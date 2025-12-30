'భారత్ సంస్కరణల ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కింది'- ప్రధాని మోదీ 2025 రివైండ్
సంస్కరణల ఎక్స్ప్రెస్లో భారత్ ప్రయాణిస్తోందన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- ఈ క్రమంలో భారత్ను ప్రపంచం ఆశతో, విశ్వాసంతో చూస్తోందని వ్యాఖ్య- ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు
Published : December 30, 2025 at 7:28 PM IST
Modi Reform Initiatives : తదుపరి తరం సంస్కరణలతో భారత్ పురోగతిని వేగవంతం చేసిన తీరును ప్రపంచం అభినందిస్తోందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఈ సంస్కరణలు వివిధ రంగాలకు చెందినవని, దేశ వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని విస్తృతం చేస్తాయని అన్నారు. భారత్ తన ఆవిష్కరణల కారణంగా ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించిందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ను ప్రపంచం ఆశతో, విశ్వాసంతో చూస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు లింక్డిన్లో పోస్ట్ చేశారు.
భారత్ సంస్కరణల ఎక్స్ప్రెస్ను ఎక్కిందని మోదీ తెలిపారు. ఈ సంస్కరణల ఎక్స్ప్రెస్ ప్రాథమిక ఇంజిన్ దేశ జనాభా, యువత, ప్రజల అజేయ స్ఫూర్తి అని తాను చాలా మందికి చెబుతున్నానన్నారు. గత 11 ఏళ్లుగా నిరంతర జాతీయ లక్ష్యంతో సంస్కరణలపై దృష్టి సారించిన సంవత్సరంగా 2025 భారత్కు గుర్తుండిపోతుందని చెప్పారు. తాము సంస్థలను ఆధునీకరించామని, పాలనను సరళీకృతం చేశామని గుర్తు చేసుకున్నారు. దీర్ఘకాలిక, సమ్మిళిత వృద్ధికి పునాదులను బలోపేతం చేశామని పేర్కొన్నారు.