దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి వాటిల్లో ఉచితంగా శిక్షణ- అందుకే ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి గుడ్ బై- చేతన్ శర్మ గురించి తెలుసా?

క్యాన్సర్ కారణంగా చిన్నప్పుడే చూపు కోల్పోయిన చేతన్ శర్మ- ఆ తర్వాత కష్టపడి గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టిన వ్యక్తి- తనలాంటి వారి కోసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి గుడ్ బై

Blind Man Chetan Sharma Success Story (ETV Bharat)
Published : January 4, 2026 at 9:06 PM IST

Blind Man Success Story : క్యాన్సర్ మహమ్మారి కారణంగా చిన్నప్పుడే కంటి చూపును కోల్పోయారు ఆయన. అయితేనేం కష్టపడి చదివి తన తెలివితేటలతో బ్యాంకులో ఉద్యోగాన్ని సంపాదించారు. అయినా ఆయన మనసు ఒప్పుకోలేదు. తనలా కంటి చూపు లేకుండా బాధపడుతున్న వారి కోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే 'ఉద్ధవ్ విజన్ ఫౌండేషన్‌' ను స్థాపించారు. ఈ సంస్థ ప్రధానంగా దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి విద్య, ఉపాధి ఆధారిత శిక్షణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, డిజిటల్ అక్షరాస్యత, కంప్యూటర్ శిక్షణను బ్రెయిలీ లిపి ద్వారా అందిస్తోంది. ప్రపంచ బ్రెయిలీ దినోత్సవం (జనవరి 4) సందర్భంగా ఇప్పటివరకు 5000 మందికి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన ఆ వ్యక్తి ఎవరు? ఆయన తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకులు గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

క్యాన్సర్ కారణంగా చిన్నప్పుడే కంటి చూపు దూరం
మనం మాట్లాడుకుంటున్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు రాజస్థాన్​లోని జైపుర్​కు చెందిన చేతన్ శర్మ. ఆయన క్యాన్సర్ కారణంగా బాల్యంలోనే కంటి చూపును కోల్పోయారు. అయితేనేం ఆయన పట్టు విడలేదు. కష్టపడి జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పాఠశాల దశలోనే చదువులో రికార్డులు సృష్టించారు. రాజస్థాన్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ నిర్వహించిన పదో తరగతి పరీక్షలో రాష్ట్రంలో 90వ ర్యాంక్​ను సాధించారు. కాలేజీ రోజుల్లోనూ అనేక విద్య, మేధో పోటీల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధిత పోటీల్లో అవార్డులను దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఆయనలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. జీవితంలో ఏదైనా సాధించగలననే నమ్మకం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో కాలేజీ విద్య పూర్తైన తర్వాత బ్యాంకులో హిందీ స్టెనోగ్రాఫర్, టైపిస్ట్‌ ఉద్యోగాన్ని సాధించారు చేతన్ శర్మ.

Blind Man Chetan Sharma Success Story
దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి ఉచితంగా పలు రంగాల్లో శిక్షణ (ETV Bharat)

బ్యాంకు చీఫ్ మేనేజర్ స్థాయికి ఎదిగాను : చేతన్ శర్మ
"నా తండ్రి నన్ను అజ్మీర్​లో దృష్టి లోపం ఉన్నవారి కోసం కొత్తగా ప్రారంభించిన స్కూల్​లో చేర్పించారు. ఆ పాఠశాల నేను విద్యా రంగంలో రాణించడానికి సహాయపడింది. రాజస్థాన్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ నిర్వహించిన 10వ తరగతి పరీక్షలో రాష్ట్రంలో 90వ ర్యాంక్ సాధించాను. ఆ తర్వాత బ్యాంకులో స్టెనోగ్రాఫర్, టైపిస్టు జాబ్​ను సాధించాను. రాత పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా జాబ్​లో నాలుగు పదోన్నతులు పొందాను. బ్యాంకు చీఫ్ మేనేజర్ స్థాయికి ఎదిగాను. ఇది నా వ్యక్తిగత పోరాటంలో విజయం మాత్రమే కాదు. దృష్టి లోపం ఉన్న వ్యక్తులు పూర్తి సామర్థ్యంతో అధిక బాధ్యతాయుతమైన పాత్రలను నిర్వహించగలరనే సందేశం కూడా." అని చేతన్ శర్మ తెలిపారు.

Blind Man Chetan Sharma Success Story
చేతన్ శర్మ (ETV Bharat)

తొమ్మిదేళ్ల మందు ఉద్యోగానికి వీఆర్ఎస్
అయితే తనలా కంటి చూపులేని వారి కోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు చేతన్ శర్మ. ఈ క్రమంలో తొమ్మిదేళ్ల సర్వీస్ ఉండగానే ఉద్యోగం నుంచి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ (వీఆర్ఎస్) తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత దృష్టి లోపంతో బాధపడుతున్నవారు, తాను ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు కృషి చేశారు. కంటి చూపు లేనివారికి ఉపాధి ఆధారిత శిక్షణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, డిజిటల్ అక్షరాస్యత, కంప్యూటర్ శిక్షణను బ్రెయిలి లిపి ద్వారా ఉచితంగానే అందించారు. ఇప్పటివరకు ఆయన స్థాపించిన ఉద్ధవ్ విజన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా దాదాపు 5,000 మంది లబ్ది పొందారు.

'వారి కోసం జాబ్​కు గుడ్ బై చెప్పా'
"డబ్బు సంపాదించడానికి లెక్కే లేదు. సహాయం, మద్దతు అవసరమయ్యే అనేక మంది దృష్టి లోపం ఉన్న సోదరులను నేను చూశాను. చీఫ్ మేనేజర్​గా నా ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత అలాంటి వారికి సహాయం చేయడానికి నేను ఉద్ధవ్ విజన్ ఫౌండేషన్​ను స్థాపించాను." అని చేతన్ శర్మ పేర్కొన్నారు.

కేబీసీలో టాలెంట్ చూపించిన చేతన్ శర్మ
బాలీవుడ్‌ లెజెండరీ నటుడు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ వ్యాఖ్యాతగా ప్రసారమవుతున్న షో 'కౌన్‌ బనేగా కరోడ్‌ పతి'లో కొన్నాళ్ల క్రితం ఫోన్ ఏ ఫ్రెండ్​గా చేతన్ శర్మ పాల్గొన్నారు. అప్పుడు ఆప్షన్లను వినకుండానే సరైన సమాధానం అందించారు. ఈ క్రమంలో ప్రేక్షకులు, నిర్వాహకులను ఆశ్చర్యపర్చారు. అప్పుడు చేతన్ శర్మ ప్రతిభ యావత్ దేశానికి తెలిసింది. అంతే కాకుండా చేతన్ శర్మ ఒక వక్త, శిక్షకుడు మాత్రమే కాదు మంచి రచయిత కూడా. ఆయన దృష్టి లోపం ఉన్నవారు కంప్యూటర్ వాడకం కోసం ఒక బుక్​ను రాశారు. ఇది కంటి చూపు లేనివారు డిజిటల్ సాధికారత దిశగా వెళ్లడానికి పనికొస్తుంది. ఈ క్రమంలో చేతన్ శర్మకు 2016లో రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం అవార్డును ప్రదానం చేసింది.

