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ప్రపంచంలోనే అతిచిన్న పెన్ను- జపాన్ వాసి ఫీట్ బ్రేక్ - జగదీప్‌కు వరల్డ్ రికార్డ్ దాసోహం

జగదీప్ నారాయణ్ దగ్గర 3 అంగుళాల పొడవున్న పెన్ను- వరల్డ్‌లోనే చిన్న పెన్నును కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా రికార్డు-వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో ప్లేస్

world smallest pen in bihar
world smallest pen in bihar (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 10:30 PM IST

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World Smallest Pen In Bihar : చదువుకున్నవారికి పెన్ను అనేది ఒక ఎమోషన్. చిన్నారుల నుంచి ఆఫీసుల్లో పనిచేసేవారి వరకు అందరికీ పెన్ను అవసరమే. చాలా మంది పాఠశాలలో చదివే రోజుల్లో జెల్ పెన్, బాల్‌ పాయింట్ పెన్, ఫౌంటెన్ పెన్ను అంటూ చాలా రకాల కలాలనే వాడేసి ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న పెన్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? దాని సైజు ఎంత? అలాగే ఆ కలం రేటు ఎంత? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

నలంద వాసి వద్ద 3 అంగుళాల పెన్ను
బిహార్ రాష్ట్రం నలంద జిల్లా బిహార్ షరీఫ్‌కు చెందిన డాక్టర్ జగదీప్ నారాయణ్ కుమార్‌కు పురాతన వస్తువులు, నాణేలు, పెన్నులు సేకరించే అలవాటు ఉంది. ఆ ఇష్టమే ఆయనకు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు సంపాదించుకునేలా చేసింది. ఎందుకంటే జగదీప్ వద్ద ప్రపంచంలో అతి పెద్ద పెన్ను ఉంది. దాని పొడవు కేవలం 3 అంగుళాలే. కాగా, జగదీప్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు దక్కించుకోవడంతో నలంద మరోసారి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందింది.

జపాన్ వ్యక్తి రికార్డు బద్దలు
జూన్ 14న రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌లోని సైన్స్ సెంటర్‌లో ఓ అంతర్జాతీయ కార్యక్రమం జరిగింది. అందులో 25 దేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెన్నులతో సహా అనేక సూక్ష్మ పరిమాణంలో ఉండే వస్తువులను ప్రదర్శించారు. అందులో డాక్టర్ జగదీప్ నారాయణ్ వద్ద ఉన్న పెన్ను ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్నదిగా నిలిచింది. దీని పొడవు కేవలం 3 అంగుళాలు మాత్రమే. అంతకుముందు ప్రపంచంలో అతి చిన్న పెన్ను కలిగి ఉన్న రికార్డు జపాన్ వ్యక్తి పేరిట ఉండేది. జపాన్ వాసి దగ్గర ఉన్న పెన్ను పొడవు 3.5 అంగుళాలు. ఆ ప్రపంచ రికార్డును జగదీప్ నారాయణ్ తాజాగా అధిగమించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న పెన్నును కలిగి ఉన్నందుకు గానూ జగదీప్ నారాయణ్ కుమార్‌ను అదే కార్యక్రమంలో సత్కరించారు.

World Smallest Pen In Bihar
జగదీప్ నారాయణ్ కుమార్‌ (ETV BHARAT)

'34 ఏళ్ల క్రితం 20 రూపాయలకు కొన్నాను'
ఈ ప్రత్యేకమైన 3 అంగుళాల పెన్ను పూర్తిగా ఇత్తడితో తయారైందని డాక్టర్ జగదీప్ నారాయణ్ తెలిపారు. దీనిని తాను సుమారు 34 ఏళ్ల క్రితం కేవలం 20 రూపాయలకు కొనుగోలు చేశానని చెప్పారు. తన సేకరణలో 3 రూపాయలకు కొన్న మరో చిన్న పెన్ కూడా ఉందన్నారు. "ప్రస్తుతం నా దగ్గర రూపాయి నుంచి రూ. 1,000 వరకు ధరలున్న 550కి పైగా అరుదైన పెన్నులు ఉన్నాయి. చిన్నప్పటి నుంచే నాకు పాత, ప్రత్యేకమైన వస్తువులను సేకరించే అలవాటు ఉంది. నేను 1988 నుంచి పెన్నులు, నాణేలను సేకరించడం ప్రారంభించాను. ఈ సేకరణ కోసం దశాబ్దాల తరబడి ఓపిక అవసరమైంది. ఇంటర్నెట్ ద్వారా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ పోటీ గురించి తెలుసుకున్నాను. ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసి పోటీలో పాల్గొన్నాను. నా చిన్ననాటి అభిరుచి కారణంగానే ఈ మైలురాయిని సాధించాను. ఇదే ప్రేరణతో భవిష్యత్తులో కూడా కొత్త రికార్డులు నెలకొల్పడానికి కృషి చేస్తాను." అని జగదీప్ నారాయణ్ స్పష్టం చేశారు.

వృత్తిరీత్యా జగదీప్‌ పన్నుల వ్యవహారాల న్యాయవాది (టాక్స్ అడ్వకేట్). అలాగే విద్యావేత్త కూడా. బిహార్ షరీఫ్‌లో ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలను కూడా నడుపుతున్నారు. ఎంత బిజీగా ఉన్నా జగదీప్ తన ఫ్యాషన్‌ను వదులుకోలేదు. అరుదైన నాణేలు, పెన్నులను సేకరిస్తూనే ఉన్నారు. జగదీప్‌ 'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌'లో చోటు సంపాదించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2023లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అరుదైన నాణేలు, కరెన్సీలను సేకరించినందుకు ఈ గౌరవాన్ని పొందారు. 2026లో ప్రపంచంలో అతిచిన్న పెన్నును కలిగి ఉండి 'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌'లో మళ్లీ చోటు దక్కించుకున్నారు. వరుసగా రెండోసారి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పడం ద్వారా జగదీప్ నలంద, బిహార్‌కు గర్వకారణంగా నిలిచారు.

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