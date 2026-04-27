90 కిలోలు, 7 రకాల బియ్యంతో 521 వంటకాలు- ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన మాస్టర్ చెఫ్
10 మంది ప్రొఫెషనల్ చెఫ్లు, 40 మంది విద్యార్థులతో 521 వంటకాలు- వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో నమోదు చేయాలనే లక్ష్యంతో నిర్వహించిన కార్యక్రమం- భారతీయ వంట కళకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
Published : April 27, 2026 at 11:25 AM IST
Largest Collection Of Rice Dishes Record : ఒకే పదార్థంతో ఎన్నో రకాల వంటకాలు చేయొచ్చని మనకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు అదే ఆలోచనతో ఏకంగా 521 రకాల రుచికర వంటకాలను ఒకేసారి సిద్ధం చేయించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు ఓ ప్రముఖ చెఫ్. అది కూడా 90 కిలోల, ఏడు రకాల వరి ధాన్యాలను ఉపయోగించి. సంప్రదాయ వంటకాలకు ఆధునిక స్పర్శ జోడిస్తూ, భారతీయ వంట కళ వైభవాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరోసారి చాటిచెప్పారు. అసలు ఎవరు ఆ మాస్టర్ చెఫ్? ఎందుకు ఆయన ఈ రికార్డ్ సృష్టించారని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
10 మంది చెఫ్లు, 40 మంది విద్యార్థులతో
మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపుర్కు చెందిన చెఫ్ దిగ్విజయ్ భోసలే పాక శాస్త్ర వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెపాలని అనుకున్నారు. అందుకే అశ్విని భోసలే హాస్పిటాలిటీ అండ్ క్యులినరీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎల్ఎల్పీ ఆధ్వర్యంలో ఓ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. శాస్త్రి నగర్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రాంగణంలో శనివారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమంలో 10 మంది ప్రొఫెషనల్ చెఫ్లు, 40 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం లక్ష్యం
లండన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో ఈ ఘనతను నమోదు చేయాలనే లక్ష్యంతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అలాగే చెఫ్ దిగ్విజయ్ భోసలే స్వయంగా దీనికి నేతృత్వం వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందిన అశ్విని భోసలే, నిఖిల్ నార్లే, శ్రేయ బర్తక్కే, సానికా పాటిల్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఏడు రకాల బియ్యంతో 521 వంటకాలు
భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుంచి సేకరించిన ఏడు రకాల బియ్యాన్ని ఉపయోగించి వంటకాలను సిద్ధం చేశారు. అందులో సాంప్రదాయ భారతీయ వంటకాలైన దాల్ ఖిచిడీ, బిర్యానీ, పులావ్తో పాటు, అంతర్జాతీయ వంటకాలైన రిసోట్టో, పాయెల్లా, సుషీ, జంబలాయా వంటి అనేక రుచులను ఒకే వేదికపై పరిచయం చేశారు. శాకాహార, మాంసాహార వంటకాలతో కలిపి మొత్తం 521 వంటకాలను సిద్ధం చేయడానికి సుమారు 90 కిలోల బియ్యాన్ని వినియోగించారని బోసలే తెలిపారు.
"ఇది కేవలం ఒక ప్రపంచ రికార్డు కోసం చేసిన ప్రయత్నం మాత్రమే కాదు. ప్రపంచ పాక సంస్కృతులను ఒకే వేదికపై సంబరంగా జరుపుకోవడం, వాటిని పరిరక్షించడం, ప్రోత్సహించడం మా ప్రధాన లక్ష్యం. మా చెఫ్ల సృజనాత్మకతను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడంతో పాటు, విద్యార్థులకు వృత్తిపరమైన వంటలో ఆచరణాత్మక అనుభవాన్ని అందించాలనుకున్నాం. అన్నం ద్వారా సాంస్కృతిక ఐక్యత సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడమే మా ఉద్దేశం"
- దిగ్విజయ్ భోసలే, మాస్టర్ చెఫ్
కొల్హాపూర్ పాక వైభవానికి ప్రపంచ గుర్తింపు
ఘాటైన 'మిసల్ పావ్', ప్రసిద్ధ 'తాంబ్డా-పంధ్ర రస్సా' వంటి ప్రత్యేక వంటకాలతో కొల్హాపూర్ ఇప్పటికే తన విలక్షణమైన పాక సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు ఈ అరుదైన రికార్డుతో కొల్హాపూర్ పేరు అంతర్జాతీయ వంటల ప్రపంచంలో మరింతగా మారుమోగుతోంది. ఆహార ప్రియులు, పాక నిపుణుల నుంచి ఈ కృషికి విశేష ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి.
అశ్విని భోసలే కీలక పాత్ర
ఈ గొప్ప విజయంలో సంస్థ డైరెక్టర్ అశ్విని భోసలే కీలక పాత్ర పోషించారని ఆ కార్యక్రమానికి హాజరైన అతిథులు తెలిపారు. వారి మార్గదర్శకత్వం, సంస్థ సిబ్బంది, విద్యార్థుల సమిష్టి కృషితో ఈ అరుదైన ఘనత సాధ్యమైందని చెప్పారు. ఈ విజయం కొల్హాపూర్ గొప్ప పాక వారసత్వానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత గుర్తింపును తీసుకురానుందని భావిస్తున్నారని అన్నారు.
