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సైకిల్​పై ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తున్న 60 ఏళ్ల మహిళ- దేశ విదేశాల్లో కలిపి లక్షన్నర కిలోమీటర్లకు పైగా జర్నీ!

51 ఏళ్ల వయసులో మొదలు పెట్టిన సైకిల్​ ప్రయాణం- సైకిల్ కొనుగోలు చేసిన నెల రోజుల్లోనే థార్ ఎడారిలో పోటీల్లో రెండో స్థానం- ప్రపంచ వేదికల్లో ప్రతిభ చాటుతున్న మహిళ

Women Cycling Around The World
Women Cycling Around The World (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 3, 2026 at 12:06 PM IST

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Women Cycling Around The World : జీవితంలో 60 ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికి చాలామంది విశ్రాంతి జీవితం వైపు అడుగులు వేస్తారు. కానీ రాజస్థాన్ చెందిన ఓ మహిళ మాత్రం అదే వయసులో ప్రపంచాన్ని సైకిల్‌పై చుట్టేస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. కేవలం ఫిట్‌నెస్ కోసం 51 ఏళ్ల వయసులో కొనుగోలు చేసిన ఒక సైకిల్ ఆమె జీవితాన్నే మార్చేసింది. ఆ క్షణం నుంచి ఆమె భారతదేశంలోని పర్వతాలు, ఎడారులు, అరణ్యాలు మాత్రమే కాదు, యూరప్‌లోని క్లిష్టమైన మార్గాలపైనా తన సైకిల్​ను నడిపించారు. ఇప్పటివరకు దేశ విదేశాల్లో కలిపి లక్షన్నర కిలోమీటర్లకు పైగా సైకిల్ తొక్కిన ఆమె, నేడు భారతదేశంలో ప్రముఖ మహిళా ఎండ్యూరెన్స్ సైక్లిస్టులలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. బుధవారం (3-6-2026) అంతర్జాతీయ సైకిల్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆమె గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కుమారుడి కోసం వెళ్లి- తన కోసం సైకిల్​
జైపూర్​కు చెందిన రేణు సింఘీ అనే మహిళ 2016 అక్టోబర్‌లో తన కుమారుడికి సైకిల్ కొనివ్వడానికి వెళ్లారు. అయితే అప్పుడు సరదాగా తన కోసం కూడా ఒక సైకిల్ కొనుగోలు చేశారు. కానీ మొదటి ఎనిమిది రోజుల పాటు ఆ సైకిల్ ఇంట్లోనే ఉండిపోయింది. దీంతో ఆమె కుమారుడు "మీ ఉత్సాహం అప్పుడే తగ్గిపోయిందా?" అని సరదాగా అడిగాడు. ఆ మాట రేణును ఆలోచింపజేసింది. పిల్లలకు చెప్పే క్రమశిక్షణను తనపై కూడా అమలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్న ఆమె సైక్లింగ్ ప్రారంభించారు.

Women Cycling Around The World
సైకిల్​తో రేణు సింఘీ (ETV Bharat)

తొలి విజయంతో పెరిగిన ఆత్మవిశ్వాసం
అలా సైకిల్ కొనుగోలు చేసిన నెల రోజుల్లోనే థార్ ఎడారి ప్రాంతంలో జరిగిన మౌంటెన్ బైక్ పోటీల్లో పాల్గొని రెండో స్థానం సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. 2016లో జరిగిన 200 కిలోమీటర్ల బ్రెవెట్ రాండోన్యూర్ మోండియాక్స్ (బీఆర్‌ఎం) రైడ్‌లో పాల్గొన్న రేణు, అత్యంత కఠినమైన ఈ పోటీని కేవలం 11 గంటల్లో పూర్తి చేశారు. ఈ విజయం ఆమెను మరింత సుదూర ప్రయాణాల వైపు నడిపించింది. 2017-18లో సూపర్ రాండోన్యూర్ లక్ష్యంగా ముందుకెళ్లిన రేణు, 200, 300, 400, 600 కిలోమీటర్ల రైడ్లను నిర్దేశిత సమయం కంటే ముందుగానే పూర్తి చేశారు. దాంతో రాజస్థాన్‌లో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి మహిళ మాత్రమే కాకుండా తొలి సైక్లిస్టుగా రేణు నిలిచారు. దీంతో ఆమెకు "ఐరన్ లేడీ ఆఫ్ రాజస్థాన్" అనే బిరుదు కూడా లభించింది.

Women Cycling Around The World
రేణు సింఘీ (ETV Bharat)

ప్యారిస్ రేసులో భారత తొలి మహిళ
2019లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత 1,200 కిలోమీటర్ల ప్యారిస్-బ్రెస్ట్-ప్యారిస్(పీబీపీ) రేసులో పాల్గొనే అవకాశం రేణుకు లభించింది. ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పోటీలో రాజస్థాన్ నుంచి 10 మంది పాల్గొనగా, వారిలో ఇద్దరు మాత్రమే మహిళలు. సుమారు 90 గంటల గడువులో పూర్తి చేయాల్సిన ఈ పోటీలో రేణు సింఘీ అసాధారణ ప్రతిభను కనబరిచారు. నిర్దేశిత సమయాన్ని మించినప్పటికీ, ఈ సవాల్‌ను పూర్తి చేసిన తొలి భారతీయ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించారు.

లండన్ రేసులో చరిత్ర
2022లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత కఠినమైన సైక్లింగ్ సవాళ్లలో ఒకటైన లండన్-ఎడిన్‌బర్గ్-లండన్ (ఎల్​ఈఎల్​) రేసులో పాల్గొన్నారు. 1,550 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ రేసులో 15 వేల మీటర్లకు పైగా ఎత్తైన ప్రాంతాలను అధిరోహించాల్సి ఉంటుంది. 128 గంటల గడువులో పూర్తి చేయాల్సిన ఈ సవాల్‌ను రేణు 124 గంటల 32 నిమిషాల్లో పూర్తి చేశారు. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళగా నిలిచారు. ఐదు రోజుల పాటు నిద్రలేమి, వాతావరణ ప్రతికూలతలు, కఠినమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ఆమె ఈ విజయాన్ని అందుకున్నారు.

ప్రమాదం ఎదురైనా- వెనుదిరగకుండా పోరాటం
2023లో రేణు వరుసగా రెండు తీవ్రమైన ప్రమాదాలకు గురయ్యారు. ఫిబ్రవరి 18న జరిగిన ప్రమాదంలో ముఖానికి 25 కుట్లు పడ్డాయి. ఆరు పళ్లు విరిగాయి. తలకు, చేతికి ఫ్రాక్చర్లు అయ్యాయి. రెండు నెలల విశ్రాంతి తర్వాత మళ్లీ సైక్లింగ్ ప్రారంభించారు. అయితే మే 2న జోధ్‌పూర్‌లో మరోసారి బైక్ ఢీకొట్టడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరో నెలన్నర విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అయినప్పటికీ ఈ ప్రమాదాలు ఆమె సంకల్పాన్ని ఏమాత్రం దెబ్బతీయలేకపోయాయి.

Women Cycling Around The World
ప్యారిస్-బ్రెస్ట్-ప్యారిస్(పీబీపీ) రేసులో రేణు సింఘీ (ETV Bharat)

8 దేశాలు- 4,200 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం
2024లో రేణు సింఘీ తన అత్యంత సాహసోపేతమైన నార్త్ కేప్ యాత్రను పూర్తి చేశారు. ఇటలీ నుంచి నార్వే వరకు 8 దేశాల మీదుగా 4,200 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని సైకిల్‌పై ప్రయాణించారు. 40 వేల మీటర్లకు పైగా ఎత్తైన ప్రాంతాలను దాటుతూ, 21 రోజుల గడువులో పూర్తి చేయాల్సిన ఈ యాత్రను కేవలం 18 రోజుల్లోనే పూర్తి చేశారు. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళగా మరోసారి చరిత్ర సృష్టించారు. 2025లో సింగపూర్, మలేషియాల్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ బీఆర్‌ఎం ఈవెంట్లలో పాల్గొని తన సత్తా చాటారు. దేశంలోని దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో సైకిల్ యాత్రలు చేసిన రేణు ఇప్పటివరకు లక్షన్నర కిలోమీటర్లకు పైగా సైక్లింగ్ పూర్తి చేశారు.

"వయసు కాదు- సంకల్పమే విజయానికి మార్గం"
ప్రస్తుతం కుటుంబ, వృత్తి బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూనే సైక్లింగ్‌కు సమయం కేటాయిస్తున్న రేణు సింఘీ, శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక దృఢత్వానికి కూడా ఫిట్‌నెస్ ఎంతో అవసరమని చెబుతున్నారు. జీవితంలో కలలకు వయసుతో సంబంధం లేదని, సంకల్పం ఉంటే ఏ వయసులోనైనా కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభించవచ్చని ఆమె నిరూపించారు. అంతేకాకుండా భారతదేశంలో రోడ్డు భద్రత, సైక్లింగ్ సంస్కృతిని మరింత ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు. యూరప్ దేశాల్లో మాదిరిగా ప్రత్యేక సైకిల్ ట్రాక్‌లు, మెరుగైన ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగితే సైక్లింగ్ మరింత సురక్షితంగా మారుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రపంచ సైకిల్ దినోత్సవం సందర్భంగా రేణు సింఘీ జీవన ప్రయాణం ఒక స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇస్తోంది. బలమైన సంకల్పం ఉంటే వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనే తపన ఉంటే జీవితంలో ఏ దశలోనైనా కొత్త చరిత్ర సృష్టించవచ్చని ఆమె కథ చెబుతోంది.

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