'ప్రపంచం భారత్కు వస్తోంది' -ఇండియా ఏఐ సమ్మిట్పై ప్రధాని మోదీ
ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్కు ప్రపంచ దేశాలకు ఆహ్వానం పలికిన ప్రధాని మోదీ
Published : February 16, 2026 at 10:22 AM IST
PM Modi On AI Summit : దిల్లీ వేదికగా జరగుతున్న 'ఏఐ-ఇండియా ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026' (AI-India Impact Summit) కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతినిధులు హాజరవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియా వేదకగా వారికి స్వాగతం పలికారు. ప్రపంచం ఇప్పుడు ఇండియాకు వస్తోందన్నారు. ఈ మెగా ఈవెంట్ను ప్రారంభించడానికి ముందు ఆయన ఎక్స్ లో పోస్టు చేశారు. ఏఐ ఇండియా ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ కోసం దేశ విదేశాల నుంచి ప్రతినిధులు రావడం ఎంతో గర్వకారణమన్నారు.
'భారత్లో ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ కోసం ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి ప్రజలు భారత్కు రావడం మా దేశానికి గర్వకారణం. ఇది భారత యువత సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చూపిస్తోంది. సైన్స్, టెక్నాలజీ రంగాల్లో భారత్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అలాగే ప్రపంచ అభివృద్ధికి భారత్ సహకారాన్ని అందిస్తోందనడానికి ఈ సమ్మిట్ మరింత రుజువు చేస్తుంది' అని ప్రధాని మోదీ రాసుకొచ్చారు.