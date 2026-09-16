ఇంట్లోనే 'గణేశ్ వరల్డ్'- ఏకంగా 451 విగ్రహాలు ఏర్పాటు- వాటిని చూసేందుకు సందర్శకులు క్యూ!
వినాయకుడిపై దైవ భక్తి- ఒకే ఇంట్లో 451 గణేశుడి విగ్రహాలు- 35 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం- వీటిని చూసేందుకు ఎగబడుతున్న స్థానికులు, భక్తులు
Published : September 16, 2026 at 9:06 PM IST
451 Ganesha Idols In Home : ఎవరైనా వినాయక చవితి నాడు తమ ఇంట్లో ఒక గణేశుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు. అయితే మహారాష్ట్రలోని అమరావతికి చెందిన ఓ ఫ్యామిలీ మాత్రం అందుకు భిన్నం. తమ ఇంట్లో ఏకంగా 451 గణేశ్ విగ్రహాలను ఒకే చోట కొలువుదీర్చి ఒక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించింది. 1991లో కేవలం ఐదు చిన్న వినాయక విగ్రహాలతో ప్రారంభమైంది ఈ సంప్రదాయం. ప్రతి ఏటా ఒక కొత్త థీమ్తో విగ్రహాలను జత చేస్తూ రావడంతో ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 451కి చేరింది. ఈ ఫ్యామిలీ ఇంటి ముంగిట అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి గదిలోనూ, చివరకు మెట్లపై కూడా వినాయకుడి విగ్రహాలు కొలువై ఉంటాయి.
5తో ప్రారంభం- 451కి చేరిన విగ్రహాలు
అమరావతిలోని శ్రీకృష్ణపేట ప్రాంతానికి చెందిన ఖండేల్వాల్ కుటుంబం గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను కాస్త భిన్నంగా జరుపుకొంటుంది. గత 35 ఏళ్లుగా ఒక ప్రత్యేక సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఏకంగా 451 గణేశుడి విగ్రహాలను తమ ఇంట్లో ప్రతిష్ఠించింది (పాతవాటితో కలిపి). ఇంటి ఆవరణలో మొదలై మెట్లు, మొదటి అంతస్తు వరకు విస్తరించి ఉన్న ఈ 'గణేశ్ విగ్రహాల వరల్డ్' చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. దేశ, విదేశాల్లో పర్యటించినప్పుడు సేకరించిన వివిధ రకాల గణపయ్య విగ్రహాలు ఖండేల్వాల్ ఫ్యామిలీ తమ ఇంట్లో భద్రపర్చింది. అంతేకాకుండా స్నేహితులు, బంధువులు బహుమతిగా ఇచ్చిన గణేశుడి ప్రతిమలను ఇంట్లోనే పెట్టింది. దీంతో వారి ఇంట్లో ఉన్న గణేశుడి విగ్రహాల సంఖ్య 451కి చేరింది.
వారి ఇంట్లో ఆధ్యాత్మిక శోభ
ఖండేల్వాల్ ఫ్యామిలీ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే ఎవరికైనా గణేశ్ ఉత్సవాలకు వెళ్లిన అనుభూతి కలుగుతుంది. అంతలా ఆ ఇంట్లో గణనాథుడి ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరుస్తోంది. ఇంటి ఆవరణ నుంచే వివిధ రకాల దృశ్యాలు, విఘ్నేశ్వరుడి విగ్రహాలు భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. దోమతెర కింద ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తున్న గణేశుడు, ఊయల ఊగుతున్న గణపతి, పొలంలో శ్రమిస్తున్న వినాయకుడి వంటి విభిన్న గణనాథుడి రూపాలను ఆ ఇంట్లో చూడొచ్చు. ఒక చోట గణేశుడు రాజసం ఉట్టిపడేలా సింహాసనంపై ఆసీనుడై ఉండగా, మరో చోట సంప్రదాయ గ్రామీణ నేపథ్యంతో కూడిన విగ్రహం కనిపిస్తుంది.
అన్ని సైజులు, ఆకారాల్లో విగ్రహాలు
ఖండేల్వాల్ ఇంట్లో వివిధ ఆకారాలు, పరిమాణాలలో ఉన్న గణేశుడి విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి. వారి ఇంట్లో ఉన్న అష్టవినాయకుడి విగ్రహం చాలా అందంగా ఉంటుంది. కొన్ని గణపయ్య విగ్రహాలు పెద్దవిగా ఉంటే, మరికొన్ని చాలా చిన్నవిగా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ప్రతి విగ్రహం తనదైన ప్రత్యేకతను, విశిష్ట లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది. ఎర్ర పగడంతో తీర్చిదిద్దిన ఒక చిన్న గణేశుడి విగ్రహం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. పరిమాణంలో చిన్నదైనప్పటికీ దానిలోని సున్నితమైన శిల్పకళా నైపుణ్యం, ప్రత్యేక లక్షణాలు ప్రతి ఒక్కరూ ఆగి దానిని చూసేలా చేస్తున్నాయి. అలాగే ఖండేల్వాల్ కుటుంబం ఇంటి పైఅంతస్తుకు వెళ్లే ప్రతి మెట్టుపైనా గణేశుడి వాహనమైన చిన్న మూషికాల ప్రతిమలను ఏర్పాటు చేసింది.
కొత్త థీమ్తో గణేశ్ మండపం
ఈ ఏడాది గణేశ్ నవరాత్రుల కోసం ఖండేల్వాల్ కుటుంబం 'కైలాస- మానససరోవర్' థీమ్ను ఎంచుకుంది. ఆ పవిత్ర క్షేత్రాన్ని సందర్శించిన తర్వాత ఆ అనుభూతిని తమ పండగ అలంకరణలో పునర్ సృష్టించాలని నిర్ణయించుకుంది.'కైలాస- మానససరోవర్' థీమ్ కూడా చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఇతివృత్తంలో కేవలం కైలాస పర్వతం, మానససరోవర్ మాత్రమే కాకుండా శివాలయాన్ని సృష్టించారు. భక్తులు తమ ఇంట్లోని గణేశ్ విగ్రహాలను చూసేందుకు ఖండేల్వాల్ కుటుంబం ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రతి రోజు ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు భక్తులు ఖండేల్వాల్ ఇంట్లో ఉన్న 451 గణేశుడి విగ్రహాలను దర్శించుకోవచ్చు.
తమ ఫ్యామిలీలోని అందరూ వినాయక చవితి పండగ ఏర్పాట్లలో పాలుపంచుకుంటారని ఖండేల్వాల్ కుటుంబానికి చెందిన సునీత తెలిపారు. తన భర్త రాజేశ్, కుమారుడు సాగర్, కోడలు భాగ్యశ్రీ, మనవలు, మనవరాళ్లు అందరూ ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటారని వివరించారు. గణేశ్ ఉత్సవాలు జరిగే ఈ పది రోజులు తమ కుటుంబానికి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తాయని పేర్కొన్నారు.
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