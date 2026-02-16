ETV Bharat / bharat

'ప్రపంచం భారత్‌కు వస్తోంది' -ఇండియా ఏఐ సమ్మిట్​పై ప్రధాని మోదీ

ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్‌కు ప్రపంచ దేశాలకు ఆహ్వానం పలికిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi On AI Summit
PM Narendra Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 10:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi On AI Summit : దిల్లీ వేదికగా జరగుతున్న 'ఏఐ-ఇండియా ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026' (AI-India Impact Summit) కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతినిధులు హాజరవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియా వేదకగా వారికి స్వాగతం పలికారు. ప్రపంచం ఇప్పుడు ఇండియాకు వస్తోందన్నారు. ఈ మెగా ఈవెంట్‌ను ప్రారంభించడానికి ముందు ఆయన ఎక్స్ లో పోస్టు చేశారు. ఏఐ ఇండియా ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ కోసం దేశ విదేశాల నుంచి ప్రతినిధులు రావడం ఎంతో గర్వకారణమన్నారు.

'భారత్​లో ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్​ కోసం ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి ప్రజలు భారత్​కు రావడం మా దేశానికి గర్వకారణం. ఇది భారత యువత సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చూపిస్తోంది. సైన్స్‌, టెక్నాలజీ రంగాల్లో భారత్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అలాగే ప్రపంచ అభివృద్ధికి భారత్​ సహకారాన్ని అందిస్తోందనడానికి ఈ సమ్మిట్ మరింత రుజువు చేస్తుంది' అని ప్రధాని మోదీ రాసుకొచ్చారు.

TAGGED:

PM MODI ON AI SUMMIT
AI IMPACT SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.