ఒకప్పటి నక్సల్ కంచుకోటలో ఖరీదైన మామిడి సాగు- కిలో పండ్ల ధర రూ.లక్షల్లోనే!
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన మామిడి పండ్లను సాగు చేస్తున్న ట్రీ మ్యాన్- మూడేళ్లు శ్రమించి మామిడి చెట్ల పెంపకంలో సఫలం- నక్సల్ కంచుకోటలో మియాజాకి మామిడి పండ్ల సువాసన
Published : June 5, 2026 at 9:02 PM IST
Miyazaki Mango Farming in Bastar : ఒకప్పుడు ఆ ప్రాంతం నక్సల్కు కంచుకోట. ఇప్పుడు నక్సలిజం ప్రభావం తగ్గుముఖం పట్టడంతో అక్కడ గాలిలో తుపాకీ గుళ్లు, పేలుడు పదార్థాల శబ్దం లేదు. బదులుగా అత్యుత్తమ నాణ్యత గల మామిడి పండ్ల సువాసన నిండి ఉంది. ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్లో ఓ రైతు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన మియాజాకి రకం మామిడి పండ్లను పండిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నాడు.
మూడేళ్ల క్రితం చెట్లు నాటిన వ్యక్తి
బస్తర్ 'ట్రీ మ్యాన్'గా పేరొందిన సంపత్ ఝా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కిలో లక్షలాది రూపాయల ధర పలికే మియాజాకి మామిడి పండ్లను పండిస్తున్నాడు. దీంతో గతంలో నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతంగా పేరుపొందిన బస్తర్ ప్రాంతం, ఇప్పుడు మియాజాకి మామిడి సాగులో పాపులర్ అయ్యింది. సంపత్ ఝా మూడేళ్ల అవిశ్రాంత కృషి తర్వాత ఆయన భూమిలో మియాజాకి మామిడి పండ్లు విజయవంతంగా పండాయి.
'ఈ మామిడి బస్తర్ వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారీ మార్పును తీసుకొస్తుంది'
కొన్నేళ్ల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాజమండ్రి నుంచి అధిక ధరకు మియాజాకి మామిడి మొక్కను కొనుగోలు చేసి తన తోటలో నాటానని బస్తర్ 'ట్రీ మ్యాన్' సంపత్ ఝా తెలిపారు. అప్పట్లో చాలామంది దీనిని కేవలం ఒక ప్రయోగంగానే భావించారని చెప్పారు. మూడేళ్ల పాటు అంకితభావంతో మొక్కల సంరక్షణ, కఠోర శ్రమ ఫలితంగా ఇప్పుడు మామిడి చెట్లు కాస్తున్నాయని తెలిపారు. అయితే మియాజాకి మామిడి సాగు, నిర్వహణకు ప్రత్యేక పద్ధతులు, శ్రద్ధ అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. మియాజాకి మామిడి పండ్ల సాగు బస్తర్ రైతులకు గొప్ప అవకాశాలను కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు. స్థానిక రైతులకు సాంకేతిక మార్గదర్శకత్వం, మార్కెట్ సౌకర్యాలు కల్పిస్తే మియాజాకి మామిడి బస్తర్ వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారీ మార్పును తీసుకురాగలదని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
"ఈ విజయం ఉద్యానవన రంగంలో ఒక కొత్త ఆరంభాన్ని సూచించడమే కాకుండా, రైతులకు అదనపు ఆదాయ వనరుగా కూడా మారుతుంది. బస్తర్ వాతావరణం, నేల, తగినంత వర్షపాతం మియాజాకి వంటి అధిక విలువ కలిగిన పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. భారీ స్థాయిలో సాగు విజయవంతమైతే, బస్తర్ ప్రాంత రైతులు తమ సంప్రదాయ పంటలతో పాటు ఈ అత్యుత్తమ నాణ్యత గల మామిడి పండ్ల సాగు ద్వారా మంచి ఆదాయాన్ని పొందొచ్చు. ఒకప్పుడు అడవులు, సంప్రదాయ వ్యవసాయానికి ప్రసిద్ధి చెందిన బస్తర్, ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన మియాజాకి మామిడి పండ్లు సాగు ద్వారా కొత్త గుర్తింపును పొందే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ ప్రయోగం భారీ స్థాయిలో విజయవంతమైతే, రాబోయే కాలంలో నాణ్యమైన మామిడి పండ్ల ఉత్పత్తిలో బస్తర్ దేశంలోని అగ్రగామి ప్రాంతాలలో ఒకటిగా నిలవొచ్చు. "
--సంపత్ ఝా, రైతు
ఫుల్గా పోషకాలు
మియాజాకి మామిడి జపాన్లోని 'మియాజాకి' ప్రాంతంలో ఉద్భవించింది, అందుకే దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. మియాజాకి మామిడి పండ్లు ఆకర్షణీయమైన ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి. ఈ మామిడిలో అధిక పోషక విలువలు ఉంటాయి. దీంతో ఈ మామిడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఒక్కొ మియాజాకి మామిడి పండు బరువు సాధారణంగా 350-900 గ్రాముల వరకు ఉంటుంది. సాధారణ మామిడి పండ్లతో పోలిస్తే వీటిలో చక్కెర శాతం అధికం. దీనివల్ల ఇవి చాలా తీపిగా ఉంటాయి. మియాజాకి మామిడిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా-కెరోటిన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మియాజాకి మామిడి పండ్ల ధర కొన్నిసార్లు కిలో రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు పలికిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అందుకే వీటిని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన మామిడి పండ్లుగా పరిగణిస్తారు. అలాగే ఈ మామిడి పండ్ల రుచి, అందులోని పోషక విలువలు కారణంగా వీటికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. తద్వారా అధిక ధరను పలుకుతున్నాయి.
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