ETV Bharat / bharat

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద శివలింగం- దీనిని ఎక్కడ ప్రతిష్ఠించనున్నారంటే?

శివలింగం 33 అడుగుల పొడవు, 210 మెట్రిక్ టన్నులంట- 96 చక్రాల హైడ్రాలిక్​ ట్రక్​పై ప్రయాణం

Virat Ramayan Mandir Bihar
Virat Ramayan Mandir Bihar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 10:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Virat Ramayan Mandir Bihar : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏకశిలా గ్రానైట్ శివలింగాన్ని తమిళనాడులోని మహాబలిపురం నుంచి బిహార్‌ తూర్పు చంపారన్ జిల్లాలో నిర్మిస్తున్న విరాట్ రామాయణ ఆలయానికి తీసుకెళ్తున్నారు. నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం సంప్రదాయ పూజల తర్వాత ఆ విగ్రహాన్ని తరలించడం ప్రారంభించారు. ఈ శివలింగం 33 అడుగుల పొడవు, 210 మెట్రిక్ టన్నుల బరువు ఉంటుంది.

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఆలయం:
'చాకియా-కేసరియా రహదారిపై మహవీర్ మందిర్​ సమితి ఆధ్వర్యంలో నిర్మిస్తున్న విరాట్​ రామాయణ మందిరం, 1,080 అడుగుల పొడవు, 540 అడుగుల వెడల్పుతో రూపుదిద్దుకుంటోంది. దీనికి 22 మందిరాలు, 18 గోపురాలు, 270 అడుగుల ఎత్తైన ప్రధాన గోపురం ఉంటాయి. రామాయణంలో ఉండే కొన్ని సన్నివేశాలను ఆలయ గోడల మీద చూడవచ్చు. మందిరం ముఖద్వారం దగ్గర ఇప్పటికే , వినాయకుడి ఆలయం, ప్రధాన ద్వారం, నంది విగ్రహం వంటి కట్టడాలు పూర్తయిపోయాయి. ప్రస్తుతం అతిపెద్ద శివలింగాన్ని ప్రతిష్టిస్తే తరువాత మిగిలిన ఆలయ పనులు పూర్తవుతాయని' ఆలయ ట్రస్ట్ పేర్కొంది.

"శివలింగ ప్రతిష్టాపన భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆలయ సముదాయంలో ప్రవేశ ద్వారం, గణేష్ స్థల్, సింగ్ ద్వార్, నంది గర్భగుడి స్తంభం వంటివి ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. త్వరలోనే భారీ శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించనున్నారు".
- నందన్​ కుమార్​ సింగ్​, ఇంజినీర్​

ఏకశిల గ్రానైట్​తో శివలింగం:
'అతిపెద్ద గ్రానైట్ శిలతో మహాబలిపురంలో ఈ లింగం రూపుదిద్దుకుంది. ఇది దాదాపు 10 సంవత్సరాల కృషి. అత్యంత శ్రద్ధతో అందం ఉట్టిపడేలా దీనిని తయారు చేస్తున్నారు. దీని విలువ దాదావు మూడు కోట్ల రూపాయల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా. ఈ శివలింగం బరువు అధికంగా ఉండడంతో దీనిని 96 చక్రాల హైడ్రాలిక్​ వాహనంపై ఎక్కించి తరలిస్తున్నారు. ఇంజినీర్ల పర్యవేక్షణలో దీని ప్రయాణం సాగుతోంది. దాదాపు 20 నుంచి 25 రోజులుపాటు దీని ప్రయాణం సాగనుందని' ఆలయ ట్రస్ట్ తెలిపింది.

అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో
'మహాబలిపురం నుంచి చాకియా వరకు ఉన్న మార్గంలో భక్తులతో ఘనంగా స్వాగతం పలికేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఊరేగింపు, పూజలు, దర్శనం కోసం అనేక నగరాల్లో ప్రత్యేక వేదికలు నిర్మిస్తున్నారు. ట్రక్ వివిధ ప్రదేశాలలో ఆగుతుంది. అక్కడ పూజారుల బృందం ఘనంగా పూజలు నిర్వహిస్తారని' ఆలయ ట్రస్ట్ స్పష్టం చేసింది.

కఠినమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు:
'స్థానిక పరిపాలన, పోలీసులు, మహావీర్ ఆలయ ట్రస్ట్ కమిటీ ట్రాఫిక్‌ను మళ్లించడానికి కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. భక్తులకు సురక్షితమైన దర్శనం ఉండేలా ప్రతి స్టాప్‌లో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రతి కిలోమీటరుకు ఇంజనీర్ల బృందం సాంకేతిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తోందని' ఆలయ ట్రస్ట్ చెప్పింది.

దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రానైట్ శివలింగం:
210 మెట్రిక్ టన్నుల బరువున్న ఈ శివలింగం దేశంలోని అతిపెద్ద ఏకశిలా గ్రానైట్ శివలింగం అవుతుందని ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్న ఇంజనీర్ నందన్ కుమార్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఇది విరాట్ రామాయణ మందిరానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా మారుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ప్రాణప్రతిష్ఠ వేడుక
చకియా చేరుకున్న తర్వాత, ప్రాణప్రతిష్ఠ ప్రత్యేక శుభ సమయంలో జరుగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ సాధువులు, పండితులు, వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటారని ఆలయ ట్రస్ట్ పేర్కొంది.

TAGGED:

WORLD LARGEST SHIVLING
EAST CHAMPARAN
RAMAYAN MANDIR IN EAST CHAMPARAN
LARGEST RAMAYANA TEMPLE
VIRAT RAMAYAN MANDIR BIHAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.