ETV Bharat / bharat

'భారత్​ సంస్కరణల ఎక్స్​ప్రెస్​ ఎక్కింది'- ప్రధాని మోదీ 2025 రివైండ్​

సంస్కరణల ఎక్స్​ప్రెస్​లో భారత్‌ ప్రయాణిస్తోందన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- ఈ క్రమంలో భారత్​ను ప్రపంచం ఆశతో, విశ్వాసంతో చూస్తోందని వ్యాఖ్య- ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు

Modi
Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 30, 2025 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi Reform Initiatives : తదుపరి తరం సంస్కరణలతో భారత్ పురోగతిని వేగవంతం చేసిన తీరును ప్రపంచం అభినందిస్తోందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఈ సంస్కరణలు వివిధ రంగాలకు చెందినవని, దేశ వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని విస్తృతం చేస్తాయని అన్నారు. భారత్ తన ఆవిష్కరణల కారణంగా ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించిందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్​ను ప్రపంచం ఆశతో, విశ్వాసంతో చూస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు లింక్డిన్​లో పోస్ట్ చేశారు.

భారత్ సంస్కరణల ఎక్స్​ప్రెస్​ను ఎక్కిందని మోదీ తెలిపారు. ఈ సంస్కరణల ఎక్స్​ప్రెస్ ప్రాథమిక ఇంజిన్ దేశ జనాభా, యువత, ప్రజల అజేయ స్ఫూర్తి అని తాను చాలా మందికి చెబుతున్నానన్నారు. గత 11 ఏళ్లుగా నిరంతర జాతీయ లక్ష్యంతో సంస్కరణలపై దృష్టి సారించిన సంవత్సరంగా 2025 భారత్​కు గుర్తుండిపోతుందని చెప్పారు. తాము సంస్థలను ఆధునీకరించామని, పాలనను సరళీకృతం చేశామని గుర్తు చేసుకున్నారు. దీర్ఘకాలిక, సమ్మిళిత వృద్ధికి పునాదులను బలోపేతం చేశామని పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

PM MODI ON REFORMS 2025
PM MODI ON GST REFORMS
MODI HIGHLIGHTS REFORM INITIATIVES
MODI SAYS WORLD SEES INDIA WITHHOPE
MODI REFORM INITIATIVES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.