ETV Bharat / bharat

విషాదం : IPL ఫైనల్​ మ్యాచ్​ చూస్తుండగా పైకప్పు కూలి ఒకరు మృతి- 30 మందికి గాయాలు!

ఈ ప్రమాదంలో ఝార్ఖండ్‌కు చెందిన ఒక కార్మికుడు మరణించగా, కోల్‌కతాకు చెందిన మరో కార్మికుడు ఆసుపత్రిలో విషమ పరిస్థితిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

Building Roof Collapse
Building Roof Collapse (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 10:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Building Roof Collapse : ఐపీఎల్ ఫైనల్​ మ్యాచ్ చూస్తుండగా పైకప్పు కూలిపోయి ఒకరు మృతి చెందిన ఘటన తమిళనాడులో జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో మరో 30కి పైగా మంది గాయపడ్డారు. ఇందులో తీవ్రంగా గాయపడ్డ ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. క్షతగాత్రులకు ప్రస్తుతం స్థానికంగా ఉన్న ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందుతోంది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

ఇదీ జరిగింది!
చెన్నై రామపురం సమీపంలో ఉన్న శాంతినగర్ ప్రధాన రహదారిపై ఒక ప్రైవేట్ నిర్మాణ సంస్థలో, ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన వలస కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. ఈ కార్మికుల వసతి కోసం అక్కడే ఎనిమిది ఇనుప షెడ్లను నిర్మించారు. అయితే కూలీలంతా ఒకచోట చేరి ఆదివారం రాత్రి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- గుజరాత్ టైటాన్స్​ మ్యాచ్​ను వీక్షించారు. ఈ క్రమంలో అకస్మాత్తుగా ఇనుముతో ఉన్న పైకప్పు కూలిపోయి వారిపై పడింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో 30కి పైగా కార్మికులు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మౌంట్ పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి హుటాహుటిన చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

అనంతరం అందులో చిక్కుకున్న కార్మికులను బయటకు తీసుకొచ్చి అంబులెన్సులో కళైంజర్ శతాబ్ది ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఒక కార్మికుడి తలకు గాయం కావడంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. అతడిని ఝార్ఖండ్ వాసి బ్రిజ్జు మాన్సి (52)గా గుర్తించారు. కోల్‌కతాకు చెందిన సుగాని అనే కార్మికుడి పరిస్థితి ప్రస్తుతం విషమంగా ఉంది. ప్రస్తుతం అతనికి చికిత్స కొనసాగుతోంది. నందంబక్కం పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

వలస కార్మికుల కోసం నిర్మించిన ఈ వసతి గృహంలో తగినంత భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించారా? ఇనుప పైకప్పు కూలిపోయేంత బలహీనంగా మారడానికి గల కారణాలు ఏమిటి? ఈ వసతి గృహ నిర్మాణానికి బాధ్యత వహించిన కాంట్రాక్టర్ ఎవరు? కార్మికులకు తగినన్ని కనీస సౌకర్యాలు కల్పించారా? అనే అంశాలపై పోలీసులు ప్రస్తుతం విచారణ జరుపుతున్నారు.

TAGGED:

BUILDING COLLAPSE
BUILDING ROOF COLLAPSE IPL
IPL FINAL ROOF COLLAPSE ACCIDENT
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.