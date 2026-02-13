ఆ ఇంటి నిండా రేడియోలే- అలనాటి 500పైగా రేడియోలకు నెలవు- రేడియోలతో రాకేశ్ ఎమోషనల్ అనుబంధం
రేడియో మ్యూజియంలా రాకేశ్ సారస్వత్ ఇల్లు- ఏళ్ల తరబడి శ్రమించి వందలాది రేడియోల సేకరణ- జీవితంలో తొలి సంపాదనతోనూ రేడియోనే కొన్న వైనం- నేటికీ కుటుంబంతో కూర్చొని రేడియో పాటలు వింటున్న రాకేశ్
Published : February 13, 2026 at 11:38 AM IST
World Radio Day 2026 : స్మార్ట్ఫోన్లు, పాడ్కాస్ట్లు, మ్యూజిక్ యాప్ల ఈ డిజిటల్ యుగంలోనూ ఎన్నో జన హృదయాల్లో రేడియో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. వారికి రేడియోతో అలాంటి ఎమోషనల్ అనుబంధం ఏర్పడింది. కొంతమంది రేడియో ప్రియులైతే ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, అలనాటి వింటేజ్, క్లాసిక్ రేడియో మోడళ్లను భావితరాలకు చూపించేందుకు పదిలంగా దాచిపెట్టారు. ఇలాంటి విశిష్ట వ్యక్తుల కోవలోకే వస్తారు రాకేశ్ సారస్వత్. ఆయన తన ఇంటినే రేడియో మ్యూజియంలా మార్చేశారు.
ఎన్నో ఏళ్లు శ్రమించి 500కుపైగా రేడియోలను సారస్వత్. సేకరించారు. వీటిలో 80 ఏళ్ల కిందటి రేడియోలూ ఉన్నాయి. రేడియో అంటే తన దృష్టిలో ఒక యంత్రం కాదని, అది కాలం, జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాల సజీవ సాక్ష్యమని రాకేశ్ సారస్వత్ చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఆయనకు రేడియోతో ఎమోషనల్ అనుబంధం ఎలా ఏర్పడింది ? వందలాది రేడియోలను సేకరించేందుకు, వాటితో తన ఇంట్లోని గదులన్నీ నింపేసేందుకు ప్రేరణ ఎక్కడి నుంచి లభించింది ? ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం (ఫిబ్రవరి 13) సందర్భంగా ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బాల్యంలో సీక్రెట్గా రేడియో వినేవారు
రాకేశ్ సారస్వత్ రాజస్థాన్లోని జైపుర్ వాస్తవ్యులు. ఇది ఆయన బాల్యం నాటి మాట. రాకేశ్ తండ్రి తీరిక సమయాల్లో రేడియోలో వార్తలు, పాటలను వినేవారు. తన రేడియోను రాకేశ్ వాళ్ల నాన్న ప్రాణప్రదంగా చూసుకునేవారు. దాన్ని ముట్టుకోవద్దని ఇంట్లో వాళ్లకు చెబుతుండేవారు. అయితే తన తండ్రి ఆఫీసుకు వెళ్లగానే, రాకేశ్ మెల్లగా వెళ్లి రేడియోను ఆన్ చేసి వినేవారు. ఈవిధంగా రేడియోలో వచ్చే వార్తలు, పాటలతో రాకేశ్ సారస్వత్కు తొలి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆయన బాల్యం నుంచే రేడియోను వినడాన్ని ఎంజాయ్ చేసేవారు.
తొలి సంపాదనతో రేడియోనే కొన్నారు
చదువును పూర్తిచేసి ఉద్యోగం సంపాదించాక తొలి సంపాదనతో రాకేశ్ ఏం కొన్నారో తెలుసా ? రేడియోనే కొన్నారు. ఆయనకు రేడియోలతో ఆ విధమైన ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఏర్పడింది. తన జీవనయానంలో రేడియోలను ఒక శాశ్వత భాగంగా రాకేశ్ మార్చుకున్నారు. కాలక్రమంలో విభిన్న మోడళ్ల రేడియోలను సేకరించాలనే ఆలోచన ఆయనకు వచ్చింది. రేడియోలను సేకరించడానికి దేశంలోని చాలా ప్రాంతాలకు రాకేశ్ వెళ్లారు. భారీ రేట్లు చెల్లించి మరీ ఎన్నో అరుదైన రేడియోలను సేకరించారు. చాలా ఏళ్ల శ్రమకు ఫలితంగా ఇప్పుడు రాకేశ్ ఇంట్లోని సగానికిపైగా ప్లేస్లో 500కుపైగా రేడియోలు మనకు కనిపిస్తాయి. విశేషం ఏమిటంటే, ఈ రేడియోలలో చాలా వరకు ఇప్పటికీ పనిచేస్తున్నాయి. ఆయన క్రమం తప్పకుండా అన్ని రేడియోలకు సర్వీసింగ్ చేస్తుంటారు. దెబ్బతిన్న రేడియోలకు మరమ్మతులు చేస్తారు. తన హాబీలో భాగంగా మరిన్ని రేడియోల సేకరణనూ కొనసాగిస్తారు.
రాకేశ్ సారస్వత్ ఇల్లు - రేడియోల స్వర్ణయుగం
రాకేశ్ సారస్వత్ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే కాలచక్రం ఆగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. మళ్లీ రేడియోల స్వర్ణయుగంలోకి వెళ్లామనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఆయన ఇంట్లో ఎక్కువ భాగం రేడియోలతోనే నిండి ఉంటుంది. అల్మారాల్లోనూ రేడియోలు చక్కగా డిస్ప్లే చేసి ఉంటాయి. గోడలపైనా అరుదైన రేడియోలు వేలాడదీసి ఉంటాయి. రాకేశ్ కూర్చొని రేడియో వినేందుకు గదిలోని ఒక మూలలో కుర్చీ వేసి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆయన వద్ద ట్యూబ్ రేడియోలు, వాల్వ్ రేడియోలు, సాలిడ్-స్టేట్ (ట్రాన్సిస్టర్) రేడియోలు, టేబుల్ టాప్ రేడియోలు, పోర్టబుల్ రేడియోలు, షార్ట్వేవ్ రేడియోలు, ఏఎం/ఎఫ్ఎం రేడియోలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఫిలిప్స్, గ్రండిగ్, టెలిఫంకెన్, సోనీ, పానసోనిక్, కెన్వుడ్, సాన్యో, బుష్, ఆర్సీఏ వంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కంపెనీల రేడియోలూ ఉండటం విశేషం. 80 ఏళ్ల కిందటి పాత రేడియోలు కూడా ఆయన వద్ద ఉన్నాయి. అవి ఇప్పటికీ పనిచేసే స్థితిలోనే ఉన్నాయి. వాటి నుంచి చక్కటి క్లారిటీతో సౌండ్ వినిపిస్తోంది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, రాకేశ్ తన భార్యాపిల్లలతో కలిసి తీరిక సమయాల్లో రేడియోలో 1970, 1980వ దశకాల నాటి పాత పాటలను విని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. ఆ సాంగ్స్ తమకు మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తాయని ఆయన చెబుతున్నారు.
కుటుంబం సహకారంతోనే ఇదంతా సాధ్యమైంది
"నేను వందలాది రేడియోలను సేకరించడం అనేది అంత ఈజీగా జరగలేదు. నా కుటుంబం సహకారంతోనే ఇదంతా సాధ్యమైంది. నా హాబీని నా కుటుంబం ఎప్పుడూ వ్యతిరేకించలేదు. వాళ్లు ఎల్లప్పుడూ నాకు మద్దతు ఇచ్చారు. అందుకే ఈ అభిరుచి నేడు ఈ స్థాయికి చేరుకుంది. కుటుంబంతో కూర్చొని రేడియోలో పాత పాటలు వినడం అనేది ఇప్పటికీ మా దినచర్యలో ఒక భాగం. రేడియోను నేను కేవలం ఒక యంత్రంలా చూడను. అది కాలం, జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాల సజీవ అవశేషం. నేను రేడియో విన్నప్పుడు, కేవలం శబ్దాన్ని వినను. అందులో వచ్చే వార్తలు, పాటలు, నాటకాలు, కార్యక్రమాలు మనసుకు హత్తుకునేలా ఉంటాయి. ప్రతీ రేడియో దాని కాలపు సాంకేతికత, డిజైన్, ధ్వని టెక్నాలజీల ప్రస్థానానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. నా దగ్గరున్న కొన్ని రేడియోలకు స్టైలిష్ చెక్క బాడీ ఉంది. మరికొన్నింటి డయల్ డిజైన్ అద్భుత కళాఖండంలా కనిపిస్తుంది. పాతతరం వాల్వ్ రేడియోల నుంచి వచ్చే స్పష్టమైన ధ్వని, నేటి డిజిటల్ ఆడియోలలో మనకు దొరకదు" అని రాకేశ్ సారస్వత్ ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు.
ఎఫ్ఎం ఛానల్స్, ఆన్లైన్ రేడియోలలో ఆ స్ఫూర్తి మిగిలే ఉంది
"నేడు మనం మొబైల్ ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్ యుగంలో జీవిస్తున్నాం. ఒక బటన్ క్లిక్ చేయగానే అన్నీ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. కానీ పాత సాంకేతికతతో కనెక్ట్ అవ్వడం భిన్నమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. రేడియోలో పాటలు వినడం మనల్ని మన బాల్యం, యవ్వనంలోకి తీసుకెళ్తుంది. రేడియో అనేది తరతరాలను మానసికంగా అనుసంధానించే గొప్ప పరికరం. మేం రేడియోలో క్రికెట్ కామెంట్రీలను చాలా ఆసక్తిగా వినే వాళ్లం. కుటుంబం మొత్తం కలిసి కూర్చొని రేడియో వార్తలు వినే వాళ్లం. రేడియోలో వచ్చే బినాకా గీత్ మాల వంటి కార్యక్రమాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే వాళ్లం. రేడియో ఆనాడు మనదేశ ప్రజల మధ్య భావోద్వేగ ఐక్యతను సృష్టించింది. కాలక్రమేణా రేడియో రూపం మారింది. అయినప్పటికీ ఎఫ్ఎం ఛానల్స్, ఆన్లైన్ రేడియోలు, డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లలో రేడియో ప్రాథమిక స్ఫూర్తి అలాగే మిగిలి ఉంది. గ్రామాలు, మారుమూల ప్రాంతాలలో నేటికీ చాలామంది రేడియోలు వింటున్నారు. కార్లలోనూ రేడియో వినేవాళ్లు ఉన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రేడియో అత్యంత విశ్వసనీయ మాధ్యమం. విద్యుత్, ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా బ్యాటరీతో నడిచే రేడియో గొప్ప సమాచార మాధ్యమంగా పనికొస్తుంది" అని రాకేశ్ సారస్వత్ తెలిపారు.
రేడియో ఆవిష్కరణతో సమాచార విప్లవం
ఇటలీకి చెందిన గుగలీల్మో మార్కోనీ ఈ ప్రపంచానికి రేడియో అనే గొప్ప ఆవిష్కరణను అందించారు. ఆయనను రేడియో పితామహుడు అని పిలుస్తారు. 1895లో తొలిసారిగా ఆయన వైర్ లెస్ టెలిగ్రాఫీ సిస్టమ్ను విడుదల చేశారు. తన రేడియో ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థపై 1896లో ఇంగ్లండ్లో మార్కోనీ పేటెంట్ను పొందారు. మొట్టమొదటిసారిగా ఇంగ్లండ్ నుంచి కెనడాకు రేడియో సిగ్నల్స్ను పంపడంలో ఆయన విజయాన్ని సాధించారు. నేటికి(ఫిబ్రవరి 13) రేడియో ఆవిష్కరణ జరిగి 131 ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. ఈ ఆవిష్కరణ సమాచార చరిత్రను విప్లవాత్మకంగా మార్చింది. యావత్ ప్రపంచాన్ని రేడియో అనుసంధానించింది. దేశాల సరిహద్దులు దాటి సమాచారాన్ని వేగవంతంగా వ్యాప్తి చేసింది. వినోద రంగంలోనూ కొత్త యుగానికి నాంది పలికింది. రాకేశ్ సారస్వత్ వంటి వ్యక్తులు రేడియో కేవలం ఒక సాధనం కాదని, తరతరాలను కలిపే సజీవ వారసత్వం అని చెబుతున్నారు. రేడియో ఘనతను ఇలాంటి విశిష్ట వ్యక్తులు మనకు గుర్తుచేస్తూనే ఉన్నారు.