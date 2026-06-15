టూరిస్ట్ హాట్స్పాట్గా ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన పోస్టాఫీస్- స్మార్ట్ఫోన్ కాలంలో ఇక్కడ ఉత్తరాలకు క్రేజ్!
ఇక్కడ ఉత్తరం పోస్ట్ చేస్తే ఆ కిక్కే వేరు- ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పోస్టాఫీస్ విశేషాలు మీ కోసం!
Published : June 15, 2026 at 7:06 PM IST
World Highest Post Office In India : హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని హిక్కిమ్ పోస్టాఫీస్ ఇప్పుడు టూరిస్టుల హాట్స్పాట్గా మారింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఈ పోస్టాఫీస్కు వేసవి కాలంలో పర్యటకులు భారీగా పోటెత్తారు. దాదాపు అందరి చేతుల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్న ఈ కాలంలో, ఇక్కడకు వచ్చే పర్యటకులు అందరూ పాతపద్ధతిలో ఉత్తరాలు రాయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. స్పెషల్ పోస్టు కార్డుల కోసం క్యూలో నిల్చుంటున్నారు. ఏంటి ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదివేయండి.
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని స్పితి లోయలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన (14,567 అడుగులు) హిక్కిమ్ పోస్టాఫీస్ ఉంది. దీని స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే, ఈ ఇంటర్నెట్ యుగంలో కూడా ఈ పోస్టాఫీస్లో రికార్డు స్థాయిలో పోస్టు కార్డులు అమ్ముడుపోతున్నాయి. మే నెలలో వీటి అమ్మకం ద్వారా రూ.2,08,500 రాబడి రాగా, జూన్లో ఇప్పటికే రూ.1,83,000 విలువైన కార్డులు, స్టాంపులు అమ్ముడు పోవడం గమనార్హం.
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కుల్లు ప్రాంతానికి వేసవిలో పర్యటకులు భారీ సంఖ్యలో వస్తుంటారు. దీనితో స్థానిక పర్యటక కేంద్రాలు జనాలతో కిటకిటలాడుతుంటాయి. ఇక్కడున్న స్పెషల్ టూరిస్ట్ స్పాట్స్లో స్పితి లోయ ఒకటి. ఇది మంచు ఎడారిలా చాలా చల్లగా ఉండే ఈ లోయ అందాలను చూడడానికి జనం ఎగబడుతుంటారు. ఇక్కడే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన హిక్కిమ్ పోస్టాఫీస్ ఉంది. అందువల్ల ఇక్కడకు వచ్చే పర్యటకులు తమ బంధువులు, స్నేహితులకు ఈ పోస్టాఫీస్ నుంచి స్పెషల్ కార్డులు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ఇందుకోసం క్యూలైన్లలో నిలబడి పోస్టు కార్డులు, స్టాంపులు కొంటున్నారు. ఈ రద్దీ ఎంతగా ఉందంటే రాత్రి వరకు పోస్టాఫీస్ తెరిచే ఉంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
వారికి భలే లాభం!
'ఈ పోస్టాఫీస్కు టూరిస్టులు ఎక్కువగా రావడంతో స్థానిక హోమ్ స్టేలకు, ట్యాక్సీలు నడిపేవారికి, దుకాణదారులకు మంచి గిరాకీ లభిస్తుండడం గమనార్హం. ఈ ఏడాది మే, జూన్ నెలల్లో ఇక్కడకు వేలాది మంది టూరిస్టులు వచ్చారు. వారు తమ ప్రియమైన వారికి ఉత్తరాలు రాశారు. ఒకనాటి తమ పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. నేటి సోషల్ మీడియా రోజుల్లో ఉత్తరాలు రాయడం అనేది పాత ముచ్చట అయిపోయినా, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పోస్టాఫీస్ నుంచి ఉత్తరం పంపడంలోని మజాను టూరిస్టులు ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఒక్క ఈ జూన్ నెలలోని గత నాలుగు రోజుల్లోనే ఇక్కడ రూ.98వేల కంటే ఎక్కువ విలువైన పోస్టల్ స్టాంపులు అమ్ముడు పోయాయి' అని పోస్టల్ అధికారి దినేశ్ ప్రకాశ్ చెప్పారు.
ఇంతకీ ఈ పోస్టాఫీస్ కథేంటి?
"హిక్కిమ్లో 1983 నవంబర్ 5న ఈ పోస్టాఫీస్ను ఏర్పాటు చేశారు. పర్యటకులను ఆకర్షించేందుకుగాను 2022లో ఈ పోస్టాఫీస్కు దగ్గర్లో ఒక పెద్ద 'లెటర్ బాక్స్' (ఉత్తరాల పెట్టె)ను ఏర్పాటు చేశారు. దీనితో అక్కడకు భారీగా టూరిస్టులు రావడం మొదలైంది. ఇక్కడ ఒక పోస్టు కార్డు ధర రూ.15లు ఉంటుంది. దీనిపై హిక్కిమ్ పోస్టాఫీస్ ఫొటో ఉంటుంది. దీనికి రూ.6 విలువైన స్టాంపు అంటించాలి. అయితే సాధారణంగా ఇక్కడకు వచ్చే టూరిస్టులు ఒకేసారి 10 కంటే ఎక్కువ పోస్టు కార్డులను కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. మే నెలలో ఏకంగా రూ.2,08,500 విలువైన కార్డులు, స్టాంపులు అమ్ముడుపోయాయి. జూన్లో ఇప్పటి వరకు రూ.1,83,000 విలువైన అమ్మకాలు జరిగాయి."
- రించిన్, పోస్ట్ మాస్టర్
రాత్రి వరకు తెరిచే ఉంచుతాం!
"హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని అన్ని పోస్టాఫీసులు సాధారణంగా సాయంత్రం 4 లేదా 5 గంటలకే మూసేస్తారు. కానీ ఇక్కడ పర్యటకుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రాత్రి వరకు ఈ పోస్టాఫీస్ను తెరిచే ఉంచుతున్నాం" అని పోస్టాఫీస్ అసిస్టెంట్ అశోక్ తెలిపారు.
ఇక్కడి నుంచి ఉత్తరాలు ఎలా బట్వాడా చేస్తారు?
'ప్రతిరోజూ ఉదయం పోస్టల్ ఉద్యోగులు హిక్కిమ్ నుంచి బయలుదేరి, ప్రమాదకరమైన 15 కి.మీ కొండ మార్గం గుండా నడుస్తూ వెళ్లి 'కాజా' అనే ఊరికి చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి బస్సులు, ఇతర రవాణా మార్గాల ద్వారా ఉత్తరాలు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు, ప్రపంచ దేశాలకు వెళ్తాయి. ఇక్కడ శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ 25 డిగ్రీలకు పడిపోయినా, ఐదారు అడుగుల మేర మంచు పేరుకుపోయినా కూడా పోస్ట్మ్యాన్ నడుచుకుంటూ వెళ్లి ఉత్తరాలు అందజేస్తారు. చాలా మంది పర్యటకులు తమ సొంత ఇంటి అడ్రస్కే పోస్టు కార్డులు రాసుకుంటారు. దీని వల్ల వాళ్ల టూర్ ముగించుకొని, ఇంటికి వెళ్లేసరికి హిక్కిమ్ పోస్టాఫీస్ స్టాంప్ ఉన్న ఆ ఉత్తరం వాళ్ల ఇంట్లో ఉంటుంది. అందుకే వేసవిలో ఇక్కడ ప్రతిరోజూ వేలాది స్టాంపులు అమ్ముడుపోతుంటాయి' అని పోస్టాఫీస్ సిబ్బంది తెలిపారు.
"ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఉత్తరాలు రాసే అలవాటు పోయింది. కానీ హిక్కిమ్ నుంచి ఒక ఉత్తరం పంపడం నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. ఇలా ఉత్తరాలు పంపడం మా అమ్మానాన్నల కాలం నాటి రోజులను మళ్లీ గుర్తుకు తెచ్చింది."
- జితేశ్, దిల్లీ నుంచి వచ్చిన పర్యటకుడు
పెద్ద సాహసమే!
హిక్కిమ్కు వెళ్లడం ఒక పెద్ద సాహసం లాంటిదే అని చెప్పకతప్పదు. ఎందుకంటే ఈ ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఆక్సిజన్ లెవల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల కొంచెం వేగంగా నడిచినా ఊపిరి ఆడకపోవడం, కళ్లు తిరగడం లాంటి సమస్యలు వస్తాయి. అందువల్ల పర్యటకులకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అవసరమవుతాయి. కాగా హిక్కిమ్కు దగ్గరల్లోనే 'కోమిక్' అనే గ్రామం ఉంది. రోడ్డు మార్గం ఉన్న ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గ్రామంగా దీనికి పేరుంది. పర్యటకులు హిక్కిమ్లో పోస్టు చేశాక, కోమిక్లోని బౌద్ధాలయాన్ని దర్శించుకుంటూ ఉంటారు.
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