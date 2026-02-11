ఒకే రోజు 6,414 జంటలకు సామూహిక వివాహాలు- గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు
ఛత్తీస్గఢ్లో సామూహిక వివాహాలు- ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన కింద ఒకే రోజు 6,414 జంటలకు పెళ్లిళ్లు- వరల్డ్ రికార్డు వశం
Published : February 11, 2026 at 12:06 PM IST
Mass Wedding In Chhattisgarh : ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం సామాజిక, మత సామరస్యానికి ఊదాహరణగా నిలిచింది. సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయి సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన కింద ఒకే రోజు 6,414 జంటలకు పెళ్లిళ్లు జరిగాయి. దీంతో ఈ కార్యక్రమం గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించుకుంది. ఈ పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నవారిలో అడవిని వీడి జనజీవన స్రవంతిలో చేరిన నక్సలైట్లు కూడా ఉన్నారు.
రాయ్పూర్ సైన్స్ కళాశాల మైదానంలో 1,316 జంటల వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయి హాజరయ్యారు. స్వయంగా నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఇంకా రాష్ట్రంలోని మిగతా జిల్లాలో పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న జంటలను వర్చువల్గా ఆశీర్వదించారు. ఒకే రోజులో జరిగిన ఈ సామూహిక వివాహాలు ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించాయి.
"ఛత్తీస్గఢ్ రికార్డు సృష్టించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6,414 జంటలు వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహాలు ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన కింద జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమం గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించుకుంది. అందుకు నేను రాష్ట్ర మహిళా, శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖను అభినందిస్తున్నాను. కొత్తగా వివాహ జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్న కొత్త జంటలను అభినందనలు. ఈ సామూహిక వేడుకలో ముస్లిం, క్రైస్తవ, బౌద్ద జంటలు ఒక్కటయ్యాయి. అలాగే జనజీవన స్రవంతిలో చేరిన నక్సలైట్లు కూడా ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన కింద పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన కింద ప్రతి నూతన జంటకు రూ.35,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నాం. ఒకప్పుడు పేద కుటుంబానికి చెందిన యువతి పెళ్లి అంటే ఆమె ఫ్యామిలి భయపడేది. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది" అని ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయి తెలిపారు.
నారాయణ్పుర్ జిల్లాలో ఒక్కటైన 166 జంటలు
అలాగే నక్సల్ ప్రభావిత జిల్లాలైన నారాయణ్పుర్, దంతేవాడ, సుక్మాలోనూ ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన కింద భారీగా సామూహిక వివాహాలు జరిగాయి. నారాయణ్పుర్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ యోజన కింద 166 జంటలు ఒక్కటయ్యాయి. పెళ్లి తర్వాత నక్సలిజాన్ని వీడిన జంటలు గిరిజన సంగీతానికి సంప్రదాయ నృత్యం చేశాయి. ఈ వివాహ వేడుకల్లో జిల్లా పంచాయతీ అధ్యక్షుడు నారాయణ్ మార్కం పాల్గొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన కింద పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయి జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చిన ఏడు నక్సలైట్ జంటలు సహా 166 జంటలు వివాహం చేసుకున్నాయని జిల్లా పంచాయతీ అధ్యక్షుడు నారాయణ్ మార్కం వెల్లడించారు. అలాగే ప్రస్తుతం జీవనోపాధి కోసం శిక్షణ పొందుతున్న లొంగిపోయిన నక్సలైట్లు అధికారులను సంప్రదించి, తాము వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారని మహిళా, శిశు అభివృద్ధి అధికారి లుపేంద్ర మహిలాంగే పేర్కొన్నారు. అధికారులు వారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతించి వివాహాలకు ఏర్పాట్లు చేశారని అన్నారు.
మాజీ నక్సలైట్ ఏమన్నారంటే?
తాము నక్సలిజాన్ని వీడిన జనజీవన స్రవంతిలోకి చేరిన తర్వాత ప్రభుత్వ పునరావాసం కల్పించిందని ఓ మాజీ నక్సలైట్ తెలిపారు. సంక్షేమ పథకాల కూడా అందిస్తోందని చెప్పారు. అందుకే గ్రామస్థులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు సాధారణ గృహ జీవితాన్ని గడపడానికి అనుమతి లేదన్నారు.
అలాగే మరో నక్సల్ ప్రభావిత జిల్లా అయిన దంతేవాడలోనూ భారీగా సామూహిక వివాహాలు జరిగాయి. మాత దంతేశ్వరి ఆలయ ప్రాంగణంలోని మెండక్ దోబ్రా మైదానంలో 191 జంటలు వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాయి. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే చైత్రమ్ అటామి పాల్గొన్నారు. "వివాహం కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల కలయిక మాత్రమే కాదు. రెండు కుటుంబాల విలువలు, భావోద్వేగాల సంగమం. నూతన వధూవరులు పెద్దలను గౌరవిస్తూ, పరస్పర విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి. భార్యను రక్షించుకోవడం, గౌరవించడం భర్త ప్రధాన కర్తవ్యం. పరస్పర ప్రేమ, నమ్మకం, మద్దతు వివాహ జీవితాన్ని విజయవంతంగా మారుస్తుంది. " అనిచైత్రమ్ అటామి తెలిపారు.
అలాగే సుక్మా జిల్లాలోనూ ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ్ యోజన కింద 107 జంటలు వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాయి. హద్మా స్టేడియంలో ఈ పెళ్లిళ్లు జరిగాయి. అక్కడ కూడా జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చిన పలువురు నక్సలైట్లు వివాహాలు చేసుకున్నారు.