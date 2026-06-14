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స్ఫూర్తి ప్రదాతలు : కుమార్తె వివాహం నాటికి 101 యూనిట్ల రక్తాన్ని దానం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ- 177 సార్లు బ్లడ్ డొనేషన్ చేసిన రాహుల్

అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న రక్తదాతలు- బ్లడ్ డొనేషన్ చేసి అనేక మంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్న స్ఫూర్తి ప్రదాతలు- కూతురు పెళ్లికి 101 యూనిట్ల రక్తాన్ని దానం చేస్తామని ప్రతిన పూనిన రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఫ్యామిలీ

Blood Donation Inspiring Stories
Blood Donation Inspiring Stories (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 2:30 PM IST

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Blood Donation Inspiring Stories : ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వారికి రక్తం చాలా అవసరమవుతుంది. అలాంటి రక్తానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు. దాన్ని ఎవరూ తయారు చేయలేరు కూడా. దాతలు ముందుకు వచ్చి రక్తదానం చేస్తే తప్ప ప్రాణాపాయం నుంచి బయట పడలేరు. ప్రమాద సమయాల్లో క్షతగాత్రులు, ప్రసవానికి ఆస్పత్రికి వచ్చే మహిళలకు శస్త్రచికిత్సల సమయంలో రక్తం చాలా అవసరం. అందుకే రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఓ ఫ్యామిలీ తమ కుమార్తె వివాహం నాటికి 101 యూనిట్ల రక్తాన్ని దానం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేసింది. అలాగే దిల్లీకి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇప్పటివరకు 177 సార్లు బ్లడ్ డొనేషన్ చేశారు. రక్తదానం చేసేందుకు వయసుపై మీద పడడంతో ఆ కార్యక్రమం గురించి ప్రజల్లో విశేష అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. నేడు ప్రపంచ రక్తదాన దినోత్సవం (జూన్ 14) సందర్భంగా ఈ స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తుల గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న పంకజ్ దైమా ఫ్యామిలీ
రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌కు చెందిన పంకజ్ దైమా కుటుంబం రక్తదానం విశిష్టతను గుర్తించింది. తమ కుటుంబంలో జరిగే ప్రతి శుభకార్యంలో ఈ ఫ్యామిలీ రక్తదానం చేస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. తమ ఇంట్లో జరిగే పుట్టినరోజులు, వివాహ వార్షికోత్సవాలతో పాటు ఇతర వేడుకల సమయంలో తప్పనిసరిగా రక్తదానం చేయడాన్ని వారు ఒక సంప్రదాయంగా మార్చుకున్నారు. ఈ చొరవ కుటుంబ సభ్యులనే కాకుండా స్నేహితులు, బంధువులు, పరిచయస్తులను కూడా రక్తదానం చేయడానికి ముందుకు వచ్చేలా ప్రేరేపించింది. అలాగే పంకజ్ దైమా తన కుమార్తె వివాహం సందర్భంగా 101 యూనిట్ల రక్తదానం చేయాలనే గొప్ప సంకల్పాన్ని పెట్టుకున్నారు. ఈ లక్ష్యంలో భాగంగా ఇప్పటివరకు ఆ కుటుంబం 60 యూనిట్ల రక్తాన్ని దానం చేసి అనేక మంది ప్రాణాలను కాపాడింది. పంకజ్ ఒక్కరే స్వయంగా 35 సార్లు రక్తదానం చేశారు.

Blood Donation Inspiring Stories
పంకజ్ (ETV Bharat)

భర్తకు అండగా భార్య
పంకజ్ భార్య కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమానికి సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఒక యూనిట్ రక్తం ఒక వ్యక్తి ప్రాణాన్ని కాపాడుతుందని ఆమె నమ్ముతున్నారు. ఈ భావన రక్తదానాన్ని అత్యున్నతమైన సేవా కార్యక్రమంగా మారుస్తుందని విశ్వసిస్తున్నారు. పంకజ్ దైమా కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా రక్తదానం చేయడమే కాకుండా, ఇతరులను కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ చేసేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. రక్తదానం అనేది ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా ప్రాణాలను కాపాడే ఒక గొప్ప మానవతావాద చర్య అని వారు ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు.

Blood Donation Inspiring Stories
రక్తదానం చేస్తున్న పంకజ్ (ETV Bharat)
Blood Donation Inspiring Stories
పంకజ్ ఫ్యామిలీ (ETV Bharat)

177సార్లు రక్తదానం
పశ్చిమ దిల్లీకి చెందిన రాహుల్ షోలాపూర్కర్ (67) రక్తదానం గొప్పదానాన్ని చాటిచెబుతున్నారు. ఆయన ఇప్పటివరకు రికార్డు స్థాయిలో 177 సార్లు బ్లడ్ డొనేషన్ చేసి అనేక మందికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. 65 ఏళ్లు దాటినందున వైద్య నిబంధనల ప్రకారం ఆయన ఇప్పుడు రక్తదానం చేయట్లేదు. రెడ్ క్రాస్ సొసైటీతో కలిసి రక్తదానంపై సామాజిక చైతన్యం కల్పించే బాధ్యతను తీసుకున్నారు. రక్తదానం అనే ఈ గొప్ప కార్యం గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

రాహుల్ 1958 ఫిబ్రవరి 5న దిల్లీలో జన్మించారు. ఆయన వయసు ప్రస్తుతం 67 ఏళ్లు. రక్తదానానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ 65 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఆయన రక్తదానం చేయడం ఆపివేశారు. యువతలో రక్తదానం గురించి అవగాహన కల్పించి, వారి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూనే బ్లడ్ డొనేషన్ చేసి ఇతరుల ప్రాణాలను కాపాడేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఇంతటి వయసులో కూడా రాహుల్ పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు. ఆయన హిమోగ్లోబిన్ స్థాయి 15గా ఉంది. సాధారణంగా ఈ ఏజ్‌ వారిలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గుతుంటాయి.

Blood Donation Inspiring Stories
రాహుల్ (ETV bharat)

18 ఏళ్ల వయసులో మొదటి సారి రక్తదానం
తాను 18 ఏళ్ల వయసులో మొదటిసారి రక్తదానం చేశానని రాహుల్ షోలాపూర్కర్ తెలిపారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి మూడు నెలలకొకసారి క్రమం తప్పకుండా రక్తదానం చేస్తున్నానని వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 177 సార్లు బ్లడ్‌ను డొనేషన్ చేశానని చెప్పారు. ఈ ప్రయాణం 1977లో ఒక ఎన్‌సీసీ శిబిరంలో ప్రారంభమైందన్నారు. రక్తదానం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, పాటించాల్సిన నియమాలను యువతకు వివరించడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు. ఒక్క చుక్క రక్తం కూడా ఒకరి ప్రాణాలను కాపాడగలదని యువత అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు.

Blood Donation Inspiring Stories
177 సార్లు రక్తదానం చేసిన రాహుల్ (ETV bharat)

"నా వయసు ఇప్పుడు 67 ఏళ్లు. నాకు 65 ఏళ్లు వచ్చే వరకు రక్తదానం చేశాను. ఇప్పుడు మీ వంతు (యువతనుద్దేశించి) వచ్చింది. మేము ప్రారంభించిన రక్తదాన ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత మీ భుజాలపై ఉంది. ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి రక్తదానం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. రక్తదానం చేయడం వల్ల నీరసం గానీ, అనారోగ్యం గానీ రావు. పైగా మీరు రోజురోజుకూ మరింత ఉత్సాహంగా, యవ్వనంగా ఉంటారు. ఒకసారి సుమారు 350–450 మిల్లీలీటర్ల రక్తాన్ని దానం చేయవచ్చు. ఈ మొత్తాన్ని శరీరం 48 గంటల్లోనే తిరిగి భర్తీ చేసుకుంటుంది. " అని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.

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