దేశ విజయగాథలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లండి: మీడియాకు ప్రధాని మోదీ పిలుపు
PM Modi At Diwali Milan Event : దిల్లీలో జరిగిన దీపావళి మిలన్ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 12, 2026 at 1:12 PM IST
దేశ విజయగాథలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు మీడియా మరింత కృషి చేయాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. వివిధ రంగాల్లో భారత్ సాధిస్తున్న ప్రగతిని ప్రజలకు వివరించాలని సూచించారు. భారత్ తప్పకుండా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఎదుగుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గురువారం భాజపా ప్రధాన కార్యాలయంలో పాత్రికేయుల కోసం నిర్వహించిన 'దీపావళి మిలన్' కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా తమ ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను ప్రస్తావించారు. గత 12 ఏళ్లలో 50 కోట్ల మంది పేదరిక రేఖకు దిగువ నుంచి బయటపడ్డారని ప్రపంచ బ్యాంకు గణాంకాలు చెబుతున్నాయని మోదీ పేర్కొన్నారు. గతంలో 'గరీబీ హటావో' అంటూ నినాదాలు మాత్రమే వినిపించేవని, తమ ప్రభుత్వం పేదరిక నిర్మూలనకు చర్యలు చేపట్టిందని అన్నారు.