ETV Bharat / bharat

'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లోకి బిహార్ సీఎం నీతీశ్- పదోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణంతో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు!

‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’ నుంచి నీతీశ్‌కు ప్రశంసాపత్రం- అంతర్జాతీయ స్థాయి చర్చనీయాంశంగా నీతీశ్ విజయం : జేడీయూ

CM Nitish in World Book of Records
CM Nitish in World Book of Records (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Nitish in World Book of Records : బిహార్ ముఖ్యమంత్రి, జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్ ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’ చోటు సంపాదించారు. ఏకంగా 10సార్లు బిహార్ సీఎం కావడంతో ఆయనకు ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’లో స్థానం లభించింది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ బ్రిటన్ రాజధాని లండన్‌లోని ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి సీఎం నీతీశ్‌కు ఒక ప్రశంసా పత్రం అందింది. నీతీశ్ కుమార్ బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా పదోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం ద్వారా చారిత్రక రికార్డును సృష్టించారని తెలిపింది. భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో 1947 నుంచి 2025 వరకు ఒక రాష్ట్రానికి పదిసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలు అందించిన తొలి నేత నీతీశ్ కుమార్ అని ప్రశంసా పత్రంలో పేర్కొంది. ఈ విజయం బిహార్‌తో పాటు యావత్ భారతదేశానికే గర్వకారణమని కొనియాడింది.

నీతీశ్‌ది అత్యంత అరుదైన, విశేషమైన విజయం
‘‘నీతీశ్ కుమార్ రికార్డు భారత ప్రజాస్వామ్య స్థిరత్వం, ఆయన బలమైన నాయకత్వం, ప్రజల పట్ల ఉన్న అంకితభావానికి ప్రతీక. ఒక రాష్ట్రానికి పదిసార్లు సీఎం అయ్యే అవకాశం దక్కడం ఏ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలోనైనా అత్యంత అరుదైన, విశేషమైన విజయం. ఈ విజయం మరెంతో మందికి వ్యక్తిగత ప్రేరణ అందిస్తోంది. పరిపాలనా స్థిరత్వం, అభివృద్ధి, సామాజిక సంక్షేమం పట్ల నీతీశ్‌కు ఉన్న నిబద్ధతను బిహార్ ప్రజలు బలంగా నమ్ముతున్నారు. ఆయన పాలనా విధానాలు, దూరదృష్టిపై ప్రజలు నిస్సంకోచంగా ఆమోద ముద్ర వేస్తున్నారు. నీతీశ్‌ది ఒక ఆదర్శప్రాయమైన విజయం. ఇది జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి రాజకీయ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది. అందుకే నీతీశ్ కుమార్ పేరును అధికారికంగా ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’లో చేర్చాం. ఆయనకు అధికారిక ధృవీకరణ పత్రం కూడా అందిస్తాం’’ అని ప్రశంసా పత్రంలో ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’ సంస్థ ప్రస్తావించింది.

అంతర్జాతీయ స్థాయికి నీతీశ్ విజయం : సంజయ్ ఝా, జేడీయూ
‘‘నీతీశ్ కుమార్ పేరు ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’లోకి ఎక్కడం చాలా సంతోషాన్ని కలిగించే అంశం. నీతీశ్‌కు ఈ గౌరవం దక్కడం యావత్ బిహార్ రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. అత్యధికంగా 10సార్లు బిహార్ సీఎం అయినందుకు నీతీశ్‌కు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు దక్కింది. నిజంగానే ఇది అరుదైన విజయం. సీఎంగా ఇన్ని ఛాన్స్‌లు ఇప్పటిదాకా ఎవరికీ రాలేదు. సీఎం నీతీశ్‌ను అభినందిస్తూ ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’ నుంచి ప్రశంసా పత్రం వచ్చింది. నీతీశ్ సాధించిన రాజకీయ విజయం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయి చర్చనీయాంశంగా మారింది. బిహార్ వికాసం కోసం నీతీశ్ చేస్తున్న నిరంతర కృషి మరోసారి ప్రపంచానికి తెలిసింది’’ అని పేర్కొంటూ జేడీయూ నేషనల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సంజయ్ ఝా ‘ఎక్స్’ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.

సీఎం నీతీశ్ 10 టర్మ్‌లు

1. 2000 సంవత్సరంలో తొలిసారిగా నీతీశ్ కుమార్ బిహార్ సీఎం అయ్యారు. అప్పట్లో సమతా పార్టీ, బీజేపీ కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి. అయితే ఈ ప్రభుత్వం 2000 మార్చి 3 నుంచి 2000 మార్చి 10 వరకే కొనసాగింది.

2. 2005 నుంచి 2010 వరకు బిహార్ సీఎంగా నీతీశ్ వ్యవహరించారు. ఈ టర్మ్‌లో బీజేపీ, జేడీయూ కలిసి సర్కారును ఏర్పాటు చేశాయి.

3. 2010 నుంచి 2014 వరకు సీఎంగా నీతీశ్ వ్యవహరించారు. బీజేపీ, జేడీయూ కలిసి సర్కారును ఏర్పాటు చేశాయి. అయితే 2014 లోక్‌సభ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత నీతీశ్ రాజీనామా చేశారు.

4. 2015 ఫిబ్రవరి 22 నుంచి 2015 నవంబరు 19 వరకు సీఎంగా నీతీశ్ వ్యవహరించారు. ఈసారి ఆయన కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని మహాఘట్బంధన్ కూటమిలో చేరారు. మహా కూటమి ఎమ్మెల్యేలు, పలువురు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో విశ్వాస పరీక్షలో నెగ్గారు.

5. 2015 నవంబరు 20 నుంచి 2017 జులై 27 వరకు సీఎంగా నీతీశ్ వ్యవహరించారు. ఈ టర్మ్‌లో మహా కూటమిలో నీతీశ్ ఉన్నారు.

6. 2017 జులై 27 నుంచి 2020 నవంబరు వరకు సీఎంగా నీతీశ్ వ్యవహరించారు. ఈ టర్మ్‌లో ఆయన ఎన్‌డీఏ కూటమిలోకి జంప్ అయ్యారు.

7. 2020 నవంబరు నుంచి 2022 ఆగస్టు 9 వరకు సీఎంగా నీతీశ్ వ్యవహరించారు. ఈసారి కూడా ఎన్‌డీఏ కూటమిలోనే నీతీశ్ కొనసాగారు.

8. 2022 ఆగస్టు 10 నుంచి 2024 జనవరి 28 వరకు సీఎంగా నీతీశ్ వ్యవహరించారు. ఈ టర్మ్‌లో ఆయన మహా కూటమిలోకి జంప్ అయ్యారు.

9. 2024 జనవరి 28 నుంచి 2025 నవంబరు వరకు సీఎంగా నీతీశ్ వ్యవహరించారు. ఈసారి ఆయన ఎన్‌డీఏ కూటమితో చేతులు కలిపి సర్కారును ఏర్పాటు చేశారు.

10. 2025 నవంబరులోనే 10వసారి బిహార్ సీఎంగా నీతీశ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఎన్‌డీఏ కూటమిలోనే ఉన్నారు.

TAGGED:

CM NITISH KUMAR WORLD RECORD
10TH TIME BIHAR CHIEF MINISTER
WORLD BOOK OF RECORDS 2025
CM NITISH IN WORLD BOOK OF RECORDS
CM NITISH IN WORLD BOOK OF RECORDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.