చేశారు. ఈ మఠం భారతదేశంలోనే అతి పురాతన మత సంస్థల్లో ఒకటిగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇది 13వ శతాబ్దంలో జగద్గురు మధ్వాచార్య స్థాపించిన ద్వైతాన్ని అనుసరిస్తుంది. కాగా, గుజరాత్‌లో ఉన్న 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ'ని తీర్చిదిద్దిన శిల్పి రామ్ సుతార్ ఈ 77 అడుగుల శ్రీరాముడి విగ్రహాన్ని కూడా తయారుచేశారు.

WORLD TALLEST RAM STATUE

