పుణె వెటర్నరీ వైద్యుల ఘనత- ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా శునకానికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స- కుక్క ప్రాణాలు సేఫ్

ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ ప్రక్రియ ద్వారా కుక్కకు సర్జరీ- శునకం ప్రాణాలు సురక్షితం

Dog Rare Surgery In Pune
కుక్కకు సర్జరీ చేసిన వైద్యులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 3:09 PM IST

3 Min Read
Dog Rare Surgery In Pune : మహారాష్ట్రలోని పుణెకి చెందిన వెటర్నరీ వైద్యులు అరుదైన ఘనత సాధించారు. ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ఓ శునకానికి పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. దీంతో నాలుగేళ్ల పెంపుడు కుక్క ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి బయటపడింది. ఈ శస్త్రచికిత్సను పుణెలోని 'ది స్మాల్ యానిమల్ క్లినిక్'లో వెటర్నరీ సర్జన్ డాక్టర్ నరేంద్ర పరదేశి, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ మందర్ డోయిఫోడ్ కలిసి చేశారు. దీంతో వీరిపై శునకం యజమాని, జంతు ప్రేమికులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
శుభం జాదవ్ అనే మహిళ లాబ్రడార్ జాతికి ఆడకుక్కను పెంచుకుంటోంది. ఆ శునకం పేరు మ్యాగీ. ఈ కుక్క మెగాసోఫాగస్ అనే అరుదైన వ్యాధితో గత కొంత కాలంగా బాధపడుతోంది. రోజుకు కనీసం 6-8 సార్లు వాంతులు చేసుకుంటోంది. గత నాలుగు నెలలుగా దాదాపు 10 కిలోల బరువు తగ్గిపోయింది. ద్రవ ఆహారాన్ని ఆహారాన్ని కూడా మింగడానికి ఇబ్బంది పడుతోంది. ఈ క్రమంలో మ్యాగీని ఆమె యజమాని పశువైద్యుని వద్దకు తీసుకెళ్లింది. అక్కడ శునకానికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. అక్కడే మాగీకి ఉన్న మెగాసోఫాగస్ వ్యాధి బయటపడింది. ఈ వ్యాధి సోకితే జీవుల అన్నవాహిక కండరాలు సంకోచించిపోతాయి. దిగువ అన్నవాహిక స్పింక్టర్ సరిగ్గా తెరుచుకోదు. ఈ వ్యాధి ముదురుతున్న కొద్ది చివరికి ఆహారం కడుపులోకి చేరకుండా నిరోధిస్తుంది, పోషకాహార లోపం, న్యుమోనియా వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలకు కూడా దారితీస్తుంది.

Dog Rare Surgery In Pune
కుక్కకు సర్జరీ చేసిన వైద్యులు (ETV Bharat)

'ఈ సర్జరీ వల్ల శునకంగా వేగంగా కోలుకుంది'
"మెగాసోఫాగస్ వ్యాధి పిల్లులు కంటే కుక్కలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. గతంలో, ఇటువంటి కేసులకు ఓపెన్ సర్జరీ అవసరమైంది. అలాంటి సర్జరీ చేస్తే మూగజీవాలు కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అలాగే కాస్త రిస్క్ తో కూడుకున్నది కూడా. ఇప్పుడు ఈ వ్యాధి చికిత్సలో పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ విధానం గేమ్ ఛేంజర్‌ గా మారింది. ఈ విధానంలో సర్జరీ చేస్తే జీవులు వేగంగా కోలుకుంటాయి. త్వరగా ఆహారాన్ని తినడం ప్రారంభిస్తాయి. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ సర్జరీని ఒక కుక్కకు చేశాం" అని సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్‌ కు నాయకత్వం వహించిన డాక్టర్ పరదేశి అన్నారు.

పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ అనేది అన్నవాహిక కండరాల రుగ్మతలకు చికిత్స చేసే ఒక మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో ద్వారా అన్నవాహికలోని కండరాలను ఎండోస్కోప్ ద్వారా జాగ్రత్తగా కత్తిరించారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆహారం జంతువు కడుపులోకి సులువుగా చేరుకుంటుంది. 3గంటల పాటు జరిగిన ఈ ప్రక్రియలో, అన్నవాహిక కండరాలను జాగ్రత్తగా కత్తిరించడానికి, ఆహారం సాధారణ మార్గాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఎండోస్కోప్‌ ని ఉపయోగించారు. సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్సలా కాకుండా, పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ ఎటువంటి బాహ్య గాయం కనిపించదు. ఇందులో కచ్చితత్వం కోసం రియల్-టైమ్ వీడియో మాగ్నిఫికేషన్‌ ఉపయోగించారు. ఈ ఆపరేషన్ తర్వాత మ్యాగీని వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. ప్రారంభంలో ద్రవ ఆహారం అందించారు. క్రమక్రమంగా మాగీ బరువు నెమ్మదిగా పెరుగుతోంది. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతోంది.

జంతువుపై పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ ప్రక్రియ చేయడం చాలా సవాలుతో కూడుకున్నదని గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ డోయిఫోడ్ తెలిపారు. "మానవులలో అచలాసియా ఒక సంక్లిష్ట రుగ్మత. కుక్కలలో దీనిని నిర్ధారించడం మరింత కష్టం. సంప్రదాయ శస్త్రచికిత్స అనేక సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అందువల్ల కోలుకోవడానికి చాలా కాలం పడుతుంది. పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ ప్రక్రియ వల్ల రోగి త్వరగా కోలుకుంటాడు. ఈ సర్జరీని అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగించి చేయడం వల్ల శునకానికి ఎటువంటి రక్తస్రావం జరగలేదు. డాక్టర్ పరదేశికి కారణంగానే, శునకానికి ప్రపంచంలోనే మొదటిసారి పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ ప్రక్రియను నిర్వహించే అవకాశం నాకు లభించింది." అని డోయిఫోడ్ పేర్కొన్నారు.

యజమాని హర్షం
తన పెంపుడు శునకం మ్యాగీకి వైద్యులు చేసిన శస్త్రచికిత్స విజయవంతం కావడంపై శుభం జాదవ్ సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. "ఈ శస్త్రచికిత్స ఒక అద్భుతం కంటే తక్కువేమి కాదు. మ్యాగీ మా పెంపుడు జంతువు మాత్రమే కాదు, మా కుటుంబ సభ్యురాలు కూడా. మ్యాగీ ప్రతిరోజూ బాధపడటం చూసి తల్లిడిల్లిపోయేదాన్ని. కుక్క బాధపడడం చూడలేకపోయాం. వైద్యులకు ధన్యవాదాలు. మా మ్యాగీ మళ్లీ ఆరోగ్యంగా తిరిగి వచ్చింది" అని యజమాని శుభం జాదవ్ తెలిపింది.

